Semix Pluso investuje do fermentace

Původní registrační značky na autech, jak se také někdy nesprávně říká „espézetky“ podle okresů oficiálně skončili v roce 2001. Od 1. července toho roku dostalo každé nově přihlášené auto hlavní...
Cestující z Beránku na Smíchov budou mít v budoucnu na své trase i kvůli úspoře nákladů o přestup víc. Lidem z Modřan a okolí změna vadí tak moc, že se jí snaží zabránit peticí. Svižným tempem se...
Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...
Stanice linky D, kterou se cestující pražského metra svezou nejdříve v roce 2032, umělecky dotvoří různí výtvarníci. Respektive vítězové výtvarné soutěže, které vybrala porota složená ze zástupců...
Vdova po Karlu Gottovi požádala úřady Prahy 5, aby se prostranství nedaleko vily, kde zpěvák žil, přejmenovalo po něm. Která místa ve městě jsou spojená s jeho jménem?
Požár nákladního vlaku v Předměřicích nad Labem v pondělí v podvečer zastavil železniční dopravu na důležité regionální trati Hradec Králové - Jaroměř. Hořelo dřevo na jednom z vagonů. Nikomu se nic...
Hlavní město prodlouží smlouvu s Moravským Krumlovem o zapůjčení 20 velkoformátových děl malíře Alfonse Muchy Slovanská epopej o pět let. Cyklus tak bude na moravskokrumlovském zámku k vidění do roku...
Těžká havárie se v pondělí odpoledne stala poblíž domažlického nádraží. Senior nestačil včas zastavit za autem před ním, které už stálo a jeho řidič nechával přejít pěší po přechodu. Náraz byl tak...
Přes 150 účinkujících se představí na osmi scénách Festivalu na ulici v centru Plzně. Největší hudební akce ve městě, která se letos koná 32. rokem, začne v...
Měla to být jen technikálie, přesto je z toho další rozkol. Radním hlavního města se v pondělí dostalo na stůl usnesení, kterým měli posvětit zdražení jízdného v MHD ve Středočeském kraji. Vedení...
Už jsme v Praze měli výstavu ukořistěné a zničené ruské techniky. Umělci přetvořili v artefakty i karoserie zničených aut z vybombardovaných ukrajinských ulic. Teď se můžete podívat na další umění,...
V Karlových Varech pokračuje rekonstrukce veřejného vnitřního bazénu v Alžbětiných lázních. Zcela vypuštěn je poprvé po několika letech. Po nutných opravách se...
Státní veterinární správa (SVS) chystá v nejbližších dnech kontrolu v zooparku ve Zvoli u Prahy, kde policisté v sobotu zastřelili lva, který utekl z výběhu....
Osm metrů vysoký Mariánský sloup u Erlebachovy boudy v Krkonoších už je kompletní. Bronzové sousoší Panny Marie a Ježíše Krista v pondělí technici umístili na nerezový sloup. Projekt vznikal deset...
Více než stovka stavařů a řemeslníků nyní pracuje na stavbě východního obchvatu Bruntálu. V následujících týdnech a měsících jich bude dál přibývat. Po roce od zahájení prvních prací se už v terénu...
Téměř tři stovky policistů z celého Zlínského kraje budou v souvislosti s letošní Barum Czech Rally Zlín dohlížet na veřejný pořádek či bezpečnost a plynulost...