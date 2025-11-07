Senzor kvality vody využívající AI a inteligentní klávesnice pro pacienty s Parkinsonovou chorobou

Autor:
  9:00
Praha 7. listopadu 2025 (PROTEXT) - James Dyson Award oznámila dva vítěze pro rok 2025. Každý obdrží 30 000 liber za své vynálezy, které přispívají k přesnému monitorování kvality vody a zlepšují život lidí s Parkinsonovou chorobou.

WaterSense je vítězem v kategorii udržitelnosti. WaterSense je autonomní zařízení pro monitorování kvality vody, které vynalezl Filip Budny z Polska, doktorand v oboru nanotechnologií na Varšavské technické univerzitě. Nahrazuje ruční, příležitostné odběry vzorků monitorováním v reálném čase pomocí umělé inteligence a včasnými varováními před znečištěním.

Projekt OnCue zvítězil v kategorii medicína. Autorkou OnCue je produktová designérka Alessandra Galli z Itálie, absolventka Delft University of Technology v Nizozemsku. Jde o chytrou klávesnici pro lidi s Parkinsonovou chorobou. Na rozdíl od stávajících asistenčních klávesnic jedinečným způsobem integruje do svého designu terapeutické podněty, které snižují počet chyb při psaní a pomáhají zvládat třes a ztuhnutí – běžné příznaky této nemoci.

Dvacátý ročník mezinárodní studentské soutěže podpořil více než 400 studentských vynálezů po celém světě cenami v celkové hodnotě 1,5 milionu liber. Letos se do soutěže přihlásilo více než 2 100 začínajících vynálezců z 28 zemí.

„Cena James Dyson Award podporuje mladé vynálezce, kteří myslí jinak a řeší problémy reálného světa přímo. Naši letošní vítězové, Filip a Alessandra, jsou důkazem tohoto ducha – řeší náročné zdravotní a environmentální problémy praktickými řešeními. Doufám, že získání této ceny bude odrazovým můstkem pro komercializaci jejich světových vynálezů“ řekl James Dyson, zakladatel společnosti Dyson.

Sám vynálezce James Dyson překvapil autory projektu, Filipa a Alessandru videohovorem, při kterém jim oznámil jejich vítězství. Podívejte se, jak to proběhlo na YouTube.

Cena James Dyson Award potvrzuje, že environmentální inovace mají globální význam. Motivuje mě to k dalšímu úsilí – k vývoji, testování a zavádění systémů, kdy bude čistá voda měřitelná, předvídatelná a dostupná pro všechny. Nyní se zaměřujeme na rozšiřování spolupráce s environmentálními agenturami a výzkumnými partnery po celé Evropě s cílem rozšířit WaterSense do celokontinentální sítě do roku 2026. Naší dlouhodobou vizí je monitorovat kvalitu vody v řekách po celém světě, včetně řek v České republice. Abychom tento plán mohli realizovat, shromažďujeme nyní první kolo investic, zvýšíme tak výrobu a urychlíme nasazení.“ řekl autor vítězného projektu, Filip Budny. 

Filip Budny, doktorant v oboru nanotechnologií, zlepšuje způsob, jakým můžeme přesněji monitorovat kvalitu vody, díky svému vynálezu WaterSense. Zařízení autonomně měří kvalitu vody v řekách a jezerech v reálném čase, aby bylo možné včas odhalit znečištění vody. V současné době jsou prototypy WaterSense testovány na 20 místech po celém Polsku ve spolupráci s vodárenskými společnostmi a místními samosprávami. Po získání ceny James Dyson Award plánuje Filip pokračovat ve zdokonalování této technologie a uvést WaterSense na trh v dalších zemích.

„Stávající systémy monitorování kvality vody jsou pomalé, manuální a sporadické. Filip, náš vítěz v kategorii udržitelnosti, vynalezl WaterSense, který měří kvalitu vody v reálném čase a inteligentně předpovídá znečištění, než k němu dojde. Používá papírové senzory, které sledují více ukazatelů kvality vody v různých hloubkách a poskytují přesnější měření. Je to skutečně zasloužený vítěz a těším se, až uvidím WaterSense plavat ve všech řekách.“ říká James Dyson, zakladatel společnosti Dyson.

