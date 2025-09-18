Šest měsíců čekání na operaci prsu? Kliniky varují, že rozhodnutí ministerstva může stát pacientky zdraví i život

Přesun onkologických operací prsu pouze do nemocnic je podle poskytovatelů jednodenní chirurgie krokem, který ohrozí dostupnost péče pro mnoho žen. V Česku je rakovina prsu každoročně diagnostikována přibližně u 8 000 žen a rychlá návaznost léčby je pro úspěšnost terapie klíčová.
„Každý týden navíc může rozhodnout o životě řady žen. U diagnózy, kde hraje roli každý den, je rychlost zásadní. Potřebujeme o této změně otevřeně mluvit,“ varuje MUDr. David Karásek, spolumajitel zdravotnických zařízení MEDICON, mezi něž patří i Centrum jednodenní chirurgie Polikliniky Vysočany.
Podle aktuálních odhadů hrozí, že po vyřazení operací zhoubných nádorů prsu ze seznamu výkonů jednodenní chirurgie se čekací doby výrazně protáhnou. „Nemůžeme akceptovat, že se v záležitosti zdraví a života žen přijímají kroky, které nezohledňují praktické dopady a postrádají racionální argumentaci. Pokud se operace prsu budou vykonávat jen v onkologických centrech, prodlouží se čekací doby, prodlouží se hospitalizace žen, zvýší se riziko nemocniční nákazy a výkony se podstatně prodraží. Každý den zbytečného odkladu je pro pacientku náročný nejen fyzicky, ale i psychicky,“ doplňuje Karásek.
Jednodenní lůžková péče byla zavedena právě proto, aby zkrátila dobu čekání, snížila riziko komplikací, ulevila nemocničním kapacitám a zlevnila léčebný proces. Funguje úspěšně v zahraničí i u nás. Návrat výhradně k nemocničnímu modelu by podle odborníků znamenal delší hospitalizaci, vyšší riziko nemocničních infekcí, větší tlak na lůžkový fond i personál a vyšší náklady pro zdravotnický systém. Pro pacientky, které jsou kvůli své diagnóze vystaveny velkému psychickému tlaku, by navíc představoval organizační chaos a značné nepohodlí.
MEDICON dlouhodobě dokazuje, že moderní model jednodenní péče je bezpečný a efektivní:
- od screeningu po operaci do 14 dnů
- hospitalizace pouze 8–24 hodin
- multioborový tým (radiolog, onkolog, chirurg, patolog) a návazná péče pod jednou střechou
- 485 mamárních výkonů za posledních 18 měsíců, z toho 53 % maligních
- úspěšnost léčby přes 95 %
„Tyto parametry nejsou obchodní argument, ale důkaz, že jednodenní péče je standard, který chrání pacientky – jejich zdraví, důstojnost i čas,“ dodává Karásek.
Zástupci MEDICONU vyzývají média i veřejnost k otevřené diskuzi o skutečných dopadech rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví. „Jsme připraveni jít do debat a rozhovorů s představiteli České chirurgické společnosti i ministerstva. Potřebujeme, aby zazněly i argumenty z praxe – data, zkušenosti a příběhy žen, kterých se změna nejvíce dotkne,“ uzavírá Karásek.