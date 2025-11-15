Shanghai Electric a Siemens podepsaly rámcovou dohodu o urychlení transformace zelené a digitální energetické sítě

Autor:
  7:42
Šanghaj 15. listopadu 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Partnerství se zaměřuje na zařízení pro středonapěťové a nízkonapěťové energetické systémy s cílem podpořit dosažení dvojího uhlíkového cíle Číny

Společnosti Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) a Siemens AG podepsaly během 8. ročníku Mezinárodního veletrhu dovozu do Číny (CIIE) rámcovou dohodu o „Inteligentní síti – projektu nákupu nového typu zařízení pro středonapěťové a nízkonapěťové energetické systémy". Cílem této spolupráce je prohloubit inovace v oblasti zařízení pro energetické systémy středního a nízkého napětí, podpořit pokrok v digitalizaci a dekarbonizaci a přispět tak k dosažení dvojího cíle Číny v oblasti uhlíkových emisí.

Na základě této dohody budou obě společnosti využívat své komplementární silné stránky k urychlení expanze na trhu, zelené transformace a inteligentních modernizací, což přinese vzájemné výhody a vytvoří referenční projekty pro udržitelnou energetickou síť. Podpis této dohody podtrhuje vysoce aktivní roli společnosti Shanghai Electric v globálním energetickém přechodu a odráží společnou strategickou vizi obou společností u podpory nízkouhlíkového a digitálního rozvoje.

„Shanghai Electric a Siemens sdílejí dlouholeté partnerství založené na desetiletích důvěry a společných podniků," řekl Zhu Zhaokai, ředitel Shanghai Electric Group. „Tato dohoda představuje nový milník v naší spolupráci a důležitý krok směrem k budování inteligentních, zelených energetických systémů. Těšíme se na prohloubení spolupráce se Siemensem s cílem vytvořit referenční projekty pro ekologičtější energetickou síť."

Siemens Energy zdůraznila klíčovou roli Číny v globálním energetickém přechodu. Společnost znovu potvrdila svůj závazek k partnerství se společností Shanghai Electric a zdůraznila, že se společně zaměřují na vývoj špičkových zařízení a integrovaných řešení. Cílem této spolupráce je realizovat více „vzorových projektů", které představí čínské inovace v budování udržitelné energetické budoucnosti.

Již více než tři desetiletí udržují Shanghai Electric a Siemens úzkou technologickou spolupráci a kooperaci na trhu a stanovují nové standardy v čínském odvětví přenosu a distribuce energie. Mezi nedávné milníky patří:

• Duben 2025: Podpis strategické dohody o spolupráci s cílem podpořit přenos a distribuci energie, digitalizaci a iniciativy v oblasti snižování emisí uhlíku.

• Červenec 2025: Návštěva Karima Amina, člena představenstva společnosti Siemens Energy, za účelem projednání synergie v oblasti energetických technologií, integrace systémů a rozvoje globálního trhu.

Tato nová dohoda dále urychlí zelenou transformaci odvětví energetických systémů a posílí vedoucí postavení společnosti Shanghai Electric v oblasti zařízení pro přenos a distribuci energie a zároveň otevře nové příležitosti pro mezinárodní spolupráci.

Do budoucna budou obě strany považovat tento podpis za výchozí bod pro prohloubení strategické spolupráce, prozkoumání integrovaných aplikací v různých oborových scénářích a využití partnerství v oblasti špičkových zařízení k budování referenčních projektů pro udržitelný rozvoj s nízkými emisemi uhlíku. Společnosti Shanghai Electric a Siemens společně dodají spolehlivá a progresivní „řešení Shanghai Electric" na podporu energetického přechodu v Číně a ve světě.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2823343/Photo.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2346204/5623026/Shanghai_Electric_logo.jpg 

KONTAKT: Jin Shen, shenjin@shanghai-electric.com

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Martin Prágr: Pán došel na jeden kurz s manželkou a na další chodil s milenkou

Vystupoval po boku Gabriely Soukalové, Simony Babčákové, Marty Dancingerové a...

Z tanečního parketu rovnou k míchačce. Martin Prágr, jeden z nejoblíbenějších tanečníků StarDance, momentálně objíždí republiku a ve volných chvílích zvelebuje rodinný vinný sklípek v Čejči.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Reklamní slogany. Poznáte firmu nebo výrobek?