Parkinsonovou chorobou trpí více než 10 milionů lidí po celém světě. Mezi běžné příznaky patří třes, ztuhnutí a bradykineze – stav, který zpomaluje pohyby a zhoršuje jemnou motoriku. Tyto potíže ztěžují psaní na klávesnici a často vyvolávají frustraci. V současné době nabízejí asistenční klávesnice funkce, jako jsou větší klávesy, kontrastní barvy a rozdělené rozložení. Chybí jim však terapeutické prvky, cílené vibrace a vizuální zpětná vazba, které jsou přizpůsobeny specifickým motorickým příznakům Parkinsonovy choroby. Vítězný projekt OnCue zajišťuje při každém stisknutí klávesy vysílání jemných vibrací přes klávesnici a náramky, což uživatelům pomáhá udržet stálý rytmus psaní a lépe vnímat klávesy. Po získání ceny James Dyson Award plánuje vízězka Alessandra pokračovat ve spolupráci s lékařskými odborníky a lidmi s Parkinsonovou chorobou, aby shromáždila zpětnou vazbu a dále vylepšila OnCue. Doufá, že zařízení uvede na trh a rozšíří jeho použití na podporu lidí s jinými neurologickými onemocněními, včetně Alzheimerovy choroby a dystonie.

Vítězství v soutěži James Dyson Award je pro mě ctí a potvrzením, že rozhodnutí věnovat se tomuto projektu po absolvování studia bylo správné. Soutěž nabízí nejen uznání na úrovni, ale také praktickou příležitost posunout OnCue dál. Cena poskytuje významnou podporu pro dokončení funkčního prototypu, čímž se projekt o krok přiblíží k lidem s Parkinsonovou chorobou. Jsem přesvědčena, že tento úspěch mi také pomůže rozšířit síť kontaktů a otevřít nové příležitosti pro OnCue “prozradila Alessandra Galli.

Soutěž, kterou organizuje Nadace Jamese Dysona, podpořila od roku 2005 více než 400 vynálezů finančními prostředky a možností zviditelnění v globálních médiích. Nadace byla založena v roce 2002, je mezinárodní charitativní organizací zaměřenou na vzdělávání a jejím posláním je inspirovat budoucí generaci inženýrů. James a nadace také investují do lékařského výzkumu a dosud věnovali více než 155 milionů liber na charitativní a vzdělávací účely.

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Babosed v MHD má „tajný“ fanklub. Patříte do něj také? A proč oblíbené sedadlo občas blokuje mop?

U některých typů autobusů sedíte výše než ostatní cestující, vždy máte dobrý...

Místo, kde se kříží zájem o výhled s potřebou klidu a osobního prostoru, to je babosed. Přední sedadlo v autobuse je pro některé cestující svatyní, pro jiné noční můrou. A pro řidiče často zkouškou...

Zeleň i voda. Praha 12 představila vítězný návrh na obnovu Sofijského náměstí na místo „pro všechny generace“

Studio Perspektiv zvítězilo v architektonické soutěži na revitalizaci...

Parková část Sofijského náměstí v Modřanech projde proměnou podle návrhu studia Perspektiv, které uspělo v architektonické soutěži pořádané městskou částí Praha 12. Cílem projektu je vytvořit...

Čtenáři rozhodli. V anketě zvítězila žlutá tramvaj s džusem, porazila pivo a hokej

Tramvaj Škoda 15T s reklamním polepem Happy Day

Pražané rozhodli o nejhezčí tramvaji Škoda 15T. V hlasování čtenářů Metro.cz vyhrál žluto-zelený vůz s reklamou Happy Day, který získal 212 hlasů. Druhá skončila černá tramvaj Sparty, třetí pak vůz...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Rekonstrukce lanovky na Petřín pokračuje. Vozy vznikají ve Švýcarsku

Pokračuje rekonstrukce tělesa lanové dráhy Petřín. V úseku od dolní stanice...

Práce na modernizaci lanové dráhy na Petřín pokračují podle plánu. Dopravní podnik hl. m. Prahy dokončil v úseku od dolní stanice lanovky zhruba po čtvrtinu její délky podkladní i finální betonové...

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Na Plzeňsku narazil řidič osobního auta do stromu, na místě zemřel

ilustrační snímek

Řidič osobního vozidla dnes krátce po poledni u Manětína na Plzeňsku z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru, vyjel ze silnice a narazil do stromu. Na...

8. listopadu 2025  17:57,  aktualizováno  17:57

Tragická srážka vlaku s člověkem zastavila vlaky mezi Pardubicemi a H. Králové

ilustrační snímek

Srážka vlaku s člověkem u Stéblové na Pardubicku zastavila dnes odpoledne na zhruba tři hodiny provoz na železniční trati mezi Pardubicemi a Hradcem Králové....

