Šetření ČIŽP proti Rideře Bohemia na haldě Heřmanice skončilo, bylo nezákonné

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  13:39
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Ostrava 7. srpna 2026 (PROTEXT) - Společnost Ridera Bohemia při realizaci takzvané oddělovací vzdušné stěny na heřmanické haldě v Ostravě postupovala v souladu se zákonem a zadáním státního podniku DIAMO. Řízení, které bylo proti firmě několik let vedeno Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP), zastavilo Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP). Ridera Bohemia od počátku označovala řízení ČIŽP za nezákonné a domáhala se práva na spravedlivý správní proces. Do spisu ČIŽP a MŽP bylo doloženo 14 znaleckých posudků a odborných posouzení, které opakovaně potvrdily, že Ridera Bohemia při realizaci OVS splnila své závazky vůči státu a dodala na heřmanickou haldu účinné sanační opatření. V této souvislosti tak nelze hovořit o žádném odpadu.

Znevěrohodnění vytvořené OVS, jak se dnes ukazuje, zřejmě mělo sloužit pouze majetkovým zájmům soukromých vlastníků pozemků pod haldou a jako beranidlo v jejich sporech se státem, kde jen mediálně známé nároky dosahují zhruba 1,4 miliardy korun. Ridera Bohemia od poloviny roku 2022 na haldě v Heřmanicích vůbec nepůsobí, čtyři roky tedy nemá absolutně žádný vliv na další návozy a zásahy do OVS. Nemohla ze své pozice zastavit jakékoliv zásahy do OVS ani nelegální vrt či rozsáhlý nelegální výkop řízený naposledy dokonce pod dohledem televizních kamer společností OKK Koksovny nebo její advokátní kanceláří. Tyto postupy označila za nelegální přímo státní správa, státní podnik Diamo se proti nim vymezil a ohradil.

Ridera Bohemia upozorňovala opakovaně od začátku roku 2024, že v celém procesu zkoumání OVS nejde o kvalitu sanačního opatření, i když ta byla znalecky opakovaně potvrzena, ale o miliardy od státu. Pro zahojení potřeb privátního vlastníka poloviny haldy. Stejně tak cestou podání ve správním řízení Ridera upozorňovala na nezákonnost postupu ČIŽP, když inspekce za jejího bývalého vedení například nepořídila z heřmanického černouhelného odvalu vzorky, nenařizovala ústní jednání, neprováděla navržené důkazy, nedodržovala zákonné lhůty, nevedla řádně správní spis, vydávala chybná dílčí procesní rozhodnutí, nerozlišovala mezi znalcem a svědkem, znaleckým posudkem a listinným důkazem a k tomu všemu opakovaně žádala MŽP o prodloužení lhůty k vydání rozhodnutí, čímž sama zavdávala důvod k opodstatněným obavám, že buď věci nerozumí, nebo z podivných důvodů nechce rozhodnout.

Ridera Bohemia například opakovaně navrhovala ústní jednání ČIŽP s renomovanými znalci s řádnými procesními doložkami, aby ČIŽP pochopila celou složitou problematiku a nezákonnost svého postupu. S námitkami a požadavky na korektnost a právní správnost postupu se opakovaně obracela také na MŽP. To Rideře dalo zapravdu například v tom, že není možné, aby ČIŽP ignorovala znalce a mezinárodní odborné instituce - například Slezskou technickou univerzitu v Glivicích nebo Hlavní institut hornictví v Katovicích. V obou případech jde o mezinárodně uznané autority, o jejichž zkušenosti se opírá EU.

Naše práce byla kontrolována zadavatelem i státními institucemi včetně ČIŽP kontinuálně po celou dobu realizace (více než 8 let) OVS. Bez jakýchkoliv zásadních výtek. Následně jsme byli v rámci kontroly a správního řízení čtyři roky podrobování zevrubnému šetření ČIŽP a také MŽP ve své odborné sekci věc z různých důvodů opakovaně zkoumalo. Odborný tým MŽP nakonec po všech těchto analýzách v zákonem stanovené lhůtě rozhodl o zastavení řízení proti naší společnosti,” uvedl člen představenstva Ridera Bohemia Roman Rohel s tím, že shoda odborníků jasně dokládá, že firma od samého začátku a po celou dobu postupovala konzistentně a její tvrzení byla pravdivá.

Zdroj: Eva Kijonková, mediální zastoupení společnosti Ridera Bohemia a. s.

Kontakt pro média:

Eva Kijonková

E-mail: eva.kijonkova@ek-media.com

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