Senlife v roce 2026 otevře další dva domovy pro seniory s kapacitou téměř 400 lůžek

Autor:
  11:36
Dobrá Voda (Příbramsko)/Dolní Břežany (u Prahy) 2. prosince 2025 (PROTEXT) - Společnost Senlife pokračuje v rozšiřování své sítě zařízení pro seniory. V roce 2026 otevře dva nové domovy - v Dobré Vodě u Příbrami a v Dolních Břežanech. Celkové portfolio Senlife tak vzroste na pět zařízení s kapacitou přibližně 800 lůžek. Oba nové domovy nabídnou služby domova pro seniory i domova se zvláštním režimem.

První uvítají klienty Lázně Dobrá Voda

Do závěrečné fáze vstupuje rekonstrukce bývalých lázní v Dobré Vodě u Příbrami. Tyto lázně, které za první republiky navštěvovala i pražská společenská elita včetně zakladatele Sokola Miroslava Tyrše, později zanikly a budova sloužila mimo jiné jako výcvikové středisko hradní stráže. V posledních letech chátrala, než ji v roce 2021 zakoupila společnost Senlife.

Lázeňská historie ale na místě zůstává přítomna. Zejména skrze léčivé prameny, které na místě vyvěrají a které bude domov pro seniory v provozu využívat. Společnost kvůli tomu instaluje vlastní technologii na úpravu vody.

"Otevření domova plánujeme na jaro 2026,“ uvádí Lukáš Drásta, ředitel a spoluzakladatel společnosti Senlife. „Momentálně jsme zahájili nábor vedení domova a po novém roce začneme spolu s vybranými kandidáty sestavovat jednotlivé týmy."

Blíž k Praze: Dolní Břežany

Další domov Senlife se otevře v létě 2026 v Dolních Břežanech. Nové zařízení vzniká na místě bývalého brownfieldu a nabídne 120 moderně vybavených lůžek. Půjde o nejblíže Praze umístěný domov, který Senlife dosud provozuje.
Přesto nabídne klidné a příjemné prostředí – nachází se v zeleni, v části obce Zálepy. Klienti budou moci této výhody naplno využívat, protože mnoho pokojů je navrženo s vlastní předzahrádkou nebo balkonem, které umožní přímý kontakt s okolní přírodou.

Služby poskytované domovy Senlife

Oba domovy nabídnou klientům komfort podle standardu společnosti: převážně jednolůžkové, ale i dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, moderní vybavení, kavárnu, zahradu s minizoo, 24hodinovou zdravotní a sociální péči, pět jídel denně a bohatý aktivizační program.

Další rozvoj Senlife

"Přestože nám momentálně běží dvě stavby současně, už pracujeme na dalších projektech," přibližuje Tomáš Pfeifer, vedoucí stavební divize Senlife. "Naším cílem je držet tempo - jeden nový domov za jeden rok."

Zdroj: Senlife

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po nich jezdí tramvaje, autobusy a dokonce i nový tříčlánkový trolejbus. Dopravní podnik (DPP) totiž opět...

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

PŘEHLEDNĚ: Podpora pro lidi bez práce se od ledna 2026 změní. Kolik dostanete vy?

Úřad práce

Podpora v nezaměstnanosti se od ledna 2026 radikálně změní. Jiný bude výpočet částky, jakou lidé bez práce dostanou, i věková hranice, od které jsou nezaměstnaní zvýhodnění. Co všechno změna přináší...

U počátku zednářů v Ostravě byl i Alfons Mucha, říkají autoři výstavy o místní lóži

Výstava Světlo v temnotách připomíná 90 let od vzniku ostravské lóže svobodných...

Světlo v temnotách je název výstavy připomínající devadesát let od vzniku ostravské lóže svobodných zednářů Lux in tenebris. K vidění je v podkroví Ostravského muzea na Masarykově náměstí. Expozice...

2. prosince 2025  12:52,  aktualizováno  12:52

Z Vysočiny až k Severnímu moři. Vánoční strom urazí 1100 kilometrů napříč Evropou

Pracovníci havlíčkobrodských Technických služeb vypravili vánoční strom na...

Po dálnicích se napříč Evropou přepravuje nejrůznější zboží. Ale aby se na cestu dlouhou bezmála 1100 kilometrů, z Vysočiny až k Severnímu moři, vydal vánoční strom, se zas tak často neděje. Přesně...

2. prosince 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Zlínský kraj dokončil stavbu domova pro seniory v Liptále za 250 mil. Kč

ZlĂ­nskĂ˝ kraj dokonÄŤil stavbu domova pro seniory v LiptĂˇle za 250 mil. KÄŤ

Zlínský kraj dokončil stavbu domova pro seniory v Liptále na Vsetínsku. Jeho kapacita je 58 lůžek, k dispozici jsou převážně jednolůžkové pokoje. První klienti...

2. prosince 2025  10:58,  aktualizováno  10:58

Jako každoročně, na Veronském náměstí v Horních Měcholupech, mms děti z místních škol a školek zdobí své smrčky.

vydáno 2. prosince 2025  12:31

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nadace Historický Cheb dokončuje opravu zastavení křížové cesty v Hrozňatově

ilustrační snímek

Nadační fond Historický Cheb, který je v likvidaci, dokončuje projekt rekonstrukce dvou zastavení křížové cesty u poutního místa Maria Loreto v Hrozňatově u...

2. prosince 2025  10:50,  aktualizováno  10:50

Havelský trh

Havelský trh

Vánoční výzdoba na Havelském trhu v Praze 1 na Starém Městě.

vydáno 2. prosince 2025  12:29

Ve vánočně vyzdobeném autobuse je odkaz na možnost pomoci Dětským domovům.

vydáno 2. prosince 2025  12:29

Ve vánočně vyzdobeném autobuse je odkaz na možnost pomoci Dětským domovům.

vydáno 2. prosince 2025  12:29

Na vánočních trzích na Andělu na pěší zóně v Praze 5, Smíchově je kromě stánků s občerstvením, vánočního stromku u pódia pro vánoční program na nich, postaráno i o informaci jak se bránit před...

vydáno 2. prosince 2025  12:28

Na vánočních trzích na Andělu na pěší zóně v Praze 5, Smíchově je kromě stánků s občerstvením, vánočního stromku u pódia pro vánoční program na nich, postaráno i o informaci jak se bránit před...

vydáno 2. prosince 2025  12:28

Objevte zimní Val di Non. Klidné údolí ticha, tradic, poutních míst a výjimečné jablečné produkce

Chystáte se do Trentina?

Kdo přijede do Trentina v lednu či únoru kvůli zimním olympijským hrám, často zjistí, že region nabízí mnohem víc než sportovní dění. Stačí ujet pár kilometrů od hlavních center a krajina se promění...

2. prosince 2025,  aktualizováno  13:16

V Teplicích u zříceniny hradu Škvárovník našel kolemjdoucí mrtvolu v rozkladu

Hrad Škvárovník v Teplicích na Letné.

V lese u zříceniny hradu Škvárovník na Letné v Teplicích policie prošetřuje nález mrtvoly ve značném stupni rozkladu. Příčinu úmrtí má určit nařízená soudní pitva.

2. prosince 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.