Šestý globální summit instalačních odborníků společnosti Huawei: setkání nejlepších instalačních odborníků s cílem využít příležitosti v oblasti obnovitelných zdrojů energie v éře umělé inteligence

Tung-kuan (Čína) 29. března 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - U jezera Sung-šan v čínském městě Tung-kuanu se konal šestý globální summit instalačních odborníků společnosti Huawei. Sešlo se zde více než 500 partnerů a instalačních odborníků z 29 zemí a regionů z celého světa, aby diskutovali o trendech v oboru, řešeních a obchodních modelech a prozkoumali nové cesty k vysoce kvalitnímu rozvoji.

Zhou Jianjun, viceprezident společnosti Huawei a ředitel pro globální marketing, prodej a služby ve společnosti Huawei Digital Power, poznamenal, že Huawei přijímá deterministickou strategii k využití AI, digitalizace, inteligence a dekarbonizace. Zdůraznil kvalitu jako základní kámen Digital Power a potvrdil závazek společnosti Huawei spolupracovat s partnery a instalačními odborníky na růstu, vytváření hodnot, stanovování vysokých standardů a společném úspěchu.

Pokud jde o firemní kulturu a strategii, Xia Hesheng, marketingový ředitel společnosti Huawei Digital Power, uvedl, že Huawei považuje za svůj hlavní cíl službu zákazníkům, přičemž jejich potřeby jsou hnacím motorem vývoje. Huawei Digital Power klade důraz na kvalitu a poskytuje vysoce kvalitní produkty a služby po celou dobu životního cyklu.

Jack Tong, ředitel globálního obchodního oddělení pro rezidenční a komerční a průmyslové zákazníky ve společnosti Huawei Digital Power, představil strategii společnosti Huawei FusionSolar v oblasti instalačních nástrojů. Upozornil, že instalační firmy a EPC (elektronické řízení výkonu) jsou strážci bezpečnosti, poskytovatelé záruky kvality a tvůrci hodnoty v poslední fázi při přechodu od spotřebitelů energie k subjektům, které energii nejen spotřebují, ale i produkují.

Pokud jde o budování servisních kapacit, Allen Zeng, ředitel oddělení technických služeb a provozu ve společnosti Huawei Digital Power, uvedl, že Huawei Digital Power se zavázala zjednodušit a zefektivnit práci instalačních firem pomocí trojrozměrného servisního systému založeného na kvalitě, odbornosti a vizi.

S cílem posílit orientaci na zákazníka, inovace a podporu partnerů představila společnost Huawei na summitu platformu Instalace hlasové smyčky. Tato platforma, založená na umělé inteligenci, shromažďuje a analyzuje zpětnou vazbu z terénu, identifikuje potřeby v oblasti produktů, podporuje řešení problémů v uzavřeném cyklu a neustále vylepšuje produkty a služby.

Jack Tong představil univerzální řešení společnosti Huawei pro rezidenční a komerční a průmyslové scénáře, která se vyznačují proaktivní bezpečností, špičkovou kvalitou, vyšší ziskovostí a přizpůsobivostí všem scénářům s cílem podpořit zelenou transformaci.

Simon Sun, ředitel divize Podnikání v oblasti inteligentních systémů pro správu fotovoltaických zařízení ve společnosti Huawei Digital Power, se podělil o své poznatky ohledně agenta FusionSolar AI a vysvětlil, jak může umělá inteligence zvýšit produktivitu a snížit náklady na provoz a údržbu.

Tým odborníků společnosti FusionSolar analyzoval klíčové přednosti univerzálních řešení Huawei a podělil se o odborné poznatky, které mají globálním instalačních odborníkům pomoci prohloubit porozumění a posílit jejich schopnosti. Marketingový ředitel pro rezidenční a komerční a průmyslové segmenty představil marketingového průvodce pro instalační odborníky a znovu potvrdil závazek společnosti Huawei ke spolupráci s partnery.

Soutěž o nejlepšího instalačního odborníka byla vrcholem summitu, v jejímž rámci osm zástupců z celého světa představilo příklady z praxe a na místě mezi sebou soutěžilo, aby předvedli své praktické znalosti a inovativní modely. Slavnostní předání plaket a ocenění instalačních odborníků ocenilo vynikající týmy a jednotlivce, což dále inspirovalo profesní růst a uznání v rámci komunity instalačních odborníků.

S konvergencí technologií umělé inteligence a energetiky vstupuje odvětví do nové fáze inteligentního a kvalitního růstu. Společnost Huawei řeší výzvy s jistotou, považuje instalačních odborníky za klíčové partnery a posiluje globální spolupráci prostřednictvím inovací, rozvoje schopností a budování ekosystému.

Více informací o summitu najdete na oficiálních stránkách Huawei Digital Power: https://digitalpower.huawei.com/en/news/fusionsolar/6th-global-installer-summit 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2944241/image_1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2944242/image_2.jpg

KONTAKT: hemengxue1@huawei.com

 

 

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

KVÍZ: Co víte o krasobruslení?