Pouliční chodící reklama

Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

Mechanika má duši. Hledáme, jak ji oživit, říká učitel jediného hodinářského oboru

Garant pro obor Jemný mechanik, hodinář Jaromír Ondráček na jihlavské Střední...

Je unikátní. Jedinečné. V celém Česku a Slovensku jen jedno jediné. V Jihlavě učí mladé učně hodinářskému řemeslu. Zdejší učiliště za 71 let své existence odchovalo 1 636 hodinářů. Odborníků, kteří...

15. listopadu 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

Folklorní soubor Písečan oslavil 50 let. Udržuje kroje a tradice z Prácheňska

Členové souboru Písečan procházejí po Kamenném mostě v Písku. Průvod souborů je...

Děvčata se ráda zdobí, kluky zase baví společné akce a parta. To je recept folklorního souboru Písečan z Písku na to, jak si udržet děti a mládež. Letos oslavil padesát let své existence a rozhodně...

15. listopadu 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

Po vzoru Vídně a Budapešti. Brno jako první město v Česku zahájilo vánoční trhy

Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy...

Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy začaly v pátek na většině místech v centru města. Slavnostní zahájení doprovodili pekelní krampusové, zpěvák Sebastian a...

15. listopadu 2025  10:22

Česká Třebová zvažuje vyhlídku na Robově kopci, vyhlásí soutěž pro studenty

ÄŚeskĂˇ TĹ™ebovĂˇ zvaĹľuje vyhlĂ­dku na RobovÄ› kopci, vyhlĂˇsĂ­ soutÄ›Ĺľ pro studenty

Česká Třebová na Orlickoústecku zvažuje, že na Robově kopci postaví vyhlídku. Vyhlásí studentskou architektonickou soutěž, kterou na jaře příštího roku...

15. listopadu 2025  8:16,  aktualizováno  8:16

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Od soboty 15. listopadu až do odvolání je dočasně zrušené poptávkové otevírání dveří v celé síti metra. Je to způsobené šířením hapatitidy A a po domluvě s hygienickou stanicí hl.m. Prahy. Snad se to...

vydáno 15. listopadu 2025  9:57

Praha 6

Praha 6

Výtvarný počin studentů pedagogického gymnázia v průchodu železniční stanice Praha-Podbaba

vydáno 15. listopadu 2025  9:57

Praha 6

Praha 6

Nová výzdoba v podchodu železniční stanice Praha Podbaba vytvořená studenty gymnázia na Evropské 33.

vydáno 15. listopadu 2025  9:57

Žila jsem na okraji a pak přišel úspěch, říká fotografka se zlínskými kořeny

Fotografka Libuše Jarcovjáková se přišla podívat na rodinnou vilu ve Zlíně, v...

Jméno Libuše Jarcovjákové ještě nedávno znal jen úzký okruh fanoušků fotografického umění. Letos v srpnu však byl celovečerní dokument, který s ní natočila režisérka Klára Tasovská, nominován na...

15. listopadu 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Hasiči v Olomouckém kraji likvidovali v noci tři větší požáry

ilustrační snímek

Hasiči v Olomouckém kraji likvidovali v noci na dnešek tři větší požáry. Šlo o požár neobydlené nemovitosti v Olomouci - Holici, požár štěpky v Kozlově na...

15. listopadu 2025  8:11,  aktualizováno  8:11

V Kolíně si budou moci lidé zážitkovou hrou vyzkoušet, jak se žije s demencí

ilustrační snímek

V Kolíně si budou moci lidé od příštího roku vyzkoušet, jak se žije nemocným s demencí. Zážitek jim zprostředkuje hra Demetrix. Hru určenou sociálním...

15. listopadu 2025  7:45,  aktualizováno  7:45

Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i o miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu...

Internisté v Česku upozorňují, že jejich kapacity brzy narazí na strop

ilustrační snímek

Interní ambulance jsou podle odborníků v tuzemsku mezi specializovanými pracovišti jedny z nejvytíženějších. Lékaři tam provedou ročně přibližně 2,5 milionu...

15. listopadu 2025  7:20,  aktualizováno  7:20

Po zavedení nočního zákazu parkování dodávek zmizelo z ústecké čtvrti asi 40 aut

ilustrační snímek

Po vyhlášení nočního zákazu parkování dodávek v ústecké čtvrti Dobětice letos v létě ubylo asi 40 aut. Obvod Severní Terasa, který opatření kvůli nedostatku...

15. listopadu 2025  7:10,  aktualizováno  7:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.