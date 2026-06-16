Shanghai Electric představila na veletrhu Carbon Neutrality Expo 2026 komplexní řešení pro přechod k uhlíkově neutrální ekonomice

Prezentací úspěchů v oblasti výstavby průmyslových parků s nulovými emisemi uhlíku, inovací v oblasti nízkouhlíkových technologií a řešení zelených produktů společnost Shanghai Electric předvedla své klíčové schopnosti v oblasti synergie celého řetězce, řešení na míru a realizace projektů. Její integrovaný hodnotový řetězec energetických zařízení umožňuje vytvářet řešení přizpůsobená různým scénářům a podporuje zelený a nízkouhlíkový rozvoj.
Průmyslové parky představují zásadní platformy pro zelený a nízkouhlíkový rozvoj. Na veletrhu společnost Shanghai Electric zveřejnila „Bílou knihu o technických opatřeních pro plánování a výstavbu parků s nulovými emisemi", která nabízí systematický a praktický návod pro rozvoj ekologických a nízkouhlíkových parků. Se zaměřením na energetickou účinnost, nahrazování energií a oběh zdrojů nabízí společnost Shanghai Electric komplexní služby od plánování a výstavby až po provoz. Její řešení v rámci celého řetězce pokrývají dodávky čisté energie, nízkouhlíkovou infrastrukturu, recyklaci zdrojů a inteligentní provoz a údržbu.
V posledních letech společnost realizovala několik demonstračních projektů zaměřených na rozvoj zelených a nízkouhlíkových parků, jako například projekt „Zero-Carbon Bay" ve zvláštní zóně Lin-kang v Šanghaji nebo inteligentní energetický park v Šan-tchou Shantou v provincii Kuang-tung. Projekt Lin-kang, který byl vybrán jako jeden z prvních 52 národních bezuhlíkových parků v Číně a jako jediný projekt v Šanghaji, který toto označení získal, zdůrazňuje roli společnosti Shanghai Electric v plánování, výstavbě a provozním nasazení, stejně jako její schopnost budovat integrované bezuhlíkové systémy pro pokročilá výrobní odvětví. Projekt v Šan-tchou integruje větrnou a solární energii, akumulaci energie, dobíjecí infrastrukturu a inteligentní správu energie a získal první certifikát uhlíkové neutrality v provincii Kuang-tung.
Díky komplexním schopnostem v oblasti nových energií, které zahrnují větrnou, solární, akumulační, vodíkovou a jadernou energii, pokrývá společnost Shanghai Electric celý uhlíkově neutrální řetězec – od výroby přes inteligentní platformy až po energeticky úsporná zařízení. Synergie celého řetězce poskytuje pevný technologický a průmyslový základ pro budování uhlíkově neutrálních scénářů.
Společnost Shanghai Electric zároveň již druhým rokem po sobě zveřejnila údaje o svém příspěvku ke snížení uhlíkové stopy ve společnosti. V roce 2025 dosáhla snížení emisí o přibližně 389 milionů tun ekvivalentu CO2, přičemž nadále využívá své zelené technologie a průmyslové kapacity k podpoře přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku.
Společnost Shanghai Electric rovněž představila další fázi své strategie rozvoje v oblasti ESG a znovu potvrdila svůj závazek k inovacím v oblasti čistých technologií, nízkouhlíkovému řízení a principům udržitelnosti, udržitelnému řízení, přičemž spolupracuje s partnery po celém světě na podpoře globálního přechodu k uhlíkové neutralitě.
KONTAKT: Wenqing Cao, caowq@shanghai-electric.com