Sermatec získal v Bulharsku projekt na skladování energie o kapacitě více než 430 MWh, čímž urychluje energetickou transformaci ve východní Evropě

8:41

Šanghaj 5. srpna 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Od sluncem zalitého pobřeží Černého moře v Bulharsku až po energetické srdce východní Evropy hraje čínská technologie skladování energie stále důležitější roli při přetváření krajiny zelené energie na tomto kontinentu. Společnost Shanghai Sermatec Energy Technology Co., Ltd. nedávno dosáhla významného průlomu na evropském trhu, když získala zakázku na projekt skladování energie o kapacitě více než 430 MWh v Bulharsku. Je to důkaz moudrosti čínských systémových řešení, která stojí v čele energetické transformace v Evropě.