Seifertova ulice v Brně je v rekonstrukci

Petr Kratochvíl (SPOLEČNĚ – ODS A TOP 09), radní města Brna: „Dochází tu ke kompletní obnově asfaltového svršku. Zajišťuje to Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. V určitou dobu dokonce dojde k celkové uzavírce.“
Délka opravovaného úseku je cca 300 m. Během rekonstrukce povrchů se řidiči setkají také s úplnou uzavírkou a budou muset využívat objízdné trasy.
Petr Kratochvíl (SPOLEČNĚ – ODS A TOP 09), radní města Brna: „Objízdné trasy budou po Okružní, Seifertově a Soběšické ulici. Vše bude dopravně značeno tak, abychom řidiče navedli správným směrem. V letních měsících je doprava nižší, a proto máme uzavírky naplánovány právě na tyto měsíce.“
Silničáři by měli mít hotovo do 2. srpna letošního roku. Během července by tak všechny práce na silnici měly být hotové.
Zdroj: POLAR televize Ostrava