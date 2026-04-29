Sezona venkovních akcí startuje: venku uspějí jen připravení

Zahrady, dvory, střechy budov nebo historické areály se stávají hlavními místy firemních eventů i svatebních oslav. Venkovní prostor přináší větší svobodu a uvolněnější atmosféru, zároveň ale výrazně zvyšuje nároky na organizaci.
"Indoor a outdoor catering jsou dvě odlišné disciplíny. V sále máte kontrolu nad prostředím, v exteriéru musíte počítat s každým detailem – od pohybu hostů přes technické zázemí až po počasí," říká Luděk Vocílka, ředitel společnosti IN CATERING.
Indoor vs. outdoor: rozdíl, který rozhoduje
U akcí v interiéru je k dispozici stabilní zázemí, jasně dané prostory i kontrolované podmínky. Servis je plynulý a organizace předvídatelná.
Venkovní akce fungují jinak. Hosté se pohybují volněji, přicházejí a odcházejí v různých časech a prostředí se neustále mění. To klade výrazně vyšší nároky na logistiku i koordinaci celého týmu.
"Ve chvíli, kdy se v terénu vytvoří fronty nebo servis nestíhá, hosté to vnímají mnohem citlivěji než v interiéru. Komfort musí být zachován i bez klasického zázemí," doplňuje Vocílka.
Logistika jako klíč k úspěchu
Zásadní roli hraje rozmístění stanovišť, dostatečný počet výdejních míst a plynulé řízení pohybu hostů. Stejně důležité je i technické zajištění.
V terénu je nutné zajistit elektřinu pro provoz technologií, chlazení pro zachování kvality potravin a hygienické podmínky odpovídající legislativě. Nedílnou součástí plánování je také práce s počasím, včetně připravených variant pro déšť nebo vysoké teploty.
Rychlost servisu a flexibilita
Na rozdíl od klasických rautů se venkovní catering přizpůsobuje tempu hostů. Důležitá je rychlost výdeje a možnost jíst průběžně bez čekání.
Tomu odpovídají i gastronomické koncepty. Stále častěji se objevují menší porce, jídla „do ruky“ nebo tematická stanoviště, která umožňují rozložit zátěž a zrychlit obsluhu.
"Moderní catering se dnes přibližuje spíše festivalovému stylu. Hosté chtějí kvalitní jídlo bez čekání a s maximálním komfortem," říká Vocílka.
Svatby se stěhují ven
S příchodem jara začíná také svatební sezona, která se stále častěji odehrává mimo klasické sály. Snoubenci dávají přednost zahradám, historickým prostorám nebo otevřeným areálům, kde může celý den probíhat plynule bez přesunů.
To s sebou přináší i změnu přístupu ke cateringu. Formální hostiny ustupují uvolněnějším konceptům, které kombinují více stylů servisu a umožňují hostům jíst průběžně.
Grilování a živé vaření jako hlavní trend
S venkovní sezonou se do popředí dostává grilování, které patří mezi nejžádanější formáty cateringu. Vedle klasických grilů se objevují i techniky otevřeného ohně nebo pomalého pečení, které dodávají akcím výrazný vizuální i chuťový prvek.
Trend se posouvá od jednoduchých pokrmů k promyšleným konceptům, které kombinují maso, zeleninu i vegetariánské varianty. Důraz se klade na kvalitu surovin a přirozenou chuť.
Venkovní catering jako komplexní projekt
Zkušenosti z praxe ukazují, že venkovní catering není jen "menu pod širým nebem", ale komplexní projekt, ve kterém se propojuje gastronomie, logistika a koordinace prostoru. Právě schopnost sladit všechny tyto prvky rozhoduje o tom, zda akce působí přirozeně a bezchybně.
Zdroj: Crest Communications a.s.