Semix rozšiřuje výrobu: 65 milionů do fermentace

„Fermentace je pro nás dlouhodobě jedním z klíčových směrů. Vycházíme z kombinace tradičních postupů a moderních technologií. Nová výrobní hala nám umožňuje tento segment výrazně rozvíjet a reagovat na rostoucí poptávku na českém trhu i v zahraničí,“ říká technický ředitel Oldřich Hrbáček společnosti Semix.
Nový provoz je technologicky vysoce automatizovaný a navržený pro třísměnný provoz. Maximální kapacita dosahuje až 500.000 kusů výrobků měsíčně, což firmu posouvá mezi významné hráče v oblasti zdravé výživy.
