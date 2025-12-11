Seznamka Mingly posiluje své zahraniční ambice: zakladatelka Kristýna Mertlová se zúčastnila Smart City Expo v Barceloně a projekt představila i v Izraeli

Praha 11. prosince 2025 (PROTEXT) - Český projekt Mingly, který propojuje lidi se zdravotním či sociálním znevýhodněním a nabízí bezpečný prostor pro autentické seznamování, opět míří za hranice. Po spuštění pilotního provozu v Mexiku autorka Kristýna Mertlová navštívila Smart City Expo v Barceloně – jednu z největších světových akcí zaměřených na inovace, technologie a společenský rozvoj. Zahraniční aktivity tím ale nekončí, Kristýna Mertlová projekt přivezla také do Izraele v rámci podnikatelské mise Generation Economy Delegation.

Smart City Expo v Barceloně využila Kristýna Mertlová k setkání se zástupci technologických společností, veřejných institucí i komunit, které podporují společenský rozvoj prostřednictvím inovací. Možnost představit projekt v rámci podobné akce je významným krokem v rozvoji zahraniční spolupráce a potvrzením, že české technologické inovace mají potenciál uspět i za hranicemi.

Účast na Smart City Expo pro mě byla obrovskou příležitostí. Získala jsem cenné kontakty, které nám mohou pomoci rozšířit Mingly i do dalších zemí s latinskoamerickou kulturou. Velmi si vážím podpory CzechTrade, která nám umožňuje posunout projekt o krok blíž k tomu, aby se stal skutečně globální platformou,“ říká Kristýna Mertlová, zakladatelka projektu Mingly a ředitelka seznamovací agentury Date2k. Její další cesta mířila do Izraele na podnikatelskou misi Generation Economy Delegation, kam byla s Mingly nominována Česko-izraelskou smíšenou obchodní komorou a vybrána izraelským ministerstvem zahraničí.

Projekt Mingly vznikl jako online seznamovací platforma zaměřená na lidi, kteří bývají z běžných seznamovacích aplikací vyloučeni – například osoby se zdravotním handicapem, psychickými obtížemi nebo senioři. Cílem je vytvořit komunitu, kde se lidé mohou propojit nejen v partnerských vztazích, ale i v přátelských či podpůrných vazbách.

Mingly je tu pro všechny bez ohledu na věk, orientaci nebo handicap. Jsme připravení pomoci lidem najít nový vztah, ale i přátelství,“ vysvětluje Kristýna Mertlová, certifikovaná odbornice na seznamování, která je mimo jiné autorkou unikátního konceptu seznamování pro náročné kombinující osobní přístup s vědeckými poznatky a matematicko-statistickými daty. Kristýna Mertlová také pravidelně komentuje téma seznamování v médiích a jako uznávaná mentorka spolupracuje s řadou organizací zaměřených primárně na mladé lidi a ženy.

Online seznamovací platforma Mingly nabízí profesionální podporu a doporučení odborníků, jak zvýšit šance na seznámení a najít spřízněnou duši, ať už pro romantický nebo přátelský vztah. Umožňuje nejen přístup k odborným článkům, kurzům a podcastům s tipy k bezpečnému seznamování, ale také online konzultace se vztahovým koučem.

Po zahájení pilotu v Mexiku, který funguje ve spolupráci se sociálním inovátorem Aldem Pancardem, se nyní Mingly chystá rozšířit i do Španělska. CzechTrade projektu pomáhá s analýzou trhu, lokalizací a navazováním partnerství s organizacemi zaměřenými na sociální inovace.

Česká seznamovací platforma Mingly byla nominována za Českou republiku do prestižního mezinárodního programu World Summit Awards (WSA), který oceňuje digitální projekty s prokazatelným společenským přínosem. Mingly byla vybrána národním koordinátorem, a to v sekci Culture & Heritage, díky svému inovativnímu přístupu k online seznamování, který využívá technologie k podpoře navazování mezilidských vztahů a smysluplné komunikaci.

