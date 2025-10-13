"Sen, který se splnil." Praha hostila druhé největší LeadingRE Global Symposium v historii

Autor:
  12:58
Praha 13. října 2025 (PROTEXT) - Od 7. do 9. října 2025 se Praha stala centrem světového realitního dění. LeadingRE Global Symposium 2025 se v české metropoli konalo vůbec poprvé a přilákalo 180 realitních profesionálů z 32 zemí světa – od Mexika, Kanady a Japonska až po Jihoafrickou republiku. Akce probíhala v hotelu Fairmont, který se na tři dny proměnil v místo, kde se potkali lídři globálního realitního trhu.

Pražský ročník se zároveň zařadil mezi historicky největší, konkrétně jako druhý nejpočetnější v celé historii této prestižní události – hned po sympoziu v Portugalsku, které se konalo krátce po období covidu.

Třídenní program nesl téma „Bridges to the Future: Global Insight, Local Impact“ a nabídl pestrou kombinaci přednášek, panelových diskuzí, workshopů a společenských setkání. Rezonovala především témata vlivu umělé inteligence a dat na realitní trh, udržitelnosti, globálních ekonomických trendů či budování značek, které si dokážou udržet důvěru a emoční vazbu s klienty napříč kulturami. Účastníci se zároveň věnovali otázkám leadershipu, spolupráce napříč trhy a sdílení know-how v rámci mezinárodní sítě LeadingRE.

Mezi řečníky vystoupili přední osobnosti světového realitního prostředí. Dr. Marci Rossell představila, jak globální ekonomické trendy formují lokální trhy, Adam Challis ze společnosti JLL přiblížil reakci realitního sektoru na geopolitické změny a nástup generativní umělé inteligence. Paul Boomsma, prezident a CEO Leading Real Estate Companies of the World®, hovořil o posilování důvěry, leadershipu a sdílení zkušeností napříč sítí. O roli lídrů pak promluvila Michael Saunders, zakladatelka a CEO společnosti Michael Saunders & Company.

Domácí realitní scénu reprezentoval Filip Šejvl, managing partner společnosti Philip & Frank, která byla hrdým hostitelem pražského ročníku. Ve svém rozhovoru s Chrisem Dietzem, prezidentem Global Operations z LeadingRE, uvedl: "Loni jsem stál na pódiu v Budapešti a vyslovil přání, aby se tato prestižní událost jednou konala právě v Praze. A dnes tu stojím znovu – tentokrát s obrovskou radostí, že se ten sen stal skutečností."

Ve svém příspěvku Filip Šejvl dále představil Prahu jako město s mimořádnou historickou hodnotou, stabilitou a nízkými daněmi z nemovitostí. Zdůraznil, že český realitní trh nabízí atraktivní investiční příležitosti a prostor pro mezinárodní spolupráci.

Součástí programu byla i property tour po pražských prémiových projektech. Účastníci navštívili mimo jiné prostorný byt u řeky v historickém centru, rezidenci u parku v jedné z nejžádanějších čtvrtí a apartmán s panoramatickým výhledem na Pražský hrad. Právě tento byt vzbudil mimořádný zájem a stal se symbolem atraktivity pražského trhu pro mezinárodní klientelu.

Letošní ročník sympozia potvrdil, že český realitní trh je pevnou součástí globální mapy. Setkání zároveň ukázalo, že Praha má potenciál stát se významným realitním centrem regionu i místem pro prohlubování mezinárodních vztahů a investic.

 

https://symposium.leadingre.com/

 

O realitní kanceláři Philip & Frank:

Nezávislou realitní kancelář Philip & Frank založili v roce 2014 Filip Šejvl společně s Františkem Jungrem a zaměřují se na prodej, pronájem i správu rezidenčních i komerčních prémiových nemovitostí jak v České republice, tak v zahraničí. Zaměřují se v rámci svých služeb především na osobní přístup i špičkovou kvalitu.

www.philip-frank.com/cs

O Leading Real Estate Companies of the World® (LeadingRE)

LeadingRE je největší globální síť nezávislých realitních kanceláří, která působí ve více než 70 zemích světa. Sdružuje přes 550 firem a 135.000 realitních profesionálů a propojuje lokální špičky na jednotlivých trzích s globálními příležitostmi. Členství je pouze na pozvání a zaručuje vysoký standard kvality služeb, know-how a mezinárodní spolupráci.

www.leadingre.com/

 

Zdroj: Philip & Frank

 

PROTEXT

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Metro B o víkendu čeká výluka. V úseku na Černý Most bude navíc vlak pendlovat po jedné koleji

Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tron: Ares trpí kvůli skandálu. Prolomí kultovní temná disneyovka finanční prokletí?

