Senát ocenil nejkreativnější učitele roku 2025. Soutěž inspirovalo Expo

V Senátu Parlamentu ČR byli oceněni vítězové prvního ročníku soutěže Kreativní učitel/ka roku 2025, která vznikla díky iniciativě Knihy trochu jinak a ve spolupráci s českou účastí na světové výstavě Expo 2025 v Ósace.

Projekt ukazuje, že kreativita, spolupráce a mezinárodní inspirace jsou klíčem k modernímu vzdělávání. Vítězkou se stala učitelka matematiky Pavla Petráková, jejíž projekt Bento boxy aneb harmonie chutí, barev a čísel propojil přesnost matematiky s estetikou, kulturním kontextem i zdravým životním stylem.

Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo 4. listopadu 2025 ve Frýdlantském salonku Valdštejnského paláce. Ceny oceněným pedagogům předávali Jiří Drahoš, 1. místopředseda Senátu PČR, Jiří Růžička, předseda výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, a Ondřej Soška, generální komisař české účasti na Expo 2025.

„Kreativní učitelé jsou hybateli změny – dokazují, že vzdělávání může být dobrodružstvím, které děti baví i rozvíjí. Je mi ctí podpořit iniciativy, které propojují české školství s mezinárodními projekty, jako je světová výstava Expo 2025, kterou jsem v říjnu osobně navštívil,“ uvedl 1. místopředseda Senátu Jiří Drahoš.

„Učitelé, kteří dokáží mezioborově spolupracovat a rozvíjet tvořivost i samostatnost žáků, jsou klíčoví pro budoucnost vzdělávání. Soutěž ukazuje, že i tradiční předměty, jako je matematika, mohou být inspirativní, když se spojí s fantazií a kreativním myšlením,“ řekl předseda výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Jiří Růžička.

První místo získala učitelka matematiky Pavla Petráková za projekt s názvem Bento Box aneb harmonie chutí, barev a čísel, který propojuje japonskou kulturu a matematiku. Bento box je tradiční japonská krabička s jídlem s různými přihrádkami, která slouží pro vyvážený oběd. Mezi Japonci je tato forma oběda velice oblíbená.

Druhé místo obsadila Andrea Zoubková ze Základní školy Zdiměřice u Prahy za výtvarný projekt Nagano. Ve výuce výtvarné výchovy žáci vytvářeli trička inspirovaná tradičními japonskými kimony, cílem bylo propojit prvky kimona s českým lidovým krojem. Projekt zároveň odkazoval na český hokejový úspěch na zimních olympijských hrách v Naganu v roce 1998. Třetí místo získala učitelka v Základní škole Velehrad na Uherskohradišťsku Pavlína Hrdlíková za projekt zaměřený na japonskou kulturu, kdy se s prvňáky den a půl věnovala například skládání origami, práci s hůlkami nebo výtvarnému ztvárnění sakur. Díky projektu žáci hravou formou poznávali tradice a umění Japonska.

“Expo je místem, kde můžeme světu ukázat, že nejsme jen malou zemí střední Evropy, ale národem, který umí přemýšlet odvážně a tvořit s globálním přesahem. Proto jsem považoval za zásadní, aby součástí české prezentace byl i vzdělávací program, který k této tvořivosti povede i naše děti. A proto je důležité oceňovat učitele, kteří v dětech rozvíjejí důležité hodnoty a pomáhají tím formovat naši budoucnost,“ uvedl generální komisař české účasti na Expo 2025 Ondřej Soška.

Soutěž Kreativní učitel/ka roku zastřešuje projekt Knihy trochu jinak ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem. Vznikla přímo z aktivit české účasti na Expo 2025 a stává se symbolem pokračování mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání.

„Soutěž vzešla z přesvědčení, že učitelé jsou nesmírně obdivuhodní a jejich práce je neocenitelná,“ zdůraznila zakladatelka projektu a ředitelka soutěže Petra Čiháková, která je zároveň koordinátorka vzdělávacích projektů v rámci české účasti na Expo 2025, a dodala: „Věřím, že kreativní pedagog je klíčem k tomu, jak v dětech probudit odvahu tvořit, hledat souvislosti a přicházet s vlastními nápady. Česká účast na Expo 2025 chtěla zároveň ukázat, že vzdělávání není jen o předávání znalostí, ale také o schopnosti vidět svět s otevřeností, empatií a fantazií – a zároveň se učit dotahovat věci do konce a proměňovat nápady ve skutečnost.“

Během slavnostního dopoledne byli hosté seznámeni také s výsledky vzdělávacího programu české účasti na světové výstavě Expo 2025 v Ósace – jedinečné iniciativy, která propojuje globální témata výstavy s výukou na českých školách. V uplynulém školním roce díky ní vzniklo 14 školních projektů, do nichž se zapojily desítky učitelů a více než 2000 žáků z 38 škol všech typů – od základních po odborné a gymnázia.

Po úspěšném prvním ročníku soutěž bude pokračovat i nadále – druhý ročník se zaměří na rozvoj kreativity ve vzdělávání v době umělé inteligence a inspiruje pedagogy, jak rozvíjet tvořivost i v tradičních předmětech, aby si vzdělávání zachovalo prostor pro estetické myšlení a osobní tvořivost žáků.

Videa finalistek si můžete prohlédnout zde: Kreativní učitel/ka roku 2025

O vzdělávacím projektu Knihy trochu jinak

Vzdělávací iniciativa Knihy trochu jinak vznikla jako reakce na vzdělávací Strategii 2030+ a potřebu proměnit školní prostředí v prostor, kde se děti i pedagogové stávají spolutvůrci budoucnosti ve vzdělávání. Projekt systematicky propojuje žáky, školy, kulturní instituce, odborníky i veřejný prostor a naplňuje tak principy, které Evropská unie definuje jako klíčové kompetence pro 21. století.

Příkladem může být projekt Rekordman René, který vznikl ve spolupráci se všemi školami města Pelhřimov (regionální město v Česku, pozn. red) – včetně školy pro žáky se specifickými potřebami. Žáci vedli projekt společně s učiteli a organizátory, jednali s radnicí, médii, technickými službami i dalšími umělci. Účastnili se pravidelných porad, stanovovali úkoly a realizovali výstupy – od návrhu maskota přes materiálovou specifikaci až po prezentaci před veřejností.

Výsledkem byla obří téměř osmimetrová plachta s podobou oficiálního maskota české účasti na Expo 2025, složená z lipových listů (lípa je český národní strom, pozn. red), na které děti psaly svá přání pro lepší svět. Výsledné dílo drží český rekord za nejvyšší počet národních listů a spolupráci 1121 žáků. Tato plachta s unikátní verzí maskota Reného byla rovněž dva krát k vidění v českém pavilonu na Expo 2025.

