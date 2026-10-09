SG Equipment Finance uzavřel první pololetí s novým byznysem přes 10 mld. Kč

Počet zpracovaných smluv meziročně vzrostl o 20 % a SGEF spravuje portfolio čítající více než 19 tisíc aktivních smluv. Pozitivní zůstává také výhled pro další část roku – společnost má v přípravě další obchody v objemu několika miliard korun.
„První pololetí potvrzuje, že české firmy nadále investují do obnovy a modernizace svého vybavení a že dokážeme jejich investiční potřeby velmi dobře zachytit. Objem nového byznysu přesahující deset miliard korun a růst ve většině segmentů jsou pro nás mimořádně dobrým výsledkem. Důležité přitom není pouze samotné 20% tempo růstu, ale také kvalita našeho portfolia a schopnost nabízet klientům řešení odpovídající konkrétním potřebám jejich podnikání,“ říká David Formánek, generální ředitel SGEF.
Firmy investují do dopravy, technologií i modernizace výroby
Silná obchodní aktivita se v prvním pololetí projevila napříč širokým spektrem oborů. Výsledky odrážejí pokračující investice firem do obnovy vybavení i do modernizace výrobních a provozních kapacit.
Jedním z konkrétních příkladů je spolupráce se společností TIP Trailer Services Czech Republic, pro kterou SGEF financuje pořízení 24 tahačů MAN. Česká pobočka mezinárodní skupiny TIP Group se sídlem v Klecanech u Prahy působí v oblasti pronájmu tahačů a návěsů, servisu a údržby flotil a prodeje použité dopravní techniky.
Příkladem investice do moderních výrobních technologií je financování sedmi vstřikovacích lisů Engel včetně robotů a periferních zařízení pro společnost KDK Automotive Czech. Firma působí v Tachově a specializuje se na výrobu plastových interiérových komponentů pro automobilový průmysl, mezi její zákazníky patří přední automobilové značky včetně BMW, Audi nebo Škody.
Šíři financovaných aktiv dokládají také projekty v oblasti letecké dopravy. V prvním pololetí SGEF financoval pořízení letounu Falcon 6X, nejmodernějšího dálkového business jetu ve své třídě z produkce francouzské společnosti Dassault Aviation.
Tyto projekty ukazují rozmanitost investičních potřeb klientů SGEF. Jejich společným jmenovatelem je potřeba financování podle charakteru konkrétní investice, jejího využití a podnikatelského modelu.
SGEF rozvíjí komplexní řešení financování firem
SGEF se nesoustředí pouze na tradiční úvěrové a leasingové financování, ale nabízí komplexnější řešení, která přizpůsobuje investičnímu a provoznímu modelu klienta. Portfolio produktů zahrnuje například operativní leasing s otevřenou zůstatkovou hodnotou, frontingové struktury, postoupení pohledávek nebo financování skladových zásob. Ve spolupráci s vendory je SGEF připraven poskytnout i financování Pay-per-Use, které umožní společným klientům platit podle skutečného využívání financovaného předmětu.
„Naši klienti stále více očekávají, že jim nenabídneme pouze financování jako takové, ale řešení postavené podle jejich konkrétního podnikání. Právě v tom je naše hlavní výhoda – jednotlivým odvětvím rozumíme a dokážeme kombinovat různé formy financování. Chceme dále posilovat a rozvíjet dlouhodobá partnerství s klienty i dodavateli technologií a poskytovat klientům řešení nejen pro financování, ale pro jejich celkovou podnikatelskou strategii,“ říká Eva Jiránková, obchodní ředitelka SGEF.
SGEF své aktivity v průmyslovém sektoru prezentuje také na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně (6. až 9. října 2026). V rámci Francouzsko-českého pavilonu představí návštěvníkům svá řešení pro financování investic podporujících transformaci firem směrem k vyšší efektivitě a udržitelnosti.
Více než čtvrtinu portfolia tvoří ESG aktiva
SGEF pokračuje také ve financování investic splňujících ESG kritéria. V prvním pololetí uzavřel ESG obchody za 1,4 miliardy Kč a celkové portfolio ESG aktiv vzrostlo na 11,1 miliardy Kč, tedy 27,1 % celého portfolia společnosti. ESG financování se postupně rozšiřuje mezi více odvětví – od průmyslu a manipulační techniky přes komunální služby a odpadové hospodářství až po zemědělství a dopravu.
Společnost v letošním roce úspěšně absolvovala také externí audit systému řízení uhlíkové stopy a obhájila příslušnou certifikaci. Ve srovnání s výchozím rokem 2022 se uhlíková stopa SGEF snížila o 49 %.
SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. – člen Skupiny Komerční banky
Přední specialista na financování technologií, strojů, zařízení a dopravních prostředků. Podporuje projekty v oblasti udržitelné energetiky a řešení bezemisní mobility v rámci strategie ESG Skupiny KB a Société Générale. Více na: www.sgef.cz
Zdroj: SG Equipment Finance, Komerční banka
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59559.