Seznamte se s programem jarního veletrhu FOR BEAUTY

Páteční program 17. dubna zahájí, jak je již zvykem, moderátor Aleš Lehký, který odstartuje jarní veletrh FOR BEAUTY 2026. Dopoledne nabídne talk show s osobnostmi beauty scény, prezentaci kadeřnického řemesla i vystoupení hvězdného kadeřníka Tomáše Arsova, který přiblíží aktuální trendy i vzdělávání v oboru samotném. Návštěvníci se mohou těšit také na populární podcastové vystoupení Agáty Hanychové a Veroniky Žilkové nebo inspirativní talk show „Krása začíná uvnitř“ s Taťánou Kuchařovou.
Další část programu se zaměří na propojení fashion a beauty světa. Návštěvníky čeká setkání s organizátory Czech Fashion Week či prezentace značky Notino Partner. Sezóna jaro/léto 2026, včetně hair trendů značky Davines či kolekce Heleny Bedrnové – ani to nebude v pražských Letňanech scházet. Chybět nebude ale ani slavnostní předávání ocenění Zlatý pohár a Modrá planeta za inovace a ekologický přístup v kosmetice. Návštěvníci se mohou těšit také na talk show „My DeLight – můj požitek!“ s Yvonou Maléřovou Krainovou, která nabídne inspirativní pohled na svět krásy a osobní péče.
Odpolední blok přinese praktické ukázky i odborné přednášky. Návštěvníci se seznámí s aplikací vlasových vláken Toppík, které dokážou vyřešit problém řídkých vlasů. Následovat bude přednáška Tomáše Arsova zaměřená na vývoj, výrobu a novinky v kosmetice TA. Program doplní také slavnostní vyhlášení ankety AUTO MÉHO SRDCE 2026 projektu Žena v autě.cz. Odpoledne uzavře odborná prezentace „DUO forms – vrchní formy: nejrychlejší varianta modeláže nehtů“, kterou povede Mgr. Veronika Vitkovská za společnost Unique Style. Program vyvrcholí slavnostním vyhlášením výsledků INTERNATIONAL BEAUTY FESTIVAL 2026, jehož pořadatelem je Mgr. Teresa Czernek.
„Veletrh FOR BEAUTY 2026 tak opět potvrzuje své postavení klíčového hráče v oblasti kosmetiky, péče o tělo a moderních trendů krásy, už nyní se těšíme na všechny návštěvníky,“ říká ředitelka veletrhu FOR BEAUTY Janica Ciglianová.
Sobotní program 18. dubna 2026 bude patřit především dynamickým soutěžím a módním inspiracím. Hlavním bodem dne je mezinárodní holičská soutěž BARBER BATTLE 2026, která nabídne několik disciplín od freestyle střihů až po kreativní barber úpravy. Odpolední blok s názvem „Jaro v hlavní roli“ propojí svět módy, zdraví a krásy. Návštěvníky čekají i v sobotu přehlídky, rozhovory a vystoupení zajímavých hostů z řad odborníků i známých osobností.
Sobotní FOR BEAUTY veletrh vyvrcholí vyhlášením vítězů soutěží BARBER BATTLE 2026 a CZECH NAIL OPEN CUP 2026.
Zdroj: ABF
