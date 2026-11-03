Sezemicím se výrazně ulevilo v dopravě, otevřel se obchvat

Výstavba obchvatu začala v říjnu 2024 a původně měla být dokončena v polovině letošního roku. Termín se ale posunul přibližně o půl roku. Důvodem byly komplikace při zakládání mostních konstrukcí.
Petra Drkulová, tisková mluvčí, ŘSD: "Teď jsme na obchvatu Sezemic, kde probíhají poslední dokončovací práce před zprovozněním. V minulém týdnu proběhly poslední pokládky asfaltových vrstev a také úspěšně proběhla zátěžová zkouška na nejdelším mostě."
Nový úsek silnice první třídy číslo 36 měří téměř sedm kilometrů. Jeho součástí je šest mostů a jedna mimoúrovňová křižovatka. Stavbaři dokončili instalaci svodidel, zábradlí, dopravní značení a poslední terénní úpravy.
Petra Drkulová, tisková mluvčí, ŘSD: "Obchvat odvádí dopravu z Počápel, Sezemic a Časů, tím výrazně obcím uleví, denně tu projede 13 tisíc vozidel. Obchvat také zajišťuje přímé napojení mezi Pardubicemi a dálnicí D35."
První část obchvatu, dlouhá něco přes kilometr, uvedli do provozu už na konci letošního srpna. Výraznější změnu v dopravě ale přineslo právě až otevření celé trasy. Obchvat Sezemic vyšel stát na téměř 840 milionů korun.
Zdroj: POLAR televize Ostrava
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