Co se stane, když se fyzicky ocitnete uvnitř počítače? Touhle otázkou se před více než čtyřiceti lety zabýval snímek Tron. V době svého vzniku naprosto originální a převratný film s Jeffem Bridgesem...

Čtyři nové tramvajové tratě pro Prahu. Víme, kudy povedou a kdy budou hotové

Praha chystá další rozšíření tramvajové sítě. Dvě nové tratě vzniknou v Malešicích, další povede na Nové Dvory. Dopravní podnik dnes navíc vyhlásil veřejnou zakázku na zhotovitele trati z Malovanky...

Dvě specializovaná pracoviště ostravských strážníků sídlí v novém zázemí

Dohledové kamerové pracoviště a úsek prevence Městské policie Ostrava (MPO) sídlí v nových prostorách. Zázemí má v bývalé hasičské zbrojnicí v nejlidnatějším...

13. října 2025  12:15,  aktualizováno  12:15

Omezení kvůli opravě schodiště u zámku v Liberci potrvá až do konce listopadu

V Liberci potrvá o měsíc a půl déle dopravní omezení, které je poblíž zámku v horním centru kvůli opravě opěrné zdi a žulového schodiště. Původně měly práce...

13. října 2025  12:06,  aktualizováno  12:06

Z budovy školy v Ústí zůstaly obvodové zdi, za opravu kraj zaplatí půl miliardy

Z budovy střední průmyslové školy ve čtvrti Severní Terasa v Ústí nad Labem zůstaly pouze obvodové zdi. Za rekonstrukci Ústecký kraj zaplatí přes půl miliardy...

13. října 2025  12:03,  aktualizováno  12:03

Ve Valašském Meziříčí pokračuje dotační program s pomocí po živelních pohromách

Ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku bude i příští rok pokračovat dotační program, který nabízí pomoc lidem zasaženým živelními pohromami. Program vznikl loni,...

13. října 2025  11:50,  aktualizováno  11:50

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jak číst podzimní vodu? Rybáři říkají, že je to trochu alchymie a přidávají několik zkušeností

Nástrahy jako tanečnice. Zkušení rybáři vědí, co funguje. Vydejte se s námi do vod na konci roku.

13. října 2025  13:35

Do Sněmovny vykroužkovali starostu „se škraloupem“. Lidé zapomínají, říká politolog

Přezdívalo se jim mlátičky. Členové Pohotovostního pluku Veřejné bezpečnosti se do historie někdejšího Československa zapsali jako nástroj pro potírání protirežimních aktivit. Jedním z nich byl i...

13. října 2025  13:32,  aktualizováno  13:32

Borovcovy texty jsou úžasné, ale některé věci jsem v 27 letech opravdu nechápal, ani nemohl, říká Daniel Hůlka o Draculovi

Muzikál Dracula, který měl premiéru přesně před 30 lety, 13. října 1995 v pražském Kongresovém centru, se pro něj stal osudovým. Zpěvák Daniel Hůlka však za ta léta ztvárnil i mnoho dalších rolí....

13. října 2025  13:27

„Ještě nejsem mrtvá.“ Semináře podporují seniory v chuti do kvalitního života

Je sychravý podzimní den a v učebně Centra Elpida na Smíchově usedá do lavic šest žen. Přišly na seminář pro seniory Klid v duši lektorky Ivany Skálové. „Vnímám problém nasytit se, nechci cítit, že...

13. října 2025  13:22,  aktualizováno  13:22

Šestnáctiletá dívka posilněná alkoholem skončila se škodovkou v příkopu

Nejen bez řidičáku, ale navíc pod vlivem alkoholu způsobila o víkendu dopravní nehodu teprve šestnáctiletá řidička v Rodkově na Ždársku. S osobním vozidlem Škoda Octavia nezvládla řízení, vjela do...

13. října 2025  13:22,  aktualizováno  13:22

OLED televizory LG dominují nezávislému hodnocení dTest

13. října 2025  13:22

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Při střetu aut uhořel řidič. Trest vězení neplatí, soud znovu vyslechne znalce

Okresní soud v Chomutově znovu projednává nehodu z prosince 2020, při které po nárazu do protijedoucího vozu uhořel řidič. Zdrogovanému šoférovi druhého vozu, jehož obžaloba označila za viníka, loni...

13. října 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

Ne jedna, ani dvě, ale hned tři prestižní designové ocenění získala nová řada tepelných čerpadel Stiebel Eltron hpnext

13. října 2025  13:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.