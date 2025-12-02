Senlife v roce 2026 otevře další dva domovy pro seniory s kapacitou téměř 400 lůžek

První uvítají klienty Lázně Dobrá Voda
Do závěrečné fáze vstupuje rekonstrukce bývalých lázní v Dobré Vodě u Příbrami. Tyto lázně, které za první republiky navštěvovala i pražská společenská elita včetně zakladatele Sokola Miroslava Tyrše, později zanikly a budova sloužila mimo jiné jako výcvikové středisko hradní stráže. V posledních letech chátrala, než ji v roce 2021 zakoupila společnost Senlife.
Lázeňská historie ale na místě zůstává přítomna. Zejména skrze léčivé prameny, které na místě vyvěrají a které bude domov pro seniory v provozu využívat. Společnost kvůli tomu instaluje vlastní technologii na úpravu vody.
"Otevření domova plánujeme na jaro 2026,“ uvádí Lukáš Drásta, ředitel a spoluzakladatel společnosti Senlife. „Momentálně jsme zahájili nábor vedení domova a po novém roce začneme spolu s vybranými kandidáty sestavovat jednotlivé týmy."
Blíž k Praze: Dolní Břežany
Další domov Senlife se otevře v létě 2026 v Dolních Břežanech. Nové zařízení vzniká na místě bývalého brownfieldu a nabídne 120 moderně vybavených lůžek. Půjde o nejblíže Praze umístěný domov, který Senlife dosud provozuje.
Přesto nabídne klidné a příjemné prostředí – nachází se v zeleni, v části obce Zálepy. Klienti budou moci této výhody naplno využívat, protože mnoho pokojů je navrženo s vlastní předzahrádkou nebo balkonem, které umožní přímý kontakt s okolní přírodou.
Služby poskytované domovy Senlife
Oba domovy nabídnou klientům komfort podle standardu společnosti: převážně jednolůžkové, ale i dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, moderní vybavení, kavárnu, zahradu s minizoo, 24hodinovou zdravotní a sociální péči, pět jídel denně a bohatý aktivizační program.
Další rozvoj Senlife
"Přestože nám momentálně běží dvě stavby současně, už pracujeme na dalších projektech," přibližuje Tomáš Pfeifer, vedoucí stavební divize Senlife. "Naším cílem je držet tempo - jeden nový domov za jeden rok."
