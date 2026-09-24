Shanghai Electric představila na veletrhu Enlit Asia 2026 tři řešení pro energetickou transformaci

Společnost Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) představila na veletrhu Enlit Asia 2026, který se konal ve dnech 22. až 24. září v indonéské Jakartě, tři řešení v oblasti energetické transformace pod heslem „Energie pro souostroví".
Jakožto přední platforma pro energetický sektor zemí Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) přitahuje každoroční veletrh Enlit Asia více než 11 000 návštěvníků a 280 vystavovatelů. Sdružuje významné představitele odvětví, tvůrce politik a inovátory, kteří mohou společně prozkoumávat pokroky, sdílet poznatky a utvářet energetickou budoucnost regionu.
Tři řešení pro energetickou transformaci v rámci ASEANu
Následující tři řešení jsou sestavena na míru trhu v rámci ASEANu. Reagují na klíčové regionální potřeby v oblasti energetické transformace, mezi něž patří snižování emisí uhlíku ze stávajících tepelných elektráren, zlepšování integrace obnovitelných zdrojů energie a stabilního provozu ostrovních sítí i zajištění nízkouhlíkových paliv pro námořní a letecký průmysl.
Řešení s názvem Vysoce účinná energetika a dekarbonizace je navrženo tak, aby pomohlo trhům, jako je Indonésie, snížit uhlíkovou intenzitu energetického systému, a to prostřednictvím modernizace jednotek, přechodu na jiná paliva a optimalizace systému. Modulární parní turbíny pro systémy s kombinovaným cyklem třídy H a F pokrývají jak potřeby v oblasti výroby elektřiny, tak i tepla a zároveň zvyšují účinnost a snižují celkové náklady. Vysoce výkonné plynové turbíny mohou pracovat s až 30% příměsí vodíku. Řešení pro modernizaci uhelných elektráren zlepšují tepelnou účinnost a snižují spotřebu uhlí, čímž umožňují provoz s nižšími emisemi uhlíku.
Řešení s názvem Modernizace rozvodné sítě a zvýšení odolnosti řeší výzvy spojené s ostrovními sítěmi v oblasti integrace obnovitelných zdrojů energie, regulace frekvence a stability napětí. Kombinuje synchronní kondenzátory, setrvačníky, multitechnologická úložiště energie a integrované solární a akumulační energetické moduly. Synchronní kondenzátory a setrvačníky zajišťují rychlou frekvenční odezvu a podporu setrvačnosti. Multitechnologická úložiště pokrývají aplikace s krátkou i dlouhou dobou trvání. Energetické moduly poskytují čisté nouzové napájení typu „plug-and-play" pro odlehlé oblasti a kritická zatížení.
V návaznosti na projekt Jilin Taonan zahrnují integrovaná řešení Power-to-X pokrývající celý řetězec výrobu energie z větru a slunce, zelený vodík, zplyňování biomasy a syntézu zeleného metanolu. V rámci projektu bylo natankováno 8 000 tun zeleného metanolu, což představuje světový rekord v objemu natankovaného množství při jedné operaci. Fáze II, která byla zahájena 20. srpna 2026, si klade za cíl ročně vyprodukovat 200 000 tun zeleného metanolu a 10 000 tun udržitelného leteckého paliva. Společnost Shanghai Electric nyní rozšiřuje tato řešení na trhy námořní a letecké dopravy v rámci ASEANu s cílem podpořit dodávky nízkouhlíkových paliv a dekarbonizaci námořní dopravy.
Místní působení, regionální dopad
Technologie a systémová řešení společnosti Shanghai Electric se opírají o osvědčené výsledky v daném regionu. Její energetická zařízení a služby jsou nasazovány na trzích jihovýchodní Asie, mezi něž patří Indonésie, Malajsie a Vietnam, kde společnost realizovala významné projekty. Ty zahrnují projekt uhelné elektrárny Pelabuhan Ratu o výkonu 3 × 350 MW v Indonésii , elektrárnu na obnovitelné zdroje energie v malajském státě Selangor a nedávný projekt plynové elektrárny s kombinovaným cyklem o výkonu 500 MW v Samalaju v malajském státě Sarawak.
Tyto projekty svědčí o komplexních schopnostech společnosti v oblastech modernizace tradičních elektráren, vysoce účinné výroby energie z plynu, obnovitelných zdrojů energie a ekologických paliv, čímž vytvářejí základ pro další uplatnění těchto tří řešení v zemích ASEANu.
V rámci veletrhu Enlit Asia 2026 se společnost Shanghai Electric zapojila také do oficiálního programu konference a přednesla odbornou prezentaci s názvem „Technologie vysokovýkonných plynových turbín pro čistou, efektivní a inteligentní výrobu elektřiny", v níž nastínila svůj technologický plán a regionálně přizpůsobená řešení v oblasti vysokovýkonných plynových turbín a systémů s kombinovaným cyklem. Společnost rovněž uspořádala řadu roadshow a výměnných akcí, na které pozvala zástupce indonéské národní energetické společnosti PLN, místní zákazníky a akademické pracovníky z energetického sektoru, aby s nimi diskutovala o diverzifikaci paliv a rozvoji indonéské energetické soustavy.
V budoucnu bude společnost Shanghai Electric i nadále využívat své kapacity v oblasti výroby energetických zařízení a systémových řešení ke spolupráci s partnery ze zemí ASEANu a k podpoře přechodu na účinnější, stabilnější a nízkouhlíkové energetické systémy v celé jihovýchodní Asii.
KONTAKT: caowq@shanghai-electric.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59320.