Sezóna šílenství: GymBeam zvládá Black Friday a předvánoční nápor díky nejnovějším technologiím a AI

„Listopad je pro nás nejsilnější měsíc v roce díky Black Friday, který každoročně překonává všechny dosavadní tržby. Letos rosteme meziročně o více než 25 % a nad plán zejména na klíčových trzích DACH a v Itálii,“ říká Miloš Pelikán, Head of Controlling v GymBeam. „Za úspěchem stojí kombinace silných privátních značek, datově řízeného marketingu a včasné přípravy zásob i logistiky.“
Automatizace a data – tajemství zvládnutí vysoké poptávky
Předvánoční nápor by bez technologií byl nemyslitelný. GymBeam sází na automatizaci skladů i procesů: „Náš sklad AutoStore a nová robotická ramena pro pickování umožňují zvládat extrémní objem objednávek s vysokou přesností, což zrychluje doručení a snižuje chybovost,“ vysvětluje Pelikán.
K tomu firma využívá interní BI nástroje pro predikci poptávky, řízení zásob a kapacit. Automatizace cenotvorby a marketingu pak zajišťuje, že každá kampaň dosahuje maximální efektivity. „Díky propojení dat a automatizace zvládáme i nejvytíženější týdny bez výkyvů v kvalitě zákaznické zkušenosti,“ dodává.
Koordinace týmů a flexibilní sezónní pracovníci
Úspěch GymBeam spočívá také v hladké spolupráci všech oddělení. „Controlling, marketing, logistika, IT a operations fungují jako jeden tým. Sdílíme data v reálném čase, což nám umožňuje rychle reagovat a optimalizovat proces od objednávky po doručení,“ popisuje Pelikán.
Sezónní pracovníci a brigádníci jsou zapojováni pružně, podle aktuální poptávky. Díky standardizovanému náboru a školení jsou schopni okamžitě přispět k provozu skladu a udržet plynulý chod i při výrazně zvýšeném objemu objednávek.
Technologie, inovace a AI jako motor růstu
Automatizace není jedinou oblastí inovací. GymBeam investuje do nových výrobních linek a do vlastní mobilní aplikace, která zlepšuje zákaznický zážitek a přináší nové funkce. „Každý tým se soustředí na efektivitu a využití technologií – od AI po interní nástroje, které zrychlují každodenní práci. Inovace jsou u nás nikdy nekončící proces,“ dodává Pelikán.
A o co je v nabídce GymBeam v toto období největší zájem? Během sezóny zákazníci doplňují zásoby svých oblíbených produktů a zkoušejí novinky z privátních značek GymBeam. „Nejprodávanější zboží tvoří proteiny JustWhey a TrueWhey, kreatin, arašídové máslo, hořčík a multivitaminy. Z doplňků zdravého životního stylu pak dominují Omega 3, Ashwagandha a kolagen,“ uzavírá Pelikán.