Setkání průvodců nestátních památek na zámku v Žinkovech

Cílem setkání je definovat klíčové kvality poutavé a informativní prohlídky, které jsou v České republice velmi oblíbeným způsobem objevování historie. Průvodci z celé země se mohou těšit na workshopy a přednášky od lektorů z Národního památkového ústavu a dalších odborníků z praxe.
Program a témata
- Práce s hlasem a rétorika: Jak zaujmout posluchače a udržet jejich pozornost.
- Tvorba průvodcovských textů: Jak psát poutavé a informativní texty.
- Prezentační dovednosti: Využití hereckého výkonu, gest a mimiky.
- Příprava expozice: Jak připravit prostor před prohlídkou.
- Komunikace s návštěvníky: Jak jednat s různorodými skupinami.
- Vzhled a vystupování: Jakým způsobem budovat profesionální dojem.
Setkání nabídne také prostor pro neformální diskusi a sdílení zkušeností, což je ideální příležitost k navázání nových kontaktů. Akce je určena především pro průvodce a provozovatele otevřených památek a koná se díky podpoře Ministerstva kultury.
Kontakt:
Mgr. Václav Kůs
Kastelán hradu Kašperk