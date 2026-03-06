Shanghai Electric dodala klíčová zařízení pro největší přečerpávací elektrárnu se stlačeným vzduchem na světě, která je nyní plně v provozu v čínské provincii Ťiang-su

Druhý blok byl úspěšně připojen k síti a začal vyrábět elektřinu na plný výkon hned na první pokus, čímž poskytl cenné inženýrské zkušenosti na podporu rozvoje nového typu energetického systému v Číně.
Projekt se skládá ze dvou 300 MW jednotek akumulace energie stlačeným vzduchem bez doplňujícího spalování s celkovým instalovaným výkonem 600 MW a kapacitou akumulace 2400 MWh při přibližně 71% účinnosti přeměny. Vzduch je během období nízké poptávky stlačován a ukládán do solných jeskyní a poté je v době špiček uvolněn k pohonu turbín pro výrobu elektřiny, čímž podporuje stabilitu sítě prostřednictvím vyrovnávání špiček a regulace frekvence.
Projekt využívá přibližně 980.000 kubických metrů solných jeskyní nacházejících se 1150 až 1500 metrů pod zemí v Chuaj-anu a používá technologii „roztavená sůl + tlaková termální voda" pro akumulaci energie stlačeným vzduchem s vysokoteplotní adiabatickou kompresí bez doplňujícího spalování. Tato technologie umožňuje ukládání a opětovné využití stlačeného tepla v celém procesu bez spalování fosilních paliv, čímž přináší výrazné nízkouhlíkové výhody.
První 300 MW blok dosáhl plného provozu v prosinci 2025 a nedávno byl uveden do provozu i blok druhý. S celkovou investicí 520 milionů USD se očekává, že plně funkční stanice vyrobí ročně 792 milionů kWh elektřiny, což stačí pro zásobování přibližně 600.000 domácností. Projekt ušetří asi 250.000 tun standardního uhlí a sníží emise CO 2 o 600.000 tun ročně, čímž přinese měřitelný dopad na energetickou transformaci regionu.
Společnost Shanghai Electric Power Generation Group dodala pro projekt klíčová zařízení zahrnující jak systémy výroby elektřiny, tak systémy tepelného skladování. Široký rozsah dodávky ukazuje integrované inženýrské schopnosti společnosti Shanghai Electric v oblasti turbínových zařízení, elektrických zařízení a tepelných zásobníků, díky čemuž společnost poskytuje spolehlivá a replikovatelná řešení pro projekty dlouhodobé akumulace energie po celém světě.
S tím, jak svět směřuje k uhlíkové neutralitě, jsou technologie dlouhodobé akumulace energie, jako je akumulace energie stlačeným vzduchem, klíčové pro zvyšování odolnosti sítí a umožnění vysokého podílu obnovitelných zdrojů. Díky využití odborných znalostí v oblasti systémové integrace z projektu rozvíjí společnost Shanghai Electric výrobu špičkových zařízení a integrovaná řešení na podporu globální energetické transformace a modernizace energetických systémů.
Pro více informací navštivte webovou stránku https://www.shanghai-electric.com/group_en/
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2925641/Image.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpg
