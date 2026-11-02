Šestý ročník „Světového dne nápravy transplantací vlasů" pomáhá obětem černého trhu s transplantací vlasů

• Rozšiřují se kliniky transplantace vlasů na černém trhu, kde osoby bez povolení nelegálně provádějí operace, které by měl provádět pouze vyškolený lékař
• Pacienti jsou lákáni výraznými slevami a falešnými fotografiemi výsledků jiných pacientů, což často vede k devastujícím následkům a téměř žádným možnostem nápravy
• Mezinárodní společnost pro chirurgii obnovy vlasů se zavázala zvyšovat povědomí o tomto celosvětovém problému a zprostředkovávat obětem potenciální korekční operace
V boji proti alarmujícímu trendu podvodných klinik transplantace vlasů, které po celém světě působí pod falešnou záminkou legálního zdravotnického zařízení s lékařským personálem, se Mezinárodní společnost pro chirurgii obnovy vlasů (ISHRS) stala vedoucím hlasem, který na tento rozšířený problém upozorňuje a poskytuje lidem nástroje potřebné k informovanému rozhodování o jejich operaci obnovy vlasů.
Dne 11. listopadu 2026 uspořádá ISHRS již šestý ročník akce „Světový den nápravných transplantací vlasů", jejímž cílem je pomoci obětem černého trhu s transplantací vlasů, které potřebují nápravné operace. Prostřednictvím webových stránek kampaně HairTransplantRepairDay.org se postižené osoby mohou spojit s dobrovolně se účastnícími lékaři z řad ISHRS a získat tak šanci na bezplatný nápravný zákrok v rámci transplantace vlasů. Od svého vzniku v roce 2020 se počet lékařů z řad členů ISHRS účastnících se této akce zvýšil na přibližně 100 po celém světě.
Tato celosvětová akce je součástí globální kampaně ISHRS za zvyšování povědomí spotřebitelů s názvem „Vybojujte boj", která nabízí vzdělávací materiály dostupné ve více než tuctu jazyků, včetně blogových příspěvků, záznamů živých přenosů, případových studií pacientů, často kladených otázek, komplexního průvodce, který pacientům pomáhá vybrat si chirurga pro transplantaci vlasů, a rozhovorů s lékaři.
„Cílem této kampaně je nejen zvýšit povědomí o těchto bezohledných klinikách transplantace vlasů na černém trhu, ale také umožnit pacientům trpícím vypadáváním vlasů činit sebevědomá a informovaná rozhodnutí o tom, komu svěřit odborné znalosti potřebné pro operaci obnovy vlasů," uvedl MUDr. Robin Unger, FISHRS, ředitel ISHRS. „Každý pacient si zaslouží bezpečnou operaci obnovy vlasů a chirurgické dovednosti, umělecký cit a lékařské vzdělání lékaře jsou bez výjimky nezbytným standardem."
Pod novým heslem Bezpečná transplantace vlasů začíná zde představuje ISHRS sérii nových vícejazyčných digitálních reklam, které propagují poselství zásadní pro hlavní téma kampaně:
• Ukazuje pacientům, co bezpečná operace transplantace vlasů vyžaduje: lékařské vzdělání, chirurgické dovednosti, umělecký úsudek a odpovědnost lékaře – a zároveň se i nadále zabývá podvody na černém trhu a jejich riziky
• Jak jsou emocionální a fyzické následky důvěry ve špatnou kliniku trvalé
• Jak podvodní provozovatelé nejsou zřetelní, zatímco skuteční chirurgové jsou registrováni, dohledatelní a zodpovědní
• Proč je lékařská péče s lékařem celoživotním vztahem, nikoli jednorázovou transakcí
"Naše data ukazují, že ve městech po celém světě došlo k nárůstu počtu klinik provádějících transplantace vlasů na černém trhu. To vedlo k mnoha případům nesprávně provedených transplantací vlasů. V některých případech pacienti utrpěli závažné zdravotní problémy a v jiných byly estetické výsledky neuspokojivé. Členové ISHRS těmto pacientům pomáhají s korekčními operacemi," uvedl Paul T. Rose, MD, JD, FISHRS, předseda podvýboru ISHRS Vybojujte boj. „Proto je pro bezpečný a úspěšný chirurgický zákrok naprosto nezbytné vědět, na čí ruce a oči se spoléháte."
