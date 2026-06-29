Sermatec na Intersolar Europe 2026: Digitální inteligence jako hnací síla skladování energie a klíč k ekologičtější budoucnosti

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  15:15
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Mnichov (Německo) 29. června 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Sermatec se na veletrhu Intersolar Europe 2026 představila v plné síle a prezentovala své komplexní portfolio produktů pro skladování energie a inteligentních řešení pro správu energie. Společnost předvedla své schopnosti v oblastech základního hardwaru, integrovaných systémů, cloudového řízení energie, skladování energie v měřítku energetických podniků a aplikací pro komerční a průmyslové odvětví a tím potvrdila své odhodlání urychlit globální energetickou transformaci. Během veletrhu společnost Sermatec rovněž podepsala několik dohod o spolupráci s mezinárodními partnery, čímž dále rozšířila svou globální obchodní působnost.

Komplexní produktové portfolio pokrývající celý hodnotový řetězec skladování energie

Na letošním veletrhu představila Sermatec kompletní portfolio řešení pro skladování energie a zdůraznila své vertikálně integrované schopnosti od základních komponent a systémové integrace až po inteligentní provoz a údržbu.

Pro aplikace v měřítku energetických podniků nabízí systém akumulace energie SERLATTICE 7,04 MWh s kapalinovým chlazením špičkovou hustotu energie 477 kWh/m2, což výrazně snižuje nároky na plochu a zároveň dosahuje účinnosti v oběhu (RTE) na straně stejnosměrného proudu ?95 %. To zajišťuje vynikající výkon při přeměně energie.

Dále je k vidění systém pro ukládání energie SERLATTICE 6,26 MWh, který se vyznačuje integrovanou architekturou AC/DC, která zvyšuje celkovou účinnost systému o 2 %. Systém podporuje paralelní konfiguraci čtyř jednotek a je vybaven inteligentní technologií řízení teploty, která snižuje spotřebu pomocného napájení o 25 %, čímž výrazně snižuje náklady na energii po celou dobu životního cyklu.

Pro komerční a průmyslové zákazníky nabízí skříň pro ukládání energie typu „vše v jednom" EASYCUBE o kapacitě 261 kWh nasazení typu „připoj a hraj" a flexibilní paralelní rozšíření. To umožňuje efektivní arbitráž mezi špičkami a prudkým snížením, integraci obnovitelných zdrojů energie a zvýšenou energetickou odolnost.

Inteligentní správa energie zvyšující provozní hodnotu

Kromě inovací v oblasti hardwaru předvedla společnost Sermatec také svůj inteligentní digitální ekosystém pro správu energie.

Inteligentní provozní platforma Nebulos hladce integruje hardware a software. To umožňuje účast na obchodování s elektřinou a agregaci virtuálních elektráren (VPP) za účelem maximalizace hodnoty aktiv.

Platformu doplňuje inteligentní jednotka včasného varování MOFS, která poskytuje nedestruktivní předpověď tepelného úniku s dvou až tříhodinovým předstihem, čímž výrazně zvyšuje bezpečnost baterií prostřednictvím proaktivní prevence rizik.

Na výstavě byly také představeny klíčové komponenty vyvinuté společností Sermatec, včetně 430kW řetězcového PCS (systému pro přeměnu energie)) s kapalinovým chlazením, systémů BMU (řídící jednotky pro baterie) pro aktivní vyvažování, jež jsou schopné sledovat až 104 řetězce, řadiče bateriového klastru (BCC) a jednotky pro správu bateriových bloků (BSMU), což dokládá komplexní schopnosti společnosti v oblasti vlastní integrace.

Osvědčený výkon v nejrůznějších globálních aplikacích

Spolehlivý provoz v rozmanitých podmínkách prostředí zůstává hlavním měřítkem pro systémy akumulace energie. Od kontinentální Evropy až po středomořské podnebí Sermatec nadále ověřuje svou technologii prostřednictvím rozšiřujícího se portfolia zahraničních projektů.

V Bulharsku projekt akumulace energie společnosti Sermatec optimalizuje návratnost investic prostřednictvím koordinované účasti na spotových trzích s elektřinou a v rámci podpůrných služeb, čímž prokazuje silnou ekonomickou výkonnost a schopnost rychlé odezvy na síťové požadavky.

V Chorvatsku a České republice řešení společnosti pro skladování energie v komerčním a průmyslovém sektoru účinně řeší problémy spojené s nízkými zimními teplotami a kolísavým průmyslovým odběrem. Takto zajišťují nepřetržité dodávky elektřiny pro kritické výrobní procesy.

Projekty ve Španělsku mezitím úspěšně odolaly vysoké vlhkosti a slanému pobřežnímu prostředí, čímž potvrdily dlouhodobou spolehlivost pokročilého ochranného designu a technologií inteligentního řízení teploty společnosti Sermatec.

Lokalizované služby přinášející zákazníkům dlouhodobou hodnotu

Společnost Sermatec je přesvědčena, že lokalizované služby nejsou pouhým závěrečným krokem v rámci vztahu se zákazníkem – představují základní kámen dlouhodobé konkurenceschopnosti.

Díky své dobře zavedené servisní síti ve střední, východní a jihovýchodní Evropě poskytuje společnost komplexní podporu po celou dobu životního cyklu díky jednotnému servisnímu rámci s jasně stanovenou odpovědností, který zahrnuje prodloužené záruky, záruky výkonu, preventivní údržbu, opravné zásahy a pravidelné provozní přehledy.

Tento servisní model poskytuje zákazníkům transparentní náklady po celou dobu životního cyklu, předvídatelné finanční výsledky a spolehlivou dlouhodobou provozní podporu.

Večer pro partnery posiluje evropskou spolupráci

Večer 24. června uspořádala Sermatec svou každoroční akci Večer pro partnery, na které se sešli klíčoví partneři z celého evropského energetického sektoru.

Součástí akce byly projevy vedoucích pracovníků, prezentace produktů, sdílení řešení a diskuse o poprodejním servisu. Takto vznikla otevřená platforma pro dialog v rámci odvětví o inovacích v oblasti skladování energie a nových regionálních příležitostech a zároveň došlo k posílení dlouhodobých strategických partnerství.

Tvoříme budoucnost inteligentní energetiky

Od neustálých technologických inovací a rozmanitých scénářů využití až po lokalizované služby a rozvoj ekosystémů – společnost Sermatec na veletrhu Intersolar Europe 2026 komplexně předvedla své integrované schopnosti.

Do budoucna bude Sermatec i nadále prosazovat svou vizi stát se předním provozovatelem v oblasti inteligentní energie a ve spolupráci s globálními partnery urychlovat přechod k chytřejší, udržitelnější a uhlíkově neutrální energetické budoucnosti.

Zdroj: Sermatec

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