Sencor Sophia: jeden tyčový mixér pro polévky, pyré, krémy i domácí cappuccino

Srdcem tyčového mixéru Sencor SHB 5751WS Sophia (doporučená cena 2999 Kč) je výkonný motor 1500 W, který si poradí i s hutnějšími nebo náročnějšími surovinami. Mixovací noha je vybavena nerezovými noži SixBlade s titanovým povrchem a díky prodloužené délce 24 cm se hodí i pro práci ve vyšších nádobách nebo přímo v hrnci. Plynulá regulace s 25 rychlostmi umožňuje lépe přizpůsobit výkon konkrétní surovině – od jemných krémů až po sekání ořechů nebo strouhání zeleniny.
Praktickou součástí balení je food processor s nádobou o objemu 1,5 l, dvěma nerezovými čepelemi a oboustrannými disky na strouhání a krájení. Díky tomu SOPHIA zastane práci několika samostatných kuchyňských pomocníků, aniž by bylo potřeba pokaždé vytahovat velký robot. V každodenním provozu potěší také dvojitá nerezová metla, nástavec na bramborové pyré, samostatný sekáček, odměrná nádoba i nerezový napěňovač mléka.
Tyčový mixér Sencor Sophia byl navržen v České republice s důrazem na ergonomii, snadnou výměnu příslušenství a pohodlné ovládání. LCD displej přehledně zobrazuje nastavenou rychlost i čas provozu, zatímco systém Easy Connect usnadňuje výměnu jednotlivých nástavců jedním tlačítkem. Vybrané nádoby a napěňovač mléka lze navíc mýt v myčce, takže příprava jídla nekončí zdlouhavým úklidem.
Tyčový mixér je k dispozici ve třech barevných provedeních s tím, že stříbrná varianta Sencor SHB 5751WS Sophia (doporučená cena 2999 Kč) má rozšířenou výbavu. Zlatý model Sencor SHB 5610RS SOPHIA a bordó Sencor SHB 5612WP SOPHIA jsou k dispozici za doporučenou cenu 2299 Kč.
Sencor SHB 5751WS SOPHIA
Tyčový mixér Sencor SOPHIA 6v1 je praktický pomocník pro každodenní vaření. Díky výkonu 1500 W, 25 rychlostem a prodloužené 24 cm mixovací noze zvládne přípravu krémových polévek, omáček, pyré, pomazánek i smoothie. Součástí výbavy je také food processor s objemem 1,5 l, sekáček, šlehací metla, nástavec na bramborové pyré a napěňovač mléka.
Značka SENCOR je synonymem pro spolehlivou spotřební elektroniku, která do každé domácnosti přináší nejen praktické spotřebiče, ale i chytré pomocníky, kteří překvapí svými schopnostmi a zpříjemní každodenní život. Všechny spotřebiče vynikají vyváženým poměrem mezi atraktivní cenou, kvalitou, moderními technologiemi a designem.
SENCOR je globálně rostoucí značkou, která působí v 60 zemích světa. Její historie sahá až do roku 1969, kdy byla založena v Japonsku. V devadesátých letech přešla pod evropské vedení a doma je v Praze, kde sídlí i vývojové centrum se špičkovými odborníky, kteří pracují na vývoji spotřebičů a jejich designu. Více na www.sencor.cz
Zdroj: Sencor
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.