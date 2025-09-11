Shanghai Electric hlásí za první pololetí 2025 vyšší tržby i zisky

Šanghaj 11. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727), globální lídr ve výrobě průmyslových a energetických zařízení, oznámila výsledky hospodaření za první pololetí končící 30. června 2025. Skupina vykázala tržby ve výši 54,303 miliardy RMB (7,605 miliardy USD), což představuje meziroční nárůst o 8,9 %. Čistý zisk připadající akcionářům mateřské společnosti vzrostl o 7,3 %. Tyto výsledky potvrzují úspěch strategického růstu Shanghai Electric v nových odvětvích a rostoucí postavení společnosti na mezinárodních trzích.

Tři klíčové obchodní segmenty společnosti Shanghai Electric – energetická zařízení, průmyslová zařízení a integrované služby – sladily své aktivity s cílem podpořit strukturální zlepšení jak ve složení tržeb, tak v portfoliu zakázek.

• Segment energetických zařízení dosáhl provozních tržeb ve výši 30,116 miliardy RMB (4,218 miliardy USD), což představuje meziroční nárůst o 22,2 %;

• Segment průmyslových zařízení vykázal tržby ve výši 18,598 miliardy RMB (2,604 miliardy USD), což představuje v porovnání se stejným obdobím loňského roku téměř stejné hodnoty;

• Segment integrovaných služeb zaznamenal mírný růst, když jeho tržby vzrostly o 3,8 % na 8,260 miliardy RMB (1,156 miliardy USD).

V první polovině roku 2025 získala společnost Shanghai Electric nové zakázky v celkové hodnotě 109,81 miliardy RMB (15,38 miliardy USD). Na sektor energetických zařízení připadlo 60,04 miliardy RMB (8,41 miliardy USD), na průmyslová zařízení 22,82 miliardy RMB (3,2 miliardy USD) a na integrované služby 26,95 miliardy RMB (3,77 miliardy USD). Výrazného růstu dosáhly zejména zakázky v oblasti nových energií, což dokládá významný posun ve strategii Shanghai Electric zaměřené na přechod k zelené energetice.

Zahraniční tržby skupiny dosáhly 8,696 miliardy RMB (1,218 miliardy USD), což představuje meziroční nárůst o 11,7 %. Mezi klíčové milníky patřilo dokončení projektu digitální rozvodny Zafarabad o napětí 220 kV v provincii Džizzach v Uzbekistánu v plánovaném termínu a uvedení přenosové linky Similajau–Bunut o napětí 500 kV v Sarawaku v Malajsii do plného provozu. Tyto úspěchy jsou v souladu se strategickým zaměřením Shanghai Electric na iniciativu Nová Hedvábná stezka (Belt and Road Initiative) a dále posílily její podíl na trzích zúčastněných zemí.

Shanghai Electric klade důraz na technologické inovace. V první polovině roku vyčlenila na výzkum a vývoj 2,546 miliardy RMB (356,61 milionu USD), což představuje 4,7 % jejích provozních tržeb a meziroční nárůst o 9,4 %.

Společnost upevnila svou pozici technologického průkopníka a zaznamenala zásadní průlomy v oblasti řízené jaderné fúze, inovací v umělé inteligenci a robotice. V červenci Shanghai Electric dodala první kryogenní testovací Dewarovu nádobu na světě pro magnet projektu ITER (Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor). Skupina také představila dvouramenného průmyslového robota LINGKE a průmyslového humanoidního robota SUYUAN , čímž položila základy komplexního ekosystému zahrnujícího průmyslovou, specializovanou i inteligentní robotiku. Současně posílila své schopnosti v oblasti klíčových komponent, čímž vytváří základ pro komplexní automatizační řešení.

V oblasti technologií pro ukládání energie dosáhla společnost Shanghai Electric významného milníku se svou výrobní linkou na pevnostavové baterie, kde klíčová zařízení – včetně systémů pro mokré nanášení vrstev, míchání, válcování a tisk pevných elektrolytů – prošla přísným ověřením na reálných projektech. To podtrhuje technologický pokrok skupiny a staví ji do čela vývoje nové generace řešení pro ukládání energie.

Další informace naleznete na stránkách: https://www.shanghai-electric.com/group_en/.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2768333/video.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpg 

KONTAKT: Jin Shen, +86(21)33261246, Email: shenjin@shanghai-electric.com

 

