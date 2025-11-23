SERES na autosalonu v Kantonu představuje špičkové inovace a udává tempo pro budoucnost

Autor:
  9:56
Kanton (Čína) 23. listopadu 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Na mezinárodním autosalonu v Kantonu byla představena kompletní produktová řada AITO (přidání inteligence do automobilu) a nejnovější technologické úspěchy společnosti SERES. Současně byla slavnostně představena platforma SERES MF 2.0.

Inteligence nově stanovuje luxus: představení kompletní modelové řady AITO

Letošní autosalon je pro řadu AITO dosud největší z hlediska rozsahu a nabídky. Byly zde vystaveny nejnovější produkty z celé řady AITO. Celkový počet dodaných vozidel přesáhl 900 000 kusů. Mezi nimi se modely AITO M9 a AITO M8 umístily na prvních místech v prodejních žebříčcích ve svých cenových segmentech 500 000 jüanů a 400 000 jüanů.

Nově vylepšený stánek AITO o rozloze 1 700 metrů čtverečních zahrnoval technologickou expozici a luxusní zážitkové zóny, které živě interpretovaly heslo značky „Inteligence nově stanovuje luxus".

Spuštění platformy SERES MF 2.0, která vyznačuje nové výšiny pro budoucí inteligentní mobilitu

Na veletrhu byla oficiálně spuštěna platforma SERES MF 2.0. Tato platforma, řízená panoramatickou inteligencí a postavená na základech inteligentní bezpečnosti, představuje komplexní vylepšení v oblasti inteligentní energie, inteligentního podvozku, elektronické architektury a inteligentního prostoru. Jedná se o platformu pro inteligentní elektrická vozidla řízenou umělou inteligencí.

Byly také představeny nejnovější technologické úspěchy, včetně prodloužení dojezdu 2,0T a ultraintegrovaného systému prodloužení dojezdu 14 v 1, které se poprvé představily na domácím autosalonu.

Počet uživatelů AITO překročil 900 000, celkový počet najetých kilometrů s asistencí přesáhl 4,45 miliardy kilometrů

K dnešnímu dni si AITO získalo důvěru 900 000 uživatelů. Celkový počet najetých kilometrů jeho inteligentních elektromobilů s prodlouženým dojezdem přesáhl 21,4 miliardy kilometrů, přičemž 70 % této vzdálenosti tvoří jízda na čistě elektrický pohon. Celkový počet kilometrů ujetých s asistencí přesáhl 4,45 miliardy kilometrů.

Kromě toho poskytla řada AITO aktivně 266 000 servisních zásahů a uživatelům ušetřila více než 440 000 hodin údržby díky vzdálené diagnostice, čímž stanovila nový standard pro prémiové služby.

Společnost SERES bude i nadále vyvíjet špičkové produkty pro uživatele, které se vyznačují vysokou bezpečností, vysokou kvalitou, vysokou spolehlivostí, vysokým výkonem a vysokou hodnotou.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2830225/SERES_Showcases_Industry_Leading_Innovations_at_Auto_Guangzhou.jpg 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2830224/Leon_He_President_SERES_Group_MF_Platform_2_0.jpg 

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2767806/SERES_Logo.jpg

KONTAKT: Xinyuan Zhao, xinyuan.zhao@seres.cn

 

 

