Sešity, penály i b.box: rodiče letos vybavují školáky s Rohlíkem

„Návrat do školy bývá pro rodiče stresující kolotoč, sešity, penály, svačiny, to všechno je potřeba vyřešit najednou. Naším cílem je, aby si rodiče mohli tenhle checklist odškrtnout jedním nákupem, bez pobíhání po obchodech, a měli víc času užít si poslední dny prázdnin,“ říká Miroslava Vopatová, generální ředitelka Rohlik.cz.
V týdnech bezprostředně před začátkem školního roku roste prodej školních potřeb, penálů, svačinových boxů a lahví meziročně zhruba o 60 %. Loni byl přitom nejsilnějším prodejním dnem samotný 1. září a hlavní nákupní vlna se soustředila až do prvního zářijového týdne a úplného závěru prázdnin. Letos je vidět jasný posun, rodiče začali vybavovat školáky v průměru o osm dní dřív než loni.
Co do objemu i počtu prodaných kusů vedou drobné a cenově dostupné položky každodenní potřeby, základní sešity, obaly, pravítka, tužky, gumy nebo pastelky. U tohoto sortimentu se mimořádně osvědčily množstevní slevy, rodiče je aktivně využívají, aby školáky zásobili na delší období dopředu a zároveň ušetřili rodinný rozpočet.
Vedle základních potřeb roste i zájem o prémiové vybavení. U věcí, které dětem vydrží celý rok, rodiče čím dál víc řeší kvalitu, zdravotní nezávadnost a odolnost. Typickým příkladem jsou svačinové boxy značky b.box s chytrým vnitřním členěním, které patří mezi nejoblíbenější prémiové položky letošní sezóny.
Zákazníci hlavně oceňují, že mohou vyřešit kompletní výbavu do školy i čerstvé potraviny na svačiny v jedné objednávce, bez nutnosti navštěvovat několik různých obchodů. Rohlík tak dětem pomáhá připravit batůžek na 1. září i na celý školní rok dopředu.
Zdroj: SINUHET s.r.o.