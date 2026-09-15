Shanghai Electric oznámila za první pololetí roku 2026 nárůst tržeb o 16,6% a objem nových zakázek dosáhl 100,39 miliardy jüanů

Společnost Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) zveřejnila své předběžné výsledky za první pololetí roku 2026. Během sledovaného období dosáhla provozních tržeb ve výši 63,332 miliardy jüanů (9,17 miliardy USD), což představuje meziroční nárůst o 16,6 %; čistý zisk připadající akcionářům kótované společnosti dosáhl 970 milionů jüanů (140,49 milionu USD), což představuje nárůst o 18,2 %; a nové zakázky dosáhly celkové hodnoty 100,39 miliardy jüanů (14,54 miliardy USD), což signalizuje další pokrok v oblasti energetické transformace, špičkové inteligentní výroby a mezinárodní expanze.
Trvalý růst ve všech třech hlavních pilířích podnikání a dlouhodobý výhled díky objemu zakázek
Segment energetických zařízení společnosti Shanghai Electric vykázal tržby ve výši 36,558 miliardy jüanů (5,29 miliardy USD), což představuje meziroční nárůst o 21,4 %, a to díky růstu u větrné energie a skladování energie. Segment průmyslového vybavení vygeneroval tržby ve výši 18,954 miliardy jüanů (2,75 miliardy USD), což představuje nárůst o 1,9 %, přičemž digitální a inteligentní technologie posílily jeho pozici v oblasti obráběcích strojů, výtahů a průmyslových komponentů. Segment integrovaných služeb dosáhl tržeb ve výši 10,862 miliardy jüanů (1,57 miliardy USD), tedy nárůst o 31,5 %. Tento segment nadále posiloval své schopnosti u koordinace dodavatelského řetězce, řešení na míru a služeb pokrývajících celý životní cyklus.
Z nových zakázek připadlo na segment energetických zařízení 64,24 miliardy jüanů (9,30 miliardy USD) – včetně 12,39 miliardy jüanů (1,79 miliardy USD) na zařízení pro větrnou energii, 11,44 miliardy jüanů (1,66 miliardy USD) na zařízení pro skladování energie, 4,57 miliardy jüanů (661,91 milionu USD) na zařízení pro jadernou energetiku a 20,23 miliardy jüanů (2,93 miliardy USD) na zařízení pro výrobu energie z uhlí. Nové zakázky v oblasti průmyslového vybavení a integrovaných služeb dosáhly hodnoty 21,25 miliardy jüanů (3,08 miliardy USD) a 14,91 miliardy jüanů (2,16 miliardy USD).
Rozšiřování zahraničních projektů a posilování lokálního působení
Během sledovaného období získala společnost Shanghai Mitsubishi Elevator zakázku na projekt Palmový ostrov v Dubaji – fáze II, v rámci které dodá 700 špičkových výtahů a související služby.
Divize přenosu a distribuce elektrické energie společnosti Shanghai Electric, která se tímto krokem poprvé ve velkém měřítku prosadila na evropském trhu s prémiovými produkty, získala zakázku na dodávku vysokonapěťových a nízkonapěťových rozvaděčů pro hyperscale datové centrum ve Finsku.
Společnost rovněž podepsala smlouvu na projekt Fáze II u velkokapacitního bateriového úložiště energie Stonehill Energy Storage (50 MW/150 MWh) v Minety ve Velké Británii, čímž dále posílila svou strategickou pozici na evropském trhu s prémiovými systémy pro skladování energie.
Společnost Shanghai Electric vybudovala mezinárodní síť pro řízení podnikání „1+N+6", přičemž nově otevřená regionální ústředí ve Střední Asii, jihovýchodní Asii a na Blízkém východě a v severní Africe podporují globální obchodní synergii a posilují lokalizované operace na klíčových trzích.
Strategie založená na technologiích a inovacích otevírá nové možnosti v oblasti zelené energetiky a špičkové výroby
V oblasti zelených paliv zajistila vlastní technologie společnosti pokrývající celý výrobní řetězec „zelená energie + zplyňování biomasy na zelený metanol", ověřená v rámci projektu Tchao-nan v provincii Ťi-lin, zakázku typu EPC (energetické služby se zaručeným výsledkem) na projekt výroby 100 000 tun zeleného metanolu z biomasy ročně (fáze I) v nové zóně Lan-čou, nyní ve výstavbě.
V oblasti nových energií a špičkového vybavení společnost zvládla klíčové technologie výroby a testování jaderného zařízení, přičemž objem zakázek v oblasti mořských větrných elektráren přesáhl 2 GW. Společnost rovněž přispěla k plnému zprovoznění projektu skladování energie stlačeným vzduchem v solných kavernách v Chuaj-anu – největšího svého druhu na světě.
V oblasti průmyslové inteligence se na domácím trhu poprvé představil humanoidní robot „SUYUAN 2.0" a ve výzkumu a vývoji, výrobě i údržbě bylo nasazeno více než 40 agentů umělé inteligence. Průmyslová internetová platforma SEunicloud propojila přibližně 1,16 milionu zařízení a vyvinula více než 60 odvětvově specifických digitálních řešení.
Do budoucna se společnost Shanghai Electric zaměří na koordinaci a efektivitu, mezinárodní expanzi a digitalizaci, aby podpořila špičkový, inteligentní, ekologický a integrovaný rozvoj svých podnikatelských aktivit.
Kontakt: caowq@shanghai-electric.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59152.