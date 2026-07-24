Shanghai Electric představuje na veletrhu WAIC 2026 řadu robotů s integrovanou inteligencí a řešení pro chytré továrny založená na umělé inteligenci

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  14:05
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Šanghaj, 24. července 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Součástí expozice jsou humanoidní roboti s 41 stupni volnosti, roboti pro inspekci potrubí s přesností polohování ±1 mm a 51 průmyslových agentů s umělou inteligencí

Provoz ve výrobě špičkových zařízení často zahrnuje stísněné prostory, složité objekty a jemné manipulační úkoly, které vyžadují trvalou a stabilní přesnost. Na nedávné Světové konferenci o umělé inteligenci a zasedání na vysoké úrovni o globální správě AI (WAIC 2026) společnost Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) představila své komplexní portfolio řešení s integrovanou inteligencí přizpůsobených celé řadě průmyslových scénářů.

Pod mottem „AI pro všechny: Chytrý tým, zářící bez hranic" zdůraznila Shanghai Electric své schopnosti v oblasti robotů s integrovanou umělou inteligencí, klíčových komponentů pro roboty a řešení pro chytré továrny založených na umělé inteligenci, čímž demonstrovala komplexní schopnosti zahrnující kompletní robotické systémy, kritické součásti, průmyslový software a architekturu chytrých továren.

Skutečná hodnota zabudované inteligence spočívá v porozumění reálným průmyslovým úkolům: v kombinaci síly, přesnosti a stability strojů s lidskými zkušenostmi a úsudkem, což vede k vytvoření skutečného paradigmatu ‚spolupráce člověka se strojem za pomoci strojů'," uvedl Wang Chunlei, zástupce generálního ředitele divize robotiky ve společnosti Shanghai Electric Automation Group.

Portfolio robotických řešení společnosti Shanghai Electric pokrývá pět klíčových průmyslových scénářů: zasunování konektorů, elektrické operace, flexibilní třídění, inteligentní montáž a zpracování trubek. Mezi hlavní produkty patří:

  • Dvounohý humanoidní robot „SUYUAN": Díky 41 stupňům volnosti zajišťujícím zvýšenou pohyblivost je vybaven multimodálním vizuálním senzorovým systémem na hlavě a trupu a dále systémem dvou baterií s možností výměny za chodu. Je vhodný pro inspekční práce, manipulaci s materiálem a montážní úkoly.
  • Průmyslový kolový humanoidní robot „TUOYUAN": Díky základnímu modelu zabudované inteligence a hybridnímu řízení síly a polohy je schopen zasazování konektorů různých specifikací, třídění materiálu a nakládání/vykládání plechových dílů pro automobilový průmysl.
  • Bionický kolový humanoidní robot „Mermaid" (Mořská panna): Je schopen autonomně identifikovat tlačítka, ovladače a vzduchové spínače a generuje dráhy pohybu v reálném čase.
  • Autonomní robot pro srážení hran vnitřních stěn trubek: Je navržen pro stísněné prostory a dokáže polohovat a opracovávat tisíce okrajů otvorů s přesností do 1 milimetru, přičemž přenáší data v reálném čase.

Společnost Shanghai Electric rovněž představila své portfolio klíčových komponent, od výstupních výkonů až po koncové efektory. Mezi nimi vyniká planetový válečkový šroub, který nabízí více než trojnásobnou nosnost oproti tradičním kuličkovým šroubům, zatímco manipulátor DexHand je navržen tak, aby splňoval rozmanité požadavky na úchopy a manipulaci.

Shanghai Electric uvedla na trh 51 modelů a agentů umělé inteligence v rámci své série „StarCloud – inteligentní výroba" ve třech oblastech. Jsou to výzkum, vývoj a návrh; produkce a průmyslová výroba; a provoz a údržba. Pokrývají klíčové procesy zařízení, jako je optimalizace procesů a údržba větrných elektráren.

Tyto průmyslové agenty jsou integrovány do robotických rozhodovacích systémů a provozní logiky inteligentních továren založených na umělé inteligenci (AI-native), čímž transformují průmyslové odborné znalosti na digitalizované a opakovaně použitelné schopnosti. Podporují plánování výrobních linek, kontrolu kvality a prediktivní údržbu. Takto urychlují přechod výrobních systémů od provozů založených na zkušenostech k provozům založeným na datech.

Shanghai Electric rovněž vydala „Bílou knihu o technologii inteligentních továren založených na umělé inteligenci", v níž navrhuje architekturu aktivního vývoje, která umožňuje optimalizaci výrobních dat v reálném čase v uzavřené smyčce a propůjčuje továrně schopnosti vlastního vnímání, vlastního rozhodování a vlastního provádění. Inteligentní továrna založená na umělé inteligenci, postavená na prvotních principech, vertikálně integruje procesní toky, průmyslový software, agenty a inteligentní zařízení, čímž odstraňuje tradiční hierarchie a zároveň horizontálně propojuje datová sila. Architektura se skládá ze tří základních vrstev: mozku továrny s umělou inteligencí jako „řídícího centra", průmyslových agentů a robotů jako „prováděcí sítě" a fyzického dvojčete jako „digitálního zrcadla".

Společnost Shanghai Electric bude díky svým hlubokým odborným znalostem v průmyslovém odvětví a schopnosti poskytovat komplexní řešení i nadále podporovat zavádění umělé inteligence v průmyslovém prostředí, řešit technické výzvy spojené s integrovanou inteligencí v komplexních scénářích, urychlovat rozsáhlé zavádění inteligentních továren s nativním využitím umělé inteligence a poskytovat replikovatelná řešení pro různorodá výrobní prostředí.

 

Kontakt: Wenqing Cao, caowq@shanghai-electric.com

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