Série HUAWEI WATCH GT 6 přináší exkluzivní ciferníky inspirované Benátským bienále – propojuje umění a chytrý životní styl

Autor:
  8:48
Benátky (Itálie) 5. listopadu 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Devatenácté Benátské bienále, které se koná od 10. května do 23. listopadu 2025, je ukázkou propojení umění a technologií prostřednictvím spolupráce mezi společností Huawei a Čínským pavilonem. Jako hlavní partner pro oblast inteligentních technologií začlenila společnost Huawei do návrhu pavilonu své inovativní produkty, konkrétně HUAWEI Mate X6, HUAWEI MatePad Pro 12,2" PaperMatte Edition a HUAWEI MatePad Pro 13,2" PaperMatte Edition, čímž podtrhla čínské architektonické dědictví ve spojení s chytrými technologiemi.

Na oslavu této technologické spolupráce uvedla společnost Huawei v září 2025 sérii HUAWEI WATCH GT 6, která přináší tři exkluzivní ciferníky inspirované uměleckými instalacemi, které byly představeny na bienále. Tyto ciferníky vnášejí do každodenního života prvky architektonické a umělecké estetiky a nabízejí uživatelům jedinečný způsob, jak zakusit propojení umění a technologií.

Ciferník Dunhugan Con-stella-tion je inspirován uměleckou instalací „Dunhuang Con-stella-tion" od studia Atelier Alter Architects. Toto dílo odráží historický význam města Dunhuang (Tun-chuang) jako křižovatky civilizací na Hedvábné stezce, kde se setkávaly různé kultury a společně vytvářely nové formy umění. To je patrné zejména na čtyřech kupolích jeskyně Mogao č. 285, kde se prolínají architektonické prvky z Řecka, Persie, Indie a Číny, symbolizující rozmanité představy civilizací o vesmíru. V instalaci „Dunhuang Con-stella-tion" architekti představují Tun-chuang jako futuristické město vznášející se v prostoru, zosobnění harmonického propojení různých kultur a éterické krásy mlhovin – moderní poctu myšlence „rezonance civilizací".

Ciferník Vault of Heaven (Nebeská klenba) vychází z umělecké instalace „Vault of Heaven" architekta Wanga Zigenga, docenta katedry architektury na Ústřední akademii výtvarných umění a zakladatele studia PILLS. Toto dílo nově interpretuje tradiční architektonický prvek známý jako „kesonový strop", přičemž využívá recyklované zelené ochranné sítě z čínských stavenišť. Dynamický design, který kombinuje i tradiční bambusové pletení jako nehmotné kulturní dědictví vytváří fascinující vizuální efekt připomínající fenakistoskop. Dílo tak vzdává hold starověkému kesonovému stropu jako ztělesnění „nebeského paláce" v chrámové architektuře a zároveň vytváří nepřetržitý příběh propojených okamžiků. Tyto pomíjivé, a přesto hluboké chvíle se vztahují k čínské přírodní filozofii a působivě ztělesňují básnickou představu nebes i neustálou touhu čínského lidu po lepším životě.

Ciferník City in China – Nature of All Things (Město v číně – přirozenost všech věcí) je inspirován uměleckou instalací „City in China – Nature of All Things" studia WAY, která si představuje město budoucnosti, kde se přírodní prostředí harmonicky prolíná s městskou architekturou. Tento inovativní návrh nově nahlíží propojení mrakodrapů prostřednictvím pokročilého dopravního systému, který výrazně snižuje spotřebu energie. Dílo zároveň zdůrazňuje myšlenku organického růstu staveb, připomínajícího živé organismy.

Společnost Huawei využívá tyto ciferníky jako prostředek k přirozenému propojení tématu „CO-EXIST" (Soužití) Čínského pavilonu se svými špičkovými technologickými produkty a překonává tím hranice mezi uměním, architekturou a nositelnou elektronikou. Tento inovativní přístup posouvá možnosti kulturního vyjádření. Tyto jedinečné ciferníky, které spojují východní estetiku s inteligentním životním stylem a jsou tudíž elegantní a zároveň praktické, si nyní mohou vyzkoušet uživatelé hodinek HUAWEI WATCH GT 6 Series.

Společnost Huawei dlouhodobě prosazuje otevřený, rozmanitý a mezinárodní přístup, inspiruje se světovými uměleckými směry a neustále hledá nové možnosti designu. Nadále se zaměřuje na průkopnický rozvoj estetických technologií, jejichž cílem je nabídnout uživatelům na celém světě prémiové a stylové technologické zážitky a umožnit jim žít osobitějším životním stylem.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2810300/The_Dunhuang_Con_stella_tion_watch.jpg 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2810302/The_Vault_Heaven_watch.jpg 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2810304/The_City_China_Nature_All_Things_watch.jpg 

KONTAKT: Grace Huang, huangguoxin4@huawei.com

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

GALERIE: Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D. Výstavba pokračuje na Pankráci

Výstavba prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova, kterou pražský dopravní podnik (DPP) zahájil v dubnu 2022, dosáhla v těchto dnech dalšího milníku. Stala se první kompletně vyraženou stanicí...

