Seznamka Mingly posiluje své zahraniční ambice: zakladatelka Kristýna Mertlová se zúčastnila Smart City Expo v Barceloně a projekt představila i v Izraeli

Smart City Expo v Barceloně využila Kristýna Mertlová k setkání se zástupci technologických společností, veřejných institucí i komunit, které podporují společenský rozvoj prostřednictvím inovací. Možnost představit projekt v rámci podobné akce je významným krokem v rozvoji zahraniční spolupráce a potvrzením, že české technologické inovace mají potenciál uspět i za hranicemi.
„Účast na Smart City Expo pro mě byla obrovskou příležitostí. Získala jsem cenné kontakty, které nám mohou pomoci rozšířit Mingly i do dalších zemí s latinskoamerickou kulturou. Velmi si vážím podpory CzechTrade, která nám umožňuje posunout projekt o krok blíž k tomu, aby se stal skutečně globální platformou,“ říká Kristýna Mertlová, zakladatelka projektu Mingly a ředitelka seznamovací agentury Date2k. Její další cesta mířila do Izraele na podnikatelskou misi Generation Economy Delegation, kam byla s Mingly nominována Česko-izraelskou smíšenou obchodní komorou a vybrána izraelským ministerstvem zahraničí.
Projekt Mingly vznikl jako online seznamovací platforma zaměřená na lidi, kteří bývají z běžných seznamovacích aplikací vyloučeni – například osoby se zdravotním handicapem, psychickými obtížemi nebo senioři. Cílem je vytvořit komunitu, kde se lidé mohou propojit nejen v partnerských vztazích, ale i v přátelských či podpůrných vazbách.
„Mingly je tu pro všechny bez ohledu na věk, orientaci nebo handicap. Jsme připravení pomoci lidem najít nový vztah, ale i přátelství,“ vysvětluje Kristýna Mertlová, certifikovaná odbornice na seznamování, která je mimo jiné autorkou unikátního konceptu seznamování pro náročné kombinující osobní přístup s vědeckými poznatky a matematicko-statistickými daty. Kristýna Mertlová také pravidelně komentuje téma seznamování v médiích a jako uznávaná mentorka spolupracuje s řadou organizací zaměřených primárně na mladé lidi a ženy.
Online seznamovací platforma Mingly nabízí profesionální podporu a doporučení odborníků, jak zvýšit šance na seznámení a najít spřízněnou duši, ať už pro romantický nebo přátelský vztah. Umožňuje nejen přístup k odborným článkům, kurzům a podcastům s tipy k bezpečnému seznamování, ale také online konzultace se vztahovým koučem.
Po zahájení pilotu v Mexiku, který funguje ve spolupráci se sociálním inovátorem Aldem Pancardem, se nyní Mingly chystá rozšířit i do Španělska. CzechTrade projektu pomáhá s analýzou trhu, lokalizací a navazováním partnerství s organizacemi zaměřenými na sociální inovace.
Česká seznamovací platforma Mingly byla nominována za Českou republiku do prestižního mezinárodního programu World Summit Awards (WSA), který oceňuje digitální projekty s prokazatelným společenským přínosem. Mingly byla vybrána národním koordinátorem, a to v sekci Culture & Heritage, díky svému inovativnímu přístupu k online seznamování, který využívá technologie k podpoře navazování mezilidských vztahů a smysluplné komunikaci.
Akcelerátor Women in Tech nabízí intenzivní mentoring, vzdělávání a příležitost navázat cenné kontakty s investory a odborníky z oblasti technologického byznysu. Program organizovaný Výzkumným ústavem pro podnikání a inovace společně s Hospodářskou komorou ČR a společností Huawei v průběhu čtyř let podpořil přes 20 podnikatelek a jejich projektů. Vybrané projekty přinášejí inovativní řešení v oblasti mobility, zdraví, vzdělávání, životního prostředí a rozvoje.
Huawei je vedoucím globálním výrobcem infrastruktury informačních a komunikačních technologií a chytrých zařízení. Nabízíme integrovaná řešení ve čtyřech klíčových oblastech, kterými jsou telekomunikační sítě, výpočetní technika, chytrá zařízení a cloudové služby. Naším závazkem je každému jednotlivci, domácnosti a organizaci přinášet digitální řešení pro plně propojený, inteligentní svět.
Ucelená nabídka produktů, řešení a služeb Huawei je současně konkurenceschopná a bezpečná. Pro naše zákazníky vytváříme trvalé hodnoty prostřednictvím otevřené spolupráce s partnery v rámci ekosystému. Pomáháme lidem k jejich růstu, pracujeme na větším komfortu občanů v domácnostech a inspirujeme organizace všech druhů a velikostí k inovativnějším přístupům.
V Huawei se inovace zaměřují na potřeby zákazníků. Silně investujeme do základního výzkumu, přičemž se soustředíme na technologicky přelomová řešení, která posouvají svět kupředu. Máme více než 194 tisíc zaměstnanců a působíme ve více než 170 zemích a regionech. Společnost Huawei byla založena v roce 1987 a funguje jako soukromá společnost plně vlastněná svými zaměstnanci.