8. listopadu 2025  17:43

Srnče nepřežilo útok psa, trpící zvíře zastřelil policista. Majitelce hrozí pokuta

ilustrační snímek

Útok loveckého psa nepřežilo ve čtvrtek ráno na Rokycansku srnče. Aby se poraněné mládě netrápilo, musel jeden z přivolaných policistů použít služební zbraň a usmrtit jej. Policisté případ vyšetřují...

8. listopadu 2025  18:02,  aktualizováno  18:02

Potomci lidí z vysídlených obcí vysadili na Drahanské vrchovině Alej svobody

ilustrační snímek

Potomci obyvatel 33 obcí vysídlených za druhé světové války dnes spolu s dobrovolníky vysadili na Drahanské vrchovině takzvanou Alej svobody. Nachází se mezi...

8. listopadu 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Universal Studios se chtějí vrátit ke kořenům Mumie. Probíhají jednání o návratu původních filmových hrdinů

Pokračování Mumie, jedné z nejzásadnějších filmových sérií z přelomu...

Pokračování jedné z nejzásadnějších filmových sérií z přelomu tisíciletí je tady. Egyptský kněz Imhotep zřejmě znovu povstane v dalším díle Mumie, pro nějž studio Universal verbuje Brendana Frasera i...

8. listopadu 2025  17:17

Na Plzeňsku narazil řidič osobního auta do stromu, na místě zemřel

ilustrační snímek

Řidič osobního vozidla dnes krátce po poledni narazil u Manětína na Plzeňsku do stromu. ČTK to řekla policejní mluvčí Barbora Šmaterová. Na následky vážných...

8. listopadu 2025  15:31,  aktualizováno  15:31

Pardubice mají novou lipovou alej, připomíná svobodu a konec války

ilustrační snímek

Na polní cestě mezi Nemošicemi a Dražkovicemi v Pardubicích dnes dobrovolníci vysázeli lipovou alej, která čítá 80 stromů. Město je ji pojmenovalo Alej...

8. listopadu 2025  15:29,  aktualizováno  15:29

Návštěvníci muzea v Záhlinicích na Kroměřížsku se seznámili s tradičními řemesly

NĂˇvĹˇtÄ›vnĂ­ci muzea v ZĂˇhlinicĂ­ch na KromÄ›Ĺ™Ă­Ĺľsku se seznĂˇmili s tradiÄŤnĂ­mi Ĺ™emesly

Návštěvníci Muzea Františka Skopalíka v Záhlinicích, místní části Hulína na Kroměřížsku, se dnes mohli seznámit s tradičními lidovými řemesly. Při práci...

8. listopadu 2025  15:07,  aktualizováno  15:07

Lovecký pes spadl na Kladensku do studny, hasiči zvíře vytáhli nezraněné

Vyproštění loveckého psa ze studni v Hřebči na Kladensku (8. listopadu 2025)

Výprava do lesa se změnila v sobotu dopoledne v drama pro myslivce v Hřebči na Kladensku. Jeho pes spadl do studny, s pomocí speciálního postroje jej na povrch museli vytáhnout hasiči. Zvíře vyvázlo...

8. listopadu 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

Čtyři zranění při nehodě na Třebíčsku, vrtulník nesl do nemocnice dítě

Vrtulník zasahuje u nehody nákladního auta a cisterny na D2 před Brnem

Při havárii dvou osobních aut u Martínkova na Třebíčsku se půl hodiny po sobotním poledni zranili čtyři lidé, mezi nimi tři děti. Příčinu kolize zjišťuje policie.

8. listopadu 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Květinové dekorace vyzdobily po floristické soutěži vilu Stiassni v Brně

KvÄ›tinovĂ© dekorace vyzdobily po floristickĂ© soutÄ›Ĺľi vilu Stiassni v BrnÄ›

Netradiční květy i květinové dekorace inspirované dálně východním uměním ikebana vyzdobily na víkend brněnskou vilu Stiassni. Své práce tam vystavilo 35...

8. listopadu 2025  13:59,  aktualizováno  13:59

Mezi Pardubicemi a Hradcem Králové srazil vlak člověka. Koridor stál

Ilustrační snímek

Srážka vlaku s člověkem u Stéblové na Pardubicku zastavila v sobotu po poledni provoz na železniční trati mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Po více než dvou hodinách se podařilo obnovit provoz po...

8. listopadu 2025  14:02,  aktualizováno  15:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.