Shanghai Electric představuje na veletrhu CIIF 2026 integrovaná řešení pro podporu průmyslových inovací

Ve dnech 12.–16. října se v Národním výstavním a kongresovém centru v Šanghaji konal veletrh China International Industry Fair 2026 (CIIF). Společnost Shanghai Electric představila 19 integrovaných řešení z oblastí inteligentní robotiky, průmyslové AI, výpočetní infrastruktury, plynových turbín velkého výkonu a zařízení pro jadernou energetiku. Portfolio ukázalo schopnosti společnosti v oblasti společných inovací napříč jejími obchodními divizemi, přičemž AI je začleněna do všech fází průmyslových procesů.
Komponenty pro ztělesněnou inteligenci
První den veletrhu představila společnost Shanghai Electric integrované řešení komponentů pro roboty se ztělesněnou inteligencí, které zahrnuje pět kategorií: ložiska, spojovací prvky, pohybové šrouby, kloubové moduly a obratné ruce. Řešení spojuje schopnosti od přesných převodových komponentů až po plně integrované robotické ruce a podporuje využití v humanoidních, průmyslových i kolaborativních robotech.
Mezi vystavenými produkty byla miniaturní ložiska s vnitřním průměrem od pouhých 0,6 mm, vysoce korozivzdorné spojovací prvky Xuanwu, invertované planetové válečkové šrouby, rotační a lineární kloubové moduly a obratná robotická ruka s 22 stupni volnosti.
AI ve větrné energetice a výrobě baterií
Digitální řešení společnosti Shanghai Electric pro větrnou energetiku využívající AI ukazuje uplatnění AI ve všech fázích návrhu, výroby, provozu a údržby zařízení pro větrné elektrárny. Díky uzavřeným pracovním postupům založeným na datech zvyšuje řešení efektivitu výzkumu a vývoje, zajišťuje kvalitu výrobků a optimalizuje rozhodování o provozu a údržbě.
Integrované řešení výrobních linek této společnosti pro chytré továrny na lithiové baterie pokrývá celý výrobní proces baterií. Poskytuje zákazníkům ucelenou sadu řešení pro automatizovanou výrobu baterií, která zahrnuje plánování a návrh, implementaci procesů, pomocné technické systémy a řízení prostředí, a splňuje tak požadavky na automatizaci, digitalizaci a inteligentní výrobu.
Výpočetní infrastruktura a energetický management
Výpočetní rack společnosti Shanghai Electric pro datová centra využívá dvoufázové kapalinové chlazení, které zajišťuje přesnou regulaci teploty na úrovni čipů, přičemž chladicí kapacita přesahuje 200 kW na rack a výpočetní hustota se zvyšuje pětinásobně. Řešení rovněž umožňuje modernizaci stávajících datových center. Integrace s platformou internetu věcí umožňuje úspory energie v celém systému a prediktivní údržbu.
Systém společnosti pro inteligentní správu a řízení energie se spoluprací cloudu a edge vrstvy je postaven na architektuře, v níž spolupracují cloud, edge a koncová zařízení. Využívá algoritmy AI k prognózování výroby a zatížení a k optimalizovanému dispečerskému řízení více druhů energie, čímž vytváří uzavřenou smyčku snímání, analýzy, rozhodování a provádění. Systém dosáhl nepřetržitého ostrovního provozu v aplikacích, jako jsou mikrosítě na ropných polích, a prokázal tak spolehlivé dodávky elektřiny a flexibilní regulaci v extrémních provozních podmínkách.
Řešení pro plynové turbíny velkého výkonu
Rovněž první den veletrhu CIIF představila společnost Shanghai Electric komplexní inteligentní řešení pro plynové turbíny velkého výkonu, které využívá AI. Řešení pokrývá celý životní cyklus od vývoje až po provoz a údržbu a zahrnuje simulace při návrhu, flexibilní inteligentní výrobu, kontrolu kvality s využitím AI, koordinaci dodavatelského řetězce a inteligentní provoz a údržbu.
Společnost Shanghai Electric poprvé vystavila svůj řídicí systém plynových turbín. Systém, který byl v plném rozsahu vyvinut interně, byl uveden do provozu v červnu 2026 v rámci projektu Ganlu společnosti Shenzhen Energy. Společnost nabízí řešení plynových elektráren s jednoduchým a kombinovaným cyklem ve výkonových třídách 75 MW až 800 MW. Rovněž jako první v Číně provedla demonstraci přimíchávání vodíku do paliva u provozované velké plynové turbíny třídy F.
Zařízení pro jadernou energetiku
Společnost Shanghai Electric, která má jedinečné postavení jako dodavatel kompletního hlavního zařízení jaderného ostrova pro tlakovodní reaktory i vysokoteplotní plynem chlazené reaktory (a také klíčového zařízení pro fúzní systémy), představila prostřednictvím interaktivních expozic svá řešení v celém hodnotovém řetězci jaderné energetiky. Expozice představily reaktory Hualong One a Guohe One, vysokoteplotní plynem chlazené reaktory a zařízení pro jadernou fúzi.
V oblasti jaderné fúze dosáhla společnost Shanghai Electric 36 průlomových úspěchů v klíčových výrobních technologiích, vybudovala čtyři klíčové výrobní kapacity a získala 15 patentů.
Kontakt: caowq@shanghai-electric.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59652.