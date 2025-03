Sendviče, co vás dostanou do kolen - Pastrami Pop Up je zpátky v Holešovické tržnici!

Co dělá pastrami tak legendárním?

Bezesporu jeho jedinečná chuť a precizní příprava, která vyžaduje notnou dávku času a zručnosti. Je to kombinace všeho, co je na jídle skvělé. Šťavnatost, dokonalá křupavost a samozřejmě ta skvělá vůně, která vám v okamžiku napoví, že jste se ocitli na správném místě. V rámci Pastrami Pop Up máte jedinečnou příležitost ochutnat na jednom místě jak klasickou podobu této lahůdky, tak i nové kombinace, vždy však vyladěné k dokonalosti. Nezáleží na tom, jestli jste fanoušci tradičního hovězího nebo hledáte veganskou alternativu – máme pro vás všechno! Pastrami Pop Up přináší zážitek, který vám doslova rozpálí chuťové pohárky, a způsobí, že se po každém soustu budete cítit, jako byste měli v ruce to nejlepší jídlo na světě.

Na koho se můžete těšit?

Už v 11:00 dopoledne to začne. Připravte se na nezapomenutelný zážitek, protože o vaše žaludky se postará:

Big Smokers

Meat Vandals

Take Eat EZ

MK’s BBQ Truck

Bistro Čejka a rodinné Řeznictví Čejka

Piantado

BISTRO MANQUIAN AUTHENTIC CHILEAN FOOD

Gule Food Truck (Pro ty, co mají rádi sladkou tečku na závěr!)

Bezmasna (První rostlinné řeznictví v České republice – ať už jste vegan, vegetarián, hledáte cestu, jak konzumovat méně živočišných produktů, nebo vás zkrátka baví ochutnávat novinky na trhu)

Pivo Falkon a Luvini (Dokonalé drinky a víno, které pastrami doprovodí ve velkém stylu!)

Co vás čeká za program?

Chybět nebude ani doprovodný program, který vykročí z tradičního rámce food festivalu a nabídne i kulturní zážitky.

Hudba: Na akci nemohou chybět dvě skvělé osobnosti, které už se staly neodmyslitelnou součástí Pastrami Pop Up – DJ Teejay Ivo a DJ Gadjo. Zkrátka, kde je dobré jídlo, tam musí být i skvělá hudba!

Malování: Jistě jste již v rámci akce Pastrami Pop Up zaregistrovali vtipné ilustrace, které s nadhledem doprovázejí akci již od začátku. Letos tu pro vás bude jejich autor, Jakub Bachorík, který bude malovat přímo mezi návštěvníky.

Divadlo: Nezapomeňte si udělat čas i na kulturní vložku, kterou představí JustImpro – improvizační divadelní představení, které rozesměje každého. Divadlo začne v 19:30 v prostoru Haly 17 a těšit se můžete na pořádnou dávku humoru a nečekaných situací. Vstupné je 190 Kč. Just! Impro - Vstupenky na přednášky, workshopy, konference, čt 24. 4. 19.30 ve městě Praha - GoOut

Výstava: Ve stejný den se poprvé otevře i výstava ve Vodárenské věži, která mapuje stotřicetiletou historii bývalých městských jatek a vzpomínky na ně. Součástí výstavy je i historická úkolová stezka pro děti a možnost rozhlédnout se po areálu z perspektivy vyhlídkového patra Vodárenské věže.

Pro více informací sledujte naše stránky Holešovická tržnice a sociální sítě, kde vám přineseme všechny podrobnosti a novinky.

Zdroj: Výstaviště Praha