Často kladené otázky
Jak se mohou pacienti vyhnout tomu, aby se stali obětí kliniky transplantace vlasů na černém trhu?
ISHRS naléhavě doporučuje pacientům, aby si před podstoupením operace obnovy vlasů důkladně prověřili všechny informace. Pacienti by si měli prověřit lékaře, který bude operaci provádět, a ověřit si jeho lékařskou kvalifikaci u místního orgánu pro udělování licencí zdravotnickým pracovníkům. Pacienti také musí pochopit, které části operace obnovy vlasů musí provádět řádně vyškolený a licencovaný lékař a které úkoly lze legálně svěřit kvalifikovaným zdravotnickým technikům.
Jaká jsou rizika transplantací vlasů na černém trhu?
Pacienti, kteří podstoupí transplantaci vlasů na černém trhu, čelí četným rizikům, z nichž všechna ohrožují jejich bezpečnost i výsledky zákroku. Mezi následky nelegálně provedených transplantací vlasů mohou patřit trvalé viditelné jizvy, infekce, řídké pruhy vlasů, lysá místa a nadměrný odběr z dárcovské oblasti, jejíž náprava může být velmi obtížná. V případech, kdy lze poškození napravit, pacienti často potřebují více než jeden korekční zákrok.
Jak časté jsou případy nápravy následků transplantací vlasů na černém trhu?
Podle průzkumu ISHRS nazvaného Šetření praxe 2025 uvedlo 59 % dotazovaných členů ISHRS, že v jejich městech v roce 2024 působily kliniky provádějící transplantace vlasů na černém trhu, zatímco v roce 2021 to bylo 51 %. Členové rovněž uvedli, že v průměru 10 % jejich opravných zákroků v roce 2024 souviselo s předchozí transplantací vlasů na černém trhu, zatímco v roce 2021 to bylo 6 %.
Co je Světový den nápravných transplantací vlasů?
Světový den nápravných transplantací vlasů, který se koná každoročně 11. listopadu, je iniciativou ISHRS zaměřenou na zvýšení povědomí o nebezpečích klinik provádějících transplantace vlasů na černém trhu a zároveň pomáhá propojit oběti s kvalifikovanými chirurgy specializujícími se na obnovu vlasů, aby měly šanci podstoupit bezplatný nápravný zákrok transplantace vlasů.
Kde se mohou spotřebitelé dozvědět více?
Kampaň ISHRS Vybojujte boj poskytuje vzdělávací materiály ve více než tuctu jazyků, případové studie pacientů, archivované vzdělávací živé přenosy a informace, které mají spotřebitelům pomoci činit informovaná rozhodnutí ohledně operací obnovy vlasů.
O ISHRS
Mezinárodní společnost pro chirurgii obnovy vlasů (ISHRS) je globální neziskové lékařské sdružení a přední autorita v oblasti léčby a obnovy vlasů s 1 200 členy v 80 zemích po celém světě. ISHRS se především věnuje dosahování vynikajících výsledků u pacientů prostřednictvím prosazování nejvyšších standardů lékařské praxe, lékařské etiky a výzkumu u lékařské obnovy vlasů. ISHRS rovněž poskytuje další vzdělávání lékařům specializujícím se na transplantaci vlasů a zavázala se k poskytování nejnovějších informací o lékařských a chirurgických léčebných postupech spotřebitelům trpícím vypadáváním vlasů, nejčastěji androgenetickou alopecií – mužským typem plešatosti a ženským typem vypadávání vlasů. Byla založena v roce 1993 jako první mezinárodní společnost podporující neustálé zlepšování kvality a vzdělávání odborníků u chirurgické obnovy vlasů. Další informace a vyhledávač lékařů najdete na www.ishrs.org.
O průzkumu
Průzkum ISHRS Šetření praxe 2025, který provedla společnost Relevant Research Consulting z Evanstonu v Illinois (USA), je souhrnem informací poskytnutých výhradně zúčastněnými lékaři. Informace zveřejněné v tomto průzkumu vycházejí ze skutečných historických údajů a neobsahují žádné prognózy. Tolerance chyb ve vzorku se pohybuje v rozmezí plus minus 5,4 procenta při úrovni spolehlivosti 95 %. Úplné znění zprávy ISHRS Šetření praxe 2025 najdete na stránkách Hair Restoration Statistics.
Kontakt: Karen Sideris, info@ishrs.org
PROTEXT
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59886.