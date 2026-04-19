Shanghai Electric: Silné výsledky za rok 2025, nové zakázky na rekordní úrovni

Na tiskové konferenