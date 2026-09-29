Segway Powersports zavedl latinskoamerická a kanadská média a tvůrce z výrobní haly do reálného terénu

Program začal ve výrobním závodě společnosti Segway Powersports v čínském Čchang-čou, kde si účastníci prohlédli výrobu, montáž, testování vozidel a závěrečnou kontrolu. Návštěva nabídla podrobnější pohled na výrobní procesy, kontrolu kvality a postupy sledovatelnosti, které stojí za vozidly Segway Powersports.
Poté se program přesunul do okresu Kche-pching v Aksu v Sin-ťiangu, kde účastníci vyzkoušeli celou řadu vozidel Segway Powersports v pouštním terénu, na štěrkových úsecích i při přejezdech vodních překážek. Jízda na různých modelech v rozmanitých podmínkách jim umožnila na vlastní kůži zažít přenos výkonu, ovladatelnost, terénní schopnosti a komfort – a propojit tak to, co viděli na výrobní lince, s tím, jak se vozidla chovají v reálném prostředí.
Kromě prohlídky továrny a zážitku z jízdy program umožnil oboustrannou výměnu názorů mezi společností Segway Powersports a jejími zahraničními hosty. Účastníci sdíleli své názory na místní podmínky pro jízdu, očekávání uživatelů a potřeby v oblasti produktů přímo s marketingovým, produktovým, výzkumným a vývojovým týmem a týmem poprodejního servisu značky, čímž do diskuse vnesli poznatky ze šesti trhů.
„Vidět, jak se vozidlo vyrábí, je jedna věc. Vyzkoušet si ho v reálném terénu je věc druhá," řekl Ethan Zhang, viceprezident pro marketing a prodej ve společnosti Segway Powersports. „Spojením těchto zkušeností chceme, aby média a tvůrci lépe porozuměli našim produktům. Zároveň nám jejich místní pohledy pomáhají lépe pochopit, co jezdci na různých trzích skutečně potřebují."
Společnost Segway Powersports plánuje rozšířit podobné programy na další trhy, čímž posílí vztahy s médii a tvůrci a zároveň začlení pohledy z reálného světa do pokračujícího vývoje produktů a služeb.
O společnosti Segway Powersports
Segway je vedoucím světovým podnikem v oblastech mikromobility, motorových sportů a spotřebitelské robotiky, známý svými inovacemi a produkty zaměřenými na uživatele. Společnost Segway Powersports se zaměřuje konkrétně na návrh a výrobu vozidel pro motorové sporty nové generace, včetně terénních vozidel (ATV) a vozidel typu side-by-side (s řidičem a spolujezdcem vedle sebe; SxS) pro užitkové i sportovní účely. Jako high-tech podnik integruje společnost Segway Powersports špičkový dodavatelský řetězec se svými vlastními výrobními kapacitami a řídí celý životní cyklus svých produktů – od výzkumu a vývoje přes výrobu až po prodej a poprodejní servis.
Další informace naleznete na stránkách https://powersports.segway.com
Kontakt: rita.guo@powersports.segway.com
PROTEXT
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59368.