V logu krasobruslařského šampionátu 2026 v Praze jsou trojúhelníky, symbolizují...

Praha se až do 29. března proměnila v hlavní město krasobruslení. Do metropole dorazily světové špička a k vidění jsou třpytivé kostýmy i nervy drásající skoky.Myslíte si, že o tomhle elegantním...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídl tréninky, krátké programy a volné jízdy....

Jihomoravští hasiči vyjížděli v noci k požáru skládky na Vyškovsku

ilustrační snímek

Jihomoravští hasiči vyjížděli v noci k požáru skládky komunálního odpadu v Kozlanech na Vyškovsku. Hořelo na ploše 50krát 80 metrů a díky včasnému nahlášení se...

29. března 2026  8:57,  aktualizováno  8:57

Humpolec bude za 12 milionů korun rekonstruovat most v Kletečné

ilustrační snímek

Humpolec na Pelhřimovsku začne opravovat most přes Jankovský potok v Kletečné. Podle starosty Humpolce Petra Machka (Humpolec GO!) je oprava mostu největší...

29. března 2026  8:55,  aktualizováno  8:55

Návštěvníci olomoucké zoo loni utratili za občerstvení rekordních 33 milionů Kč

ilustrační snímek

Návštěvníci zoologické zahrady na Svatém Kopečku u Olomouce loni v tamní restauraci, kavárně a stáncích s občerstvením utratili rekordních 33 milionů korun,...

29. března 2026  8:40,  aktualizováno  8:40

Památkáři letos investují do jihočeských hradů a zámků stovky milionů korun

ilustrační snímek

Národní památkový ústav (NPÚ) investuje letos do jihočeských státních hradů a zámků stovky milionů korun. Vedle běžné údržby, která se pohybuje v řádech...

29. března 2026  8:10,  aktualizováno  8:10

Loděnka už roste, největší žraločí akvárium v Česku ukazuje nové vizualizace

Vizualizace nového pavilonu Loděnka s velkým akváriem pro žraloky i...

Bagry se zakously do areálu olomoucké zoo a rozjely stavbu, která dá nový, maximální prostor jedněm z nejrespektovanějších mořských predátorů. Na Svatém Kopečku už od začátku měsíce roste největší...

29. března 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

V horách v Moravskoslezském kraji silničáři stále doporučují větší opatrnost

ilustrační snímek

V horských oblastech Moravskoslezského kraje silničáři stále doporučují řidičům větší opatrnost. Vozovky jsou mokré, ve vyšších polohách v Beskydech na...

29. března 2026  7:44,  aktualizováno  7:44

Co dělat v Praze v dubnu zdarma: Máme tipy na kulturu, hudbu i festival

Bezpečně na vodu je festival o plavbě, bezpečnosti na vodě a sdílení zkušeností.

Přemýšlíte, kam v dubnu vyrazit a přitom neutrácet? Přinášíme výběr akcí v Praze, které spojuje jedno: vstup zdarma. Těšit se můžete třeba na výstavy, komunitní večer s kytarou u ohně, festival na...

29. března 2026  9:03

Nárůst dopravy ve městech není výrazný, šanci na stavbu obchvatů to brzdí

Silnice I/11 je druhá nejdelší silnice první třídy v České republice. Dříve...

Města usilující o stavbu obchvatu na silnicích prvních tříd budou mít po posledním sčítání dopravy složitější pozici. Doprava totiž nenarostla o tolik, aby stát dospěl k závěru, že stavba obchvatů je...

29. března 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Nové volby v Úhercích na Lounsku vyhrálo uskupení SNK obce Úherce

ilustrační snímek

Nové volby v Úhercích na Lounsku vyhrálo uskupení SNK obce Úherce, když dostalo 56,34 procenta hlasů a získalo čtyři ze sedmi mandátů v zastupitelstvu....

29. března 2026  7:22,  aktualizováno  7:22

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Do muzea ve Frýdlantu se po restaurování vrátily i cechovní truhly

Do muzea ve FrĂ˝dlantu se po restaurovĂˇnĂ­ vrĂˇtily i cechovnĂ­ truhly

Do městského muzea ve Frýdlantu na Liberecku se po restaurování vrátilo několik exponátů, které odkazují na řemeslnou historii města. Nejcennější z nich je...

29. března 2026  7:20,  aktualizováno  7:20

Nové volby v Lipníku na Mladoboleslavsku vyhrálo sdružení Společně pro Lipník

ilustrační snímek

Lipník na Mladoboleslavsku má po sobotních volbách nové zastupitelstvo, lidé vybírali ze dvou kandidátek nezávislých. Vítězem je se ziskem 51,70 procenta hlasů...

29. března 2026  7:17,  aktualizováno  7:17

