Shanghai Electric se dostala do první pětky globálního žebříčku odsolování

  10:17
Šanghaj 31. prosince 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Duální technologie „tepelná + membránová" je špičkou v oblasti ekologických řešení pro úpravu vody a stanovuje globální standardy pro realizaci projektů

Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) se nyní řadí na 5. místo v globálním žebříčku kapacity nově vybudovaných projektů odsolování mořské vody v letech 2024 až 2025, což představuje posun o čtyři místa oproti předchozímu hodnocení, podle nedávno zveřejněné statistiky Mezinárodní asociace pro odsolování a opětovné využití vody (IDRA) a organizace Globální informace o vodě (GWI).

Z hlediska kumulativní kapacity projektů za posledních 10 let (2016–2025) se společnost Shanghai Electric umístila na 8. místě v celosvětovém žebříčku, což představuje posun o tři místa oproti předchozímu hodnocení. IDRA je globální nezisková organizace, která od roku 1973 propojuje komunitu zabývající se odsolováním a opětovným využíváním vody, a GWI je předním poskytovatelem informací o trhu v globálním vodním sektoru za posledních 20 let.

Mluvčí společnosti Shanghai Electric přisoudil zlepšení v žebříčku silné mezinárodní podpoře odborných znalostí společnosti Shanghai Electric u odsolování a realizace projektů a zdůraznil, že tento úspěch je založen na více než 10 letech specializovaného vývoje v oblasti tepelných a membránových technologií. Společnost Shanghai Electric se i v budoucnu bude nadále věnovat poskytování ekologických, vysoce výkonných a nákladově efektivních řešení odsolování, aby řešila globální problémy s nedostatkem vody.

Společnost Shanghai Electric je jednou z mála globálních společností, které ovládají dvě hlavní technologie odsolování: tepelnou vícestupňovou destilaci (MED) a membránovou reverzní osmózu (RO). Poskytuje tak kompletní řešení založená na dvou technologiích. Její odborné znalosti ve sféře odsolování mořské vody nyní přesahují rámec samostatného zásobování vodou a umožňují diverzifikované průmyslové aplikace.

Díky inovativní integraci využití odpadního tepla a zdrojů poskytuje společnost komplexní, energeticky účinná a vysoce výnosná řešení pro odsolování. Systémy přizpůsobené na míru zajišťují stabilní dodávky vysoce kvalitní sladké vody pro kritická pobřežní odvětví, jako je výroba energie, oceli a chemikálií.

V průběhu let si společnost Shanghai Electric získala celosvětové uznání za technickou spolehlivost, schopnost realizace projektů a mezinárodní přítomnost značky. Významný vzestup v žebříčku je podpořen komplexními technologickými řešeními skupiny v celém spektru odsolování a jejími osvědčenými zkušenostmi s úspěšnou realizací významných projektů v tuzemsku i v zahraničí:

• Petrochemický projekt Hengyi PMB v Bruneji je referenčním projektem s kapacitou 3×12 500 tun denně, který využívá první technologii na světě kombinující nízkoteplotní vícestupňovou destilaci (LT-MED) a odpařování horkou vodou a disponuje zcela nezávislými právy duševního vlastnictví.

• Projekt odsolování odpadního tepla společnosti Zhejiang Petroleum & Chemical Co., Ltd. je největším projektem EPC (inženýrství, nákup a výstavba) v oblasti tepelného odsolování, který společnost Shanghai Electric realizovala v Číně. Jeho celková kapacita v první a druhé fázi činí 305 000 tun denně a využívá technologii přední vícestupňové destilace (F-MED) poháněnou průmyslovým odpadním teplem.

• Projekt hybridního tepelně membránového odsolování společnosti Yulong Petrochemical v Jen-tchaji s kapacitou 160.000 tun denně využívá novou hybridní technologii F-MED-RO, která integruje tepelné a membránové procesy. Díky využití „kaskádového" přístupu k získávání a využití nízkoteplotního průmyslového odpadního tepla dosahuje ekologické, nízkouhlíkové a zdrojově efektivní výroby vody. Jedná se o největší projekt hybridního tepelně membránového odsolování mořské vody na světě.

Do budoucna bude společnost Shanghai Electric i nadále využívat své komplexní technologické portfolio a rozsáhlé globální zkušenosti s projekty k poskytování ekologičtějších, ekonomičtějších a spolehlivějších udržitelných vodohospodářských řešení pro zákazníky po celém světě. Skupina se i nadále věnuje řešení globálního problému nedostatku vody a důsledně přispívá „čínskou moudrostí" a „řešením Shanghai Electric".

Další informace naleznete na stránkách https://www.shanghai-electric.com/group_en/.


