Zeleň i voda. Praha 12 představila vítězný návrh na obnovu Sofijského náměstí na místo „pro všechny generace“

Parková část Sofijského náměstí v Modřanech projde proměnou podle návrhu studia Perspektiv, které uspělo v architektonické soutěži pořádané městskou částí Praha 12. Cílem projektu je vytvořit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dříve platil za symbol tůní a rybníků. Nyní však patří k ohroženým rybám. Karas obecný je bojovník o přežití

Ještě před pár desítkami let byl karas obecný rybou, kterou znal každý. Stačilo přijít k jakékoli tůni nebo rybníčku. Mezi lekníny se líně převalovali tmavě zlatí karásci, symbol klidu a odolnosti....

Opel Zafira s turbodieselem: rodinné auto, které zvládne školku, chalupu i dálnici

Když chcete auto, které zvládne všechno – školku, chalupu i víkend u moře – Opel Zafira s turbodieselem je přesně ten typ parťáka, který to dokáže splnit. A ještě dobře vypadá!

Série HUAWEI WATCH GT 6 přináší exkluzivní ciferníky inspirované Benátským bienále – propojuje umění a chytrý životní styl

5. listopadu 2025  8:48

Společnost Pylontech oznamuje oficiální otevření své australské pobočky a posiluje tak svou globální pozici v oblasti skladování energie

5. listopadu 2025  8:32

Praha řeší veřejné toalety. Osloví i restaurace. Lidé by byli rádi, kdyby se mohlo čůrat zdarma

Rada hlavního města na svém zasedání schválila návrh na zpracování Koncepce přístupnosti veřejných toalet. Na základě analytické části, která shromáždila zkušenosti i z jiných měst, tak Institut...

5. listopadu 2025  8:26

V Po-ao se konalo 6. Mezinárodní fórum o nových energetických systémech a 21. Mezinárodní vědecko-technologické fórum CSG

5. listopadu 2025  8:24

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Společnost Yadea zazářila na veletrhu EICMA 2025 s novým modelem Yadea Velax a ekosystémem pro nabíjení za všech scénářů

5. listopadu 2025  8:12

Imper se mění na Saleskit a rozjíždí zahraniční expanzi. Rebranding sjednotí značku i jednotlivé produkty na všech trzích

5. listopadu 2025

Dostavba Dukovan přinese Vysočině nové silnice a obchvaty za deset miliard

Na deset miliard korun přijdou opatření, která se projeví na silnicích Kraje Vysočina v souvislosti se stavbou dvou nových bloků v dukovanské jaderné elektrárně. Vzniknou nové obchvaty, přestaví se...

5. listopadu 2025  7:42,  aktualizováno  7:42

Spojení pražských nemocnic Motol a Na Homolce už má jasný rozvrh

Zářijový plán dosluhujícího ministra zdravotnictví Vlastimila Válka – vytvořit z nemocnic FN Motol a Na Homolce jeden celek – získává konkrétnější podobu. Sice zatím formálně, ale nic nenasvědčuje...

5. listopadu 2025  7:32,  aktualizováno  7:32

Vodní hrad Lipý: od Dušiček k Lucii

Víte, jaké listopadové zvyky dodržovali naši předkové a jaké osobnosti se vážou k listopadovým svátkům?

5. listopadu 2025  7:29

Hradišťan a Javory Beat na společném pódiu

Páteční večer 7. listopadu bude od 19:00 patřit výjimečnému hudebnímu setkání v Kulturním centru Lanškroun. V rámci společného koncertu vystoupí Jiří Pavlica s Hradišťanem a sourozenci Hana a Petr...

5. listopadu 2025  7:14

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Bájný Falco doletěl do Bíliny. Unikátní socha je hitem internetu i výletníků

Z filmového Nekonečného příběhu doletěl bájný Falco až do Pohádkového lesa v Bílině. Je dřevěný, jeho roztomilý výraz je dílem řezbářů, měří 17 metrů na délku a stal se nejen novou atrakcí pro děti,...

5. listopadu 2025  6:42

Bývalý přítel ji pronásledoval a vyhrožoval, hlásila to, říkají blízcí zavražděné

Z bývalého přítele byla už zoufalá. Několikrát na policii nahlásila, že ji pronásleduje a vyhrožuje. Na to poukazují známí třiapadesátileté ženy, kterou v neděli 26. října v Orlové na Karvinsku...

5. listopadu 2025  6:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.