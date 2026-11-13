Sezona RSV se blíží: ochrana kojenců zůstává prioritou

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  13:52
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Praha 13. listopadu 2026 (PROTEXT) - Respirační syncytiální virus (RSV) je nejčastější příčinou respiračních infekcí u malých dětí a může vést k závažnému onemocnění vyžadujícímu hospitalizaci. V České republice bylo v roce 2023 zaznamenáno 1865 hospitalizací spojených s RSV, přičemž děti mladší jednoho roku tvořily 47,1 % hospitalizovaných. [1] Se začátkem respirační sezony odborníci zdůrazňují význam prevence závažného onemocnění RSV u nejmenších dětí.

RSV patří mezi nejčastější příčiny respiračních infekcí u dětí, do svých dvou let se s ním setká téměř každé dítě. Přitom nelze předem spolehlivě odhadnout, jak závažný bude průběh infekce. Nejvyšší riziko komplikací mají děti v prvním roce života. [2] Zatímco u starších dětí a dospělých probíhá RSV zpravidla jako mírnější respirační onemocnění, u kojenců může postihnout dolní dýchací cesty a vést k bronchiolitidě nebo zápalu plic. V nejzávažnějších případech je nutná hospitalizace, případně i podpora dýchání pomocí plicní ventilace.

RSV očima rodičů: Zkušenost, na kterou se nezapomíná

Lucie Papežová zažila závažný průběh RSV u své dcery Emy. Ta se narodila v termínu jako zdravé dítě a v šesti měsících začala mít těsně před Vánoci potíže s dýcháním, ucpaný nos a zvýšenou teplotu. Zpočátku vše vypadalo jako běžná viróza, její stav se ale během několika hodin zhoršil natolik, že rodiče zamířili do nemocnice. Ani po 24 hodinách na kyslíkové podpoře se stav nelepšil. Ema proto byla převezena na jednotku intenzivní péče, kde strávila další tři dny. "Nejnáročnější pro nás bylo vidět malou Emu na kyslíku, s hadičkami a zavedenou kanylou. Jako rodiče nás to zaskočilo, protože jsme do té doby nepředpokládali, že se stav dítěte může tak rychle změnit. Místo prvních Vánoc doma jsme je nakonec trávili v nemocnici," vzpomíná Lucie Papežová, maminka Emy.

RSV se zdaleka netýká jen předčasně narozených dětí. V letech 2017-2022 bylo v České republice s diagnózami spojenými s RSV hospitalizováno 4356 dětí mladších jednoho roku. Celkem 3771 hospitalizovaných kojenců, tedy téměř 87 %, se narodilo v termínu.[3] "U nejmenších dětí může RSV zpočátku připomínat běžnou respirační infekci, jejich stav se ale může během krátké doby výrazně zhoršit. Rodiče by měli sledovat především způsob dýchání, příjem tekutin a celkový stav dítěte. Varovným signálem je namáhavé nebo výrazně zrychlené dýchání, odmítání pití, neobvyklá spavost nebo rychlé zhoršování stavu. V takové situaci je namístě kontaktovat praktického dětského lékaře," říká MUDr. Alena Šebková.

Prevence před první sezonou pro všechny děti, nově širší úhrada i ve druhé

Možnosti ochrany před závažným průběhem RSV se v posledních letech rozšířily. Aktuální doporučení českých odborných společností uvádějí, že prevence RSV je indikována pro všechny kojence před jejich první RSV sezonou.[4] Jednou z možností je imunizace léčivým přípravkem Beyfortus® (nirsevimab). Jde o dlouhodobě působící monoklonální protilátku, nikoliv vakcínu. Podává se do svalu a je určena k prevenci onemocnění dolních cest dýchacích způsobených RSV.[5] "O možnosti imunizace proti RSV jsem se dozvěděla v porodnici od sestřičky na oddělení šestinedělí hned 2. den po narození dítěte. Do té doby jsme si s partnerem mysleli, že je to jen běžné onemocnění jako rýma, ale sestřička nás informovala o tom, jak vážné následky může RSV mít právě u novorozenců," popisuje své rozhodnutí sedmatřicetiletá maminka.

