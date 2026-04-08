Seznamte se s CAS Newton: agentní umělá inteligence vytvořená pro vědu

Autor:
  14:46
Columbus (USA) 8. dubna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Konverzační přístup ke 150 letům propojených vědeckých poznatků nastavuje nový standard pro spolehlivé objevování. CAS, divize Americké chemické společnosti, dnes oznámila spuštění CAS Newton?, vědecké, inteligentní agentní AI vytvořené speciálně pro vědecké objevy. CAS Newton vychází z publikovaných vědeckých poznatků, které mají na starosti vědci z CAS, a čerpá z více než 150 let literatury v rámci CAS Content Collection™, aby zajistila přesnost a vědeckou pečlivost.

Díky tomu, že poznatky generované umělou inteligencí vycházejí z komplexních a ověřovaných vědeckých poznatků, poskytuje CAS Newton spolehlivé odpovědi, které pomáhají výzkumníkům s jistotou se orientovat v nejednoznačnostech, protichůdných výsledcích a neúplných důkazech a urychlit tak pokrok. První zpětná vazba od uživatelů potvrzuje hodnotu tohoto přístupu, přičemž tři ze čtyř respondentů hodnotí odpovědi CAS Newton jako důvěryhodnější než odpovědi od jiných nástrojů umělé inteligence.

„CAS poskytuje nejautoritativnější, nejkomplexnější a nejpečlivěji ověřované údaje z oblasti chemie, jaké jsou k dispozici," uvedl John Yates, profesor ze Scripps Research Institute, který hovořil jako soukromá osoba. „Vývoj inteligentních agentů umělé inteligence na vrcholu tohoto základu výrazně rozšíří přístup k informacím a zlepší efektivitu. CAS Newton posílí možnosti uživatelů a promění běžné uživatele ve vysoce efektivní superuživatele."

Na základě zpětné vazby od uživatelů je CAS Newton považována za nejlepší agentní AI pro vědu, protože konverzačním způsobem reaguje na složité vědecké otázky a v průběhu dotazování zachovává kontext, a to na základě publikovaných vědeckých poznatků ověřovaných v rámci dat CAS. Prostřednictvím následných interakcí upřesňuje otázky a syntetizuje výsledky v několika krocích, čímž snižuje bariéry v přístupu k důvěryhodným vědeckým poznatkům a pomáhá výzkumníkům efektivněji přecházet od otázek k poznatkům, přičemž zachovává vědeckou preciznost napříč disciplínami.

  • Získejte nové a hlubší poznatky z publikovaných vědeckých dat: CAS Newton čerpá z databáze CAS Content Collection a propojuje pojmy z chemie, biologie, materiálových věd a oblasti duševního vlastnictví.
  • Ušetřete čas a získejte spolehlivé odpovědi, které urychlí vaše rozhodování: vědecky orientované agentní pracovní postupy shrnují rozsáhlé referenční soubory do stručných poznatků a upřesňují svůj přístup v závislosti na hloubce dotazů.
  • Zajistěte snadný přístup ke globálním vědeckým poznatkům: CAS Newton poskytuje konverzační přístup k celosvětově publikovaným vědeckým poznatkům, aniž vyžaduje specializované znalosti v oblasti vyhledávání.

„Zavedení CAS Newton představuje zásadní změnu v tom, jak vědecké poznatky proudí v rámci výzkumu," uvedl Tim Wahlberg, produktový ředitel a prozatímní prezident společnosti CAS. „CAS Newton kombinuje vědecky orientovanou agentní umělou inteligenci se spolehlivostí a správou datové sbírky CAS Content Collection, takže výzkumníci mohou přejít od otázky k podloženým odpovědím, které mohou ověřit. Jeho působnost přesahuje rámec jediného rozhraní a oslovuje týmy přímo v jejich pracovním prostředí, včetně zabezpečených prostředí, která organizacím umožňují využívat CAS Newton společně s vlastními daty. To poskytuje vedoucím pracovníkům v oblasti výzkumu a vývoje a výzkumným pracovníkům praktickou cestu k rychlejším inovacím, aniž je ohrožena důvěra."

Organizace zabývající se výzkumem a vývojem mohou nasadit CAS Newton v zabezpečených prostředích a integrovat ji spolu s vlastními daty prostřednictvím MCP (protokolu kontextu modelu), API (rozhraní pro programování aplikací) a platforem umělé inteligence třetích stran. Tento přístup umožňuje týmům inovovat s využitím vlastních dat a zároveň zachovat spolehlivost, správu a důvěryhodný vědecký základ dat CAS napříč výzkumnými pracovními postupy. V souladu s přístupem CAS k etické umělé inteligenci funguje CAS Newton v rámci bezpečných hranic aplikace, což zajišťuje, že žádné uživatelské vstupy nejsou sdíleny mimo řešení a že dotazy a výsledky nejsou nikdy použity k procvičování modelů napříč uživateli.

Uživatelé nyní mají přístup k CAS Newton v rámci CAS SciFinder®, CAS BioFinder® a prostřednictvím samostatného rozhraní CAS Newton. Další informace najdete na úvodní stránce CAS Newton na cas.org. 

O společnosti CAS 
Společnost CAS propojuje vědecké poznatky z celého světa s cílem urychlit průlomové objevy, které zlepšují životy lidí. Pomáháme inovátorům na celém světě efektivně se orientovat v dnešním komplexním datovém prostředí a činit sebevědomá rozhodnutí v každé fázi inovačního procesu. Jako specialisté na správu vědeckých poznatků budují členové našeho týmu největší autoritativní sbírku vědeckých dat na světě, která je spravována lidmi, a poskytuje nezbytná informační řešení, služby a odborné znalosti. Vědci, odborníci na patenty a vedoucí pracovníci z různých odvětví se spoléhají na CAS, která jim pomáhá odhalovat příležitosti, snižovat rizika a zpřístupňovat sdílené znalosti, aby mohli rychleji přejít od inspirace k inovacím. CAS je divizí Americké chemické společnosti. Spojte se s námi na cas.org.

Zdroj: CAS

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

8. dubna 2026,  aktualizováno  15:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.