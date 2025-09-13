SERES Power debutuje na IAA MOBILITY 2025 se systémem prodloužení dojezdu Super Range-Extender pro globální pokrok

Nová generace systému prodloužení dojezdu SERES Super Range-Extender, založená na architektuře extendéru Saiyi (C2E) Range-Extender a technologii inteligentního řízení RoboREX Intelligent Control, má tři klíčové výhody: tichý chod, dokonalou integraci a vysokou účinnost. Architektura C2E využívá integrovaný designový koncept All-in-ONE s hloubkovou integrací motoru, pohonu, řídicích systémů a pláště pro maximálně kompaktní zařízení a regulaci nákladů. RoboREX revolučním způsobem mění provozní režim extendéru z pasivního na aktivní řízení, což umožňuje inteligentní aktivní hospodaření s energií.
Co se týče parametrů účinnosti, celková spotřeba paliva se snižuje o 15 %, vnímaný hluk je zredukován o 90 %, skutečná účinnost dosahuje 3,65 kWh/l a maximální tepelná účinnost dosahuje 44,8 %, což představuje špičku mezi sériově vyráběnými extendéry.
Technologie distribuovaného elektrického pohonu dokáže výrazně zlepšit zážitek při jízdě a zvýšit pocit bezpečí. Společnost SERES je od počátku přesvědčena, že „nejvyšším luxusem je bezpečnost". SERES Power proto aktivně vyvíjí systémy distribuovaného elektrického pohonu, včetně architektury s dvěma, třemi a čtyřmi motory, které dokážou uspokojit energetické potřeby vozidel třídy A až D.
Uvádí se, že vozidla vybavená technologií prodloužení dojezdu se stala nejoblíbenější volbou zájemců o luxusní vozy vyšší třídy, protože nabízejí pohodlnou a efektivní mobilitu bez starostí o délku dojezdu nebo dobíjení. Společnost SERES již získala na poli technologií prodlužování dojezdu 3.900 patentů a přes 100 ocenění.
Systém SERES Super Range-Extender se již široce uplatnil a zaznamenal úspěchy v Číně, kde pomohl zvýšit prodeje vozů značce AITO. K dnešnímu dni dosáhly prodeje REEV (Range Extended Electric Vehicle, vozidel s prodlouženým dojezdem) AITO 750.000 kusů. Model AITO 9 je nyní jedničkou v segmentu luxusních automobilů v cenové kategorii 500.000 jüanů.
SERES aktuálně spolupracuje s 25 průmyslovými partnery. V roce 2024 dosáhla společnost SERES Power ročního obratu 9,2 miliardy jüanů, což představuje meziroční nárůst o 132 %. Objem prodejů jejích pohonných jednotek překročil 600.000 kusů a prodej motorů a produktů pro elektronické řízení přesáhl 900.000 kusů.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2770531/image.jpg
KONTAKT: ina.he@rfcomms.com