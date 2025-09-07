Setkání průvodců nestátních památek na zámku v Žinkovech

Autor:
  16:49
Kašperké Hory (Klatovsko) Praha 7. září 2025 (PROTEXT) - Asociace nestátních otevřených památek (ANOPA) pořádá ve dnech 9. a 10. září 2025 ve spolupráci s Národním památkovým ústavem historicky první setkání průvodců památek. Dvoudenní událost, která se koná na zámku v Žinkovech, se zaměří na zlepšení komentovaných prohlídek a umožní setkání průvodců z oboru napříč zemí.

Cílem setkání je definovat klíčové kvality poutavé a informativní prohlídky, které jsou v České republice velmi oblíbeným způsobem objevování historie. Průvodci z celé země se mohou těšit na workshopy a přednášky od lektorů z Národního památkového ústavu a dalších odborníků z praxe.

Program a témata

  • Práce s hlasem a rétorika: Jak zaujmout posluchače a udržet jejich pozornost.
  • Tvorba průvodcovských textů: Jak psát poutavé a informativní texty.
  • Prezentační dovednosti: Využití hereckého výkonu, gest a mimiky.
  • Příprava expozice: Jak připravit prostor před prohlídkou.
  • Komunikace s návštěvníky: Jak jednat s různorodými skupinami.
  • Vzhled a vystupování: Jakým způsobem budovat profesionální dojem.

Setkání nabídne také prostor pro neformální diskusi a sdílení zkušeností, což je ideální příležitost k navázání nových kontaktů. Akce je určena především pro průvodce a provozovatele otevřených památek a koná se díky podpoře Ministerstva kultury.

 

Kontakt:

Mgr. Václav Kůs

Kastelán hradu Kašperk

kastelan@kasperk.cz

www.kasperk.cz

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové

Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Do Prahy míří herci z Harryho Pottera, na LexiCon dorazí Weasley i nebezpečný záporák

Už tento víkend se koná největší festival ve střední Evropě zaměřující se na fanoušky Harry Pottera. Akce láká tisíce lidí z České republiky a Slovenska. LexiCon i letos pozval herce z oblíbené...

Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo

Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...

Asi 150 lidí v centru Brna průvodem vyjádřilo podporu Palestině

Asi 150 lidí se podle odhadu ČTK dnes odpoledne účastnilo propalestinského průvodu centrem Brna. Bušením do prázdných hrnců chtěli podle organizátorů akce...

7. září 2025  17:40,  aktualizováno  17:40

Špičky české hudební scény se spojily v jednom songu

7. září 2025

Policejní varuje: kyberpodvodů v Česku přibývá, útočníci falšují průkazy i účty

Sportovci, umělci, politici, podnikatelé. Kolik známých jmen se dalo obloudit podvodníky na lákavé investice, soláry, umělecká díla nebo drahá auta.

7. září 2025  18:44

V Zábřehu poměří své síly na 200 skautů z celé ČR, vytvoří spolu skautskou lilii

Do Zábřehu na Šumpersku se od čtvrtka tohoto týdne sjedou téměř dvě stovky skautek a skautů z celé České republiky, kteří se zde až do neděle utkají v...

7. září 2025  16:56,  aktualizováno  16:56

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Muž a žena v Praze zahynuli při pádu ultralightu, stroj měl po startu závadu

V pražských Letňanech spadlo v neděli po poledni do lesa malé soukromé letadlo, havárii nepřežili muž a žena. Podle prvotních zjištění policie měl letoun zřejmě krátce po startu závadu, zpět na...

7. září 2025  14:32,  aktualizováno  18:23

V Brně hořelo auto na parkovišti, následně další tři, škoda 1,5 mil. Kč

V Brně-Slatině dnes hořel vůz na parkovišti, požár se rozšířil na další tři auta, předběžná výše škody je 1,5 milionu korun. Příčinou vzniku požáru byla zřejmě...

7. září 2025  15:17,  aktualizováno  15:17

Hořáková show završila balonovou fiestu v Hradci, k nebi hledělo celé město

I přes odpolední déšť se v sobotu večer nad Hradec Králové opět vzneslo asi 80 horkovzdušných balonů. Na jejich start dorazilo na louku u Piletického potoka několik tisíc lidí. Slavnost k 800. výročí...

7. září 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

Setkání průvodců nestátních památek na zámku v Žinkovech

7. září 2025  16:49

Pelhřimov chystá stavbu provozní budovy své společnosti za 90 mil. Kč

Pelhřimov hledá dodavatele stavby nové budovy pro Pelhřimovskou vodárenskou s. r. o. Odhadované náklady jsou okolo 90 milionů korun. Městské společnosti zatím...

7. září 2025  14:50,  aktualizováno  14:50

Pelhřimov chystá stavbu provozní budovy své společnosti za 90 mil. Kč

Pelhřimov hledá dodavatele stavby nové budovy pro Pelhřimovskou vodárenskou s. r. o. Odhadované náklady jsou okolo 90 milionů korun. Městské společnosti zatím...

7. září 2025  14:50,  aktualizováno  14:50

V Olomouci se chystá pouť s koncerty i divadlem, podpoří zdejší vozíčkáře

Sérii koncertů, ale i divadelní představení či bubenickou show nabídne návštěvníkům letošní ročník Tradiční olomoucké pouti, která se koná na podporu...

7. září 2025  14:29,  aktualizováno  14:29

Mezi Bílinou a Teplicemi auto srazilo cyklistu, který na místě zemřel

Na hlavní silnici mezi Bílinou a Teplicemi dnes před polednem srazil osobní automobil cyklistu, ten utrpěl velmi vážná zranění. U nehody přistál vrtulník se...

7. září 2025  14:26,  aktualizováno  14:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.