"Sen, který se splnil." Praha hostila druhé největší LeadingRE Global Symposium v historii

Pražský ročník se zároveň zařadil mezi historicky největší, konkrétně jako druhý nejpočetnější v celé historii této prestižní události – hned po sympoziu v Portugalsku, které se konalo krátce po období covidu.
Třídenní program nesl téma „Bridges to the Future: Global Insight, Local Impact“ a nabídl pestrou kombinaci přednášek, panelových diskuzí, workshopů a společenských setkání. Rezonovala především témata vlivu umělé inteligence a dat na realitní trh, udržitelnosti, globálních ekonomických trendů či budování značek, které si dokážou udržet důvěru a emoční vazbu s klienty napříč kulturami. Účastníci se zároveň věnovali otázkám leadershipu, spolupráce napříč trhy a sdílení know-how v rámci mezinárodní sítě LeadingRE.
Mezi řečníky vystoupili přední osobnosti světového realitního prostředí. Dr. Marci Rossell představila, jak globální ekonomické trendy formují lokální trhy, Adam Challis ze společnosti JLL přiblížil reakci realitního sektoru na geopolitické změny a nástup generativní umělé inteligence. Paul Boomsma, prezident a CEO Leading Real Estate Companies of the World®, hovořil o posilování důvěry, leadershipu a sdílení zkušeností napříč sítí. O roli lídrů pak promluvila Michael Saunders, zakladatelka a CEO společnosti Michael Saunders & Company.
Domácí realitní scénu reprezentoval Filip Šejvl, managing partner společnosti Philip & Frank, která byla hrdým hostitelem pražského ročníku. Ve svém rozhovoru s Chrisem Dietzem, prezidentem Global Operations z LeadingRE, uvedl: "Loni jsem stál na pódiu v Budapešti a vyslovil přání, aby se tato prestižní událost jednou konala právě v Praze. A dnes tu stojím znovu – tentokrát s obrovskou radostí, že se ten sen stal skutečností."
Ve svém příspěvku Filip Šejvl dále představil Prahu jako město s mimořádnou historickou hodnotou, stabilitou a nízkými daněmi z nemovitostí. Zdůraznil, že český realitní trh nabízí atraktivní investiční příležitosti a prostor pro mezinárodní spolupráci.
Součástí programu byla i property tour po pražských prémiových projektech. Účastníci navštívili mimo jiné prostorný byt u řeky v historickém centru, rezidenci u parku v jedné z nejžádanějších čtvrtí a apartmán s panoramatickým výhledem na Pražský hrad. Právě tento byt vzbudil mimořádný zájem a stal se symbolem atraktivity pražského trhu pro mezinárodní klientelu.
Letošní ročník sympozia potvrdil, že český realitní trh je pevnou součástí globální mapy. Setkání zároveň ukázalo, že Praha má potenciál stát se významným realitním centrem regionu i místem pro prohlubování mezinárodních vztahů a investic.
https://symposium.leadingre.com/
O realitní kanceláři Philip & Frank:
Nezávislou realitní kancelář Philip & Frank založili v roce 2014 Filip Šejvl společně s Františkem Jungrem a zaměřují se na prodej, pronájem i správu rezidenčních i komerčních prémiových nemovitostí jak v České republice, tak v zahraničí. Zaměřují se v rámci svých služeb především na osobní přístup i špičkovou kvalitu.
O Leading Real Estate Companies of the World® (LeadingRE)
LeadingRE je největší globální síť nezávislých realitních kanceláří, která působí ve více než 70 zemích světa. Sdružuje přes 550 firem a 135.000 realitních profesionálů a propojuje lokální špičky na jednotlivých trzích s globálními příležitostmi. Členství je pouze na pozvání a zaručuje vysoký standard kvality služeb, know-how a mezinárodní spolupráci.
Zdroj: Philip & Frank
PROTEXT