Šestnáctý ročník sbírky pro nemocné děti Srdce dětem je za dveřmi

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  10:10
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Praha 29. října 2026 (PROTEXT) - Už od pondělí 2.11. do neděle 15.11. proběhne ve všech prodejnách společnosti Lidl dnes už tradiční celorepubliková sbírka Srdce dětem na pomoc rodinám s vážně nemocnými dětmi. Srdečně děkujeme obchodnímu řetězci Lidl za úžasnou spolupráci a velké nasazení při uspořádání sbírky, která se stala pevnou součástí charitativního zaměření této společnosti a koná se již po šestnácté. Stejně tak s velkou úctou děkujeme všem laskavým zákazníkům, kterým osud nemocných dětí není lhostejný.

Stejně jako v minulých letech si mohou zákazníci společnosti Lidl zakoupit u pokladen samolepku ve tvaru srdíčka za 30 Kč, kterou si buď odnesou domů nebo ji nalepí na krásné tablo za pokladnami a tím symbolicky darují své srdce dětem, které trpí vážnými a v mnoha případech i velmi vzácnými chorobami. Péče o tyto osudem velmi zkoušené děti je náročná, a jak psychicky, tak finančně, protože potřebují mnoho nejrůznějších pomůcek, rehabilitací nebo ozdravných pobytů, na které rodiny nemají a zdravotní pojišťovny vše hradí buď částečně nebo vůbec. I tentokrát jsme natočili devět reportáží o těchto dětech, abychom ukázali, jak složitý a náročný život pečující rodiče mají. Tyto reportáže najdete na webu www.srdcedetem.cz, na www.zivotdetem.cz, ale také na youtube.cz.

V každé prodejně Lidl si můžete prohlédnout plakát s dítětem z Vašeho regionu, kterému sbírka Srdce dětem už dlouhodobě pomáhá. Finanční prostředky získané sbírkou v konkrétním obchodě nejsou určeny jen pro toto jediné dítě, ale pro mnoho dalších, stejně potřebných nemocných dětí.

V loňském roce sbírka Srdce dětem vynesla pro nemocné děti nádherných 40 milionů korun a o.p.s. Život dětem za tyto finanční prostředky pomohla 1 538 rodinám.

Budeme opravdu vděční, když letošní rok bude stejně úspěšný jako ročníky předchozí. Věříme, že všichni zákazníci obchodního řetězce Lidl dobře vědí, jak moc je jejich podpora důležitá, protože rodiny s nemocnými dětmi se bez pomoci laskavých lidí prostě neobejdou.

I letos je možné přispět libovolnou částkou na transparentní účet 1117771700/5500 pod VS 4444 nebo pomocí aplikace www.srdcedetem.cz/chci-pomoci. Stejně tak můžete nemocné děti podpořit i u samoobslužných pokladen částkou, kterou si sami vyberete. Moc Vám za to děkujeme.

Rodiče nemocných dětí musejí v sobě najít hodně energie, síly, osobní statečnosti a nezbytné naděje. A my z celého srdce děkujeme všem, kteří nám už řadu let zásluhou sbírky Srdce dětem pomáhají - společnosti Lidl za úžasnou podporu této zcela ojedinělé sbírky, jejím laskavým zákazníkům, kteří vědí, že zdraví dětí není vůbec samozřejmostí a pochopitelně všem zaměstnancům Lidlu za jejich obdivuhodné nasazení při sbírce. A tak prosíme, přijďte do Lidlu a podpořte nemocné děti, které nás tolik potřebují. Děkujeme!

 

Zdroj: Život dětem o.p.s.

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59849.

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