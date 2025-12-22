Shanghai Electric posiluje energetickou budoucnost Iráku významným zvýšením účinnosti o 625 MW

Šanghaj 22. prosince 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Průlomový projekt ve čtyřech provinciích zvýší výkon elektráren o 50 % a zmírní chronický nedostatek elektřiny

Společnost Shanghai Electric zahájila práce na projektu rozšíření kombinovaného cyklu Eufrat v Iráku. Shanghai Electric jako dodavatel projektu modernizuje elektrárny ve čtyřech iráckých provinciích (guvernorátech) přeměnou jednotek s jednoduchým cyklem na systémy s kombinovaným cyklem. Rozšíření přidá celkovou kapacitu 625 megawattů (MW) a je navrženo tak, aby zvýšilo celkovou účinnost elektrárny přibližně o 50 % a vyprodukovalo dalších 5 miliard kilowatthodin (kWh) elektřiny ročně bez zvýšení spotřeby paliva. Tato iniciativa by měla výrazně zmírnit přetrvávající nedostatek elektřiny v zemi.

„Naléhavá potřeba energetické bezpečnosti a rozvoje v Iráku je zřejmá. Jsme poctěni, že naše účinná technologie kombinovaného cyklu je uznávána jako klíčová pro modernizaci této kritické infrastruktury," uvedl mluvčí společnosti Shanghai Electric. „Tento projekt je příkladem našeho závazku podporovat energetickou bezpečnost a zelený rozvoj zemí iniciativy Nová hedvábná stezka prostřednictvím technologických inovací."

Irák, významný producent ropy na Blízkém východě, čelí již více než tři desetiletí vážnému nedostatku elektrické energie. Většina jeho elektráren je závislá na zemním plynu, avšak domácí těžba plynu zaostává, což vede k silné závislosti na dovozu. Tento deficit elektrické energie se stal trvalým problémem pro živobytí obyvatel a překážkou pro národní obnovu a hospodářský růst.

Projekt rozšíření podél řeky Eufrat, na který uzavřela smlouvu společnost Shanghai Electric, byl zahájen na začátku tohoto roku a zahrnuje irácké provincie Nadžaf, Karbalá, Babylon (Bábil) a Kádisíja, přičemž všechny modernizace se soustředí na pokročilou technologii kombinovaného cyklu. Hlavní zařízení již dorazilo na místo a stavba postupuje díky spolupráci čínských a iráckých týmů. Od svého zahájení si projekt vysloužil značnou pozornost irácké vlády i veřejnosti.

Irácký ministr pro elektřinu Ziad Ali Fadel ocenil strategický význam projektu a uvedl: „Tato iniciativa je velmi důležitá pro zlepšení dodávek elektřiny v Iráku a optimalizaci jeho elektrické infrastruktury. Jakmile bude projekt uveden do provozu, účinně sníží závislost Iráku na dováženém zemním plynu a sníží náklady na palivo pro výrobu elektřiny."

V elektrárně v Nadžafu využívá modernizace jako zdroj tepla vysokoteplotní výfukové plyny ze stávajících plynových turbín. Výfukové plyny jsou vedeny přes generátory páry s rekuperací tepla, kde se vyrábí vysokotlaká pára, která pak pohání novou parní turbínu a vytváří tak další elektřinu. Tento proces kombinovaného cyklu zvyšuje výkon a účinnost bez nutnosti dodatečného paliva a snižuje tepelné znečištění z původních jednotek.

Naseem Ayad, irácký projektový manažer v Nadžafu, řekl: „Čínské zařízení a energetické technologie nám pomáhají znovu využívat vysokoteplotní výfukové plyny, čímž se zvyšuje výrobní kapacita a zároveň se snižuje tepelné znečištění. Tento projekt stanovuje měřítko pro modernizaci elektráren v Iráku a odráží místní naděje na spolehlivější dodávky elektřiny a lepší životní podmínky."

V lokalitě Karbalá bylo dodáno základní vybavení, jako jsou parní generátory s rekuperací tepla a přímo vzduchem chlazené kondenzátory. Tato fáze projektu představuje jedno z prvních rozšíření kombinovaného cyklu v Iráku, které plně využívá čínské vybavení a normy, přičemž základní systémy byly navrženy a vyrobeny v Číně. To účinně podpoří zahraniční nasazení čínského vybavení a zvýší uznání čínských norem v Iráku.

Po dokončení by měl projekt zlepšit místní životní podmínky, podpořit poválečnou obnovu a položit pevné energetické základy pro průmyslové oživení a hospodářský růst Iráku.

Společnost Shanghai Electric se i nadále věnuje podpoře udržitelného rozvoje v regionech iniciativy Nová hedvábná stezka a po celém světě prostřednictvím pokročilých, efektivních a ekologických energetických technologií.

Další informace naleznete na stránkách https://www.shanghai-electric.com/group_en/.

 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2849796/Image1.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpg 

 

Kontakt: Jin Shen, e-mail: shenjin@shanghai-electric.com

 

 

