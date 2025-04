Sezona vrcholí. Sledujte klíčové zápasy Serie A živě na Sport1 a Sport2

Aktuální sezona je již 123. v historii soutěže a s blížícím se závěrem nabízí velmi atraktivní zápletky v celém spektru tabulky od boje o titul, snahy týmů zajistit si pohárovou účast v příštím ročníku, až po holý boj o přežití v nejnižších patrech.

Boj o titul se prakticky zúžil na dva první týmy, kterými jsou obhájce trofeje Inter a druhá Neapol. Rozdíl mezi rivaly aktuálně tvoří čtyři body a forma obou týmů je velmi dobrá. Neapol je tak v pozici, kdy musí čekat na zaváhání soupeře. To se ale zdaleka nejeví beznadějně vzhledem k faktu, že Inter má oproti Neapoli o poznání náročnější program při účasti v jarní fázi Ligy mistrů i semifinále Coppa Italia. Neapol se naopak může soustředit pouze na ligu, kde má navíc do konce sezóny už jen papírově výrazně slabší soupeře.

V boji o pohárové příčky se momentálně pohybuje šestice klubů včetně veličin jako jsou AC Milán, Fiorentina i oba římské velkokluby Lazio a AS Řím. Rozdíl mezi čtvrtou Bolognou a devátým AC Milán je pouhých osm bodů. V boji o záchranu je pak poutavý především příběh Benátek, které se snaží udržet mezi elitou po loňském návratu ze Serie B. Výhodnější postavení má ovšem 17. Lecce, které má na záchranu pouze dvoubodovou ztrátu.

Během měsíce dubna se mohou diváci těšit na kompletní program Serie A včetně několika velkých šlágrů. 32. kolo ozdobí slavné Derby della Capitale mezi Laziem a AS Řím, které odvysílá Sport1 v neděli 13. dubna od 20:45. V následujícím 33. kole bude slibovat atraktivní podívanou především souboj AC Milán - Atalanta v neděli 20. dubna od 20:45 na Sport2. 34. kolo pak ozdobí utkání Inter - AS Řím.