Účinek imunizace léčivým přípravkem Beyfortus® představuje hotovou ochranu proti viru. Tělo dítěte nemusí vytvářet vlastní imunitní odpověď, jako je tomu v případě vakcín. Ty totiž fungují na principu stimulace imunitního systému k produkci protilátek, což může trvat i několik týdnů. Přípravek Beyfortus® je v České republice hrazen z veřejného zdravotního pojištění všem novorozencům a kojencům jako prevence pro jejich první RSV sezónu a od 1. 8. 2026 je hrazen také ve druhé RSV sezoně vybraným dětem ve věku do 24 měsíců, u nichž přetrvává riziko závažného průběhu RSV infekce. [6]. Více informací o přípravku Beyfortus najdete na www.beyfortus.cz.

Účinnost nirsevimabu byla hodnocena také v klinických studiích. Ve studii HARMONIE s více než 8 000 kojenci ve Francii, Německu a Velké Británii snížil nirsevimab riziko hospitalizace kvůli infekci dolních cest dýchacích způsobené RSV o 83,2 %.[7]. „Možnosti prevence RSV se v posledních letech posunuly a dnes umožňují chránit děti před závažným průběhem onemocnění mnohem šířeji. Po loňském uvedení přípravku Beyfortus na český trh chceme letos debatu posunout od samotné novinky k širšímu tématu prevence RSV a ochrany nejmenších dětí. Důležité je, aby se o RSV a jeho prevenci nemluvilo až ve chvíli, kdy dítě onemocní. Chceme přispět k tomu, aby rodiče měli srozumitelné informace včas,“ říká Christian Woeckel, Head of Vaccines Czech Republic, Sanofi.

Beyfortus je léčivý přípravek (monoklonální protilátka nirsevimab) k injekčnímu podání do svalu. Přípravek je určen k prevenci onemocnění dolních cest dýchacích respiračním syncytiálním virem (RSV) u novorozenců a kojenců během jejich první sezony RSV a u dětí do věku 24 měsíců, u nichž přetrvává riziko závažného onemocnění RSV během jejich druhé sezony RSV. Žádná protilátka nemusí plně ochránit všechny imunizované osoby. Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. V případě podezření na nežádoucí účinky informujte svého lékaře nebo lékárníka. Schválená vakcinační akce: Č. j.: MZDR 29910/2025-4/OVZ.

 

[1] Pazdiora P., Šanca O., Dušek L. Hospitalizace a úmrtí na infekci RSV v České republice v roce 2023. Vakcinologie, 2024; 18(4): 6-12.

[2] European Centre for Disease Prevention and Control. Rapid scientific advice on protecting infants against respiratory syncytial virus disease for the European 2025/26 winter season. 2025.

[3] Pazdiora P., Šanca O. Infekce respiračním syncytiálním virem (RSV) u dětí v prvním roce života – Česká republika 2017-2022. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 2024; 73(2): 67-75.

[4] Česká vakcinologická společnost ČLS JEP. Doporučení k imunizaci proti respiračnímu syncytiálnímu viru pro děti a těhotné ženy. Schváleno 4. 4. 2026.

[5] SUKLS461321/2025. 3. 6. 2026; aktuální schválené informace o přípravku Beyfortus®

[6] Státní ústav pro kontrolu léčiv. Přehled léčiv - Beyfortus®, kód SÚKL 0268891. Podmínky úhrady platné od 1. 8. 2026.

[7] Drysdale S. B. et al. Nirsevimab for Prevention of Hospitalizations Due to RSV in Infants. New England Journal of Medicine. 2023;389:2425-2435.

 

Zdroj: Sanofi

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60063.

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