Sexuální násilí, víra a klimatická krize: Summit o udržitelnosti otevře tabu

  11:24
Praha 22. dubna 2026 (PROTEXT) - Žádné uhlazené panely, ale otevřená diskuze, která rozbije zažité představy o udržitelnosti. Asociace společenské odpovědnosti symbolicky na Den Země zahajuje prodej vstupenek na summit „Sustainability is not Dead“. Akce, která se uskuteční 17. září v pražské MeetFactory, otevře otázky sexuálního násilí, klimatického aktivismu, náboženství, body positivity, ale třeba i toxické maskulinity či přírodního pohřebnictví. Slibuje zážitek i prostor pro odvážné hlasy, které mění svět.

Letošní ročník summitu s názvem Sustainability is not Dead rozhodně nebude klasickou konferencí. Cílem akce je ukázat, že udržitelnost není jen nudná kolonka v reportu, ale že za ní stojí hlasy, které se nebojí ozvat, když se svět rozpadá pod rukama. Program propojí umění, sexualitu, náboženství i politiku s cílem vymanit tato témata ze stále stejných kruhů a přiblížit je mladším generacím.

„Letošní summit navazuje na ty předchozí, jen se od claimu 'Slyšte nás' posouvá k hlasu, který prostě nejde jen tak snadno umlčet. Udržitelnost v našem pojetí nebude abstraktní strategie, ale každodenní zkušenost. Prostě od hrobu až po sex,“ uvádí k netradičnímu konceptu Lucie Mádlová, zakladatelka Asociace společenské odpovědnosti. „V MeetFactory jasně ukážeme, že udržitelnost rozhodně není mrtvá.“

Hlasy, které rozbijí ticho. Vystoupí výrazná osobnost feministického punkového hnutí Ren Aldridge

Hlavní hvězdou summitu bude britská hudebnice Ren Aldridge, frontwoman kapely Petrol Girls, která zosobňuje nekompromisní hlas feministického punkového hnutí. Její tvorba je známá vyhraněným postojem k genderově podmíněnému násilí i sociální spravedlnosti.

„Jsem nadšená, že se mohu zúčastnit letošního summitu po boku tolika úžasných lidí. V těchto naléhavých časech, kdy čelíme klimatické katastrofě, válkám, genocidě a antifeministickým útokům, je zásadní spojit síly, posílit naše hlasy a nadále se zasazovat o lepší budoucnost,“ vzkazuje Ren Aldridge, která na summitu vystoupí.

Vedle ní se na pódiu potkají i hrobař, rabínka, poslankyně nebo vědec

  • Rabínka Kamila Kopřivová: Žena, která do diskuse o těle, víře a stigmatu vnáší nečekanou upřímnost a lidskost.
  • Bára Stárek: Ředitelka spolku Díky, že můžem, která stojí za jeho proměnou ze studentské iniciativy v celostátní organizaci, jež vzdělává a aktivizuje desítky tisíc mladých lidí v tématech demokracie, svobody a lidských práv.
  • Daniel Kortus: Vědec a autor projektu Klimatomluva, který bude mluvit o tom, jak komunikovat vědecká data o změně klimatu tak, aby je v éře polykrize lidé skutečně slyšeli.
  • Lejla Abbasová: Moderátorka a zakladatelka nadačního fondu Asante Kenya, která se dlouhodobě věnuje ženským právům a humanitárním tématům s globálním přesahem.
  • Zuzana Kašparová a Terézia Ferjančeková (Vyhonit ďábla): Stojí za transmediálním feministickým projektem, který otevřeně mluví o sexualitě, slasti i stereotypech. Lektorují sex-ed na školách a vytvořily pořad Na záchodcích pro ČT. 
  • Petr Hanel: Dramaturg, spisovatel a autor projektu klub_psacu. Ve své práci bez filtru rozebírá vztahy, maskulinitu i vliv toxických influencerů.
  • Kateřina Stojanová: Poslankyně a místopředsedkyně České pirátské strany. Věnuje se ústavnímu právu a budoucnosti demokracie.
  • Adam Vokáč: Známý jako „Hrobníček luční“, odborník na přírodní pohřebnictví, který ukáže, že udržitelnost nekončí naším posledním výdechem. 

Celkem se na akci představí až 40 řečníků a řečnic. Celodenní jízdu, při které nebude chybět ani drag show, uzavře satirické divadelní představení Kuchyňské porno, ironická parodie na nerealistická očekávání kladená na ženy. Celá akce bude čistě veganská a vyvrcholí grrrls afterparty s djkou a opékáním (ne)buřtů na ohni v barelu přímo před MeetFactory.

“Věřím, že z našeho summitu Sustainability is not Dead odejdou lidé nejen inspirovaní, ale i lehce vyvedení z komfortní zóny. A to je přesně ten důvod, proč tam být a zůstat až do konce,” dodává Lucie Mádlová.

Ceny SDGs: Vyhlášení vítězů v rámci programu

V rámci summitu proběhne vyhlášení vítězů Cen SDGs, nejprestižnějšího českého ocenění za udržitelnost. Program summitu tak dá prostor těm, kteří tvoří budoucnost navzdory populismu a krátkodobým zájmům. Přihlášky do letošního ročníku Cen SDGs se uzavírají 22. dubna 2026.

Praktické informace:

  • Kdy: 17. září 2026
  • Kde: MeetFactory, Praha
  • Vstupenky: V prodeji od 22. dubna na www.sustainabilityisnotdead.cz.
  • Playlist pro naladění: Najdete na Spotify zde.
  • Generálním partnerem je Skupina ČEZ.

 

Zdroj: Asociace společenské odpovědnosti

 

 

