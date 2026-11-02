Šen-čen představil ústřední píseň a videoklip hostitelského města APEC Čína 2026

Hudební videoklip, který byl zveřejněn společně s písní, nenabízí jen prezentaci městské krajiny Šen-čenu, ale klade také do středu příběhu samotné lidi. Prostřednictvím zážitků osob z nejrůznějších společenských vrstev, zejména mladých lidí a lidí ze zahraničí, zachycuje energii a přitažlivost Šen-čenu, „města zázraků", a jeho vřelé přivítání celého světa. Videoklip trvá 4 minuty a 45 sekund a obsahuje 176 záběrů natočených po celém Šen-čenu, přičemž na obrazovce se objevuje více než 100 obyvatel. Od koordinace lokací a podpory při natáčení až po shromáždění účastníků šlo o celoměstskou akci. Stal se tak více než jen hudebním videoklipem – stal se společným vyjádřením nadšení Šen-čenu jako hostitelského města APEC (Asijsko-pacifického hospodářského společenství).
Od osvěžující melodie až po město připravené přivítat celý svět – Šen-čen přijímá svou roli hostitelského města APEC s otevřeností a inkluzivitou a srdečně zve hosty zblízka i zdaleka, aby se v Šen-čenu sešli.
KONTAKT: Ding Zhenzhen, sztvdzz@126.com, +86-18318036993
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59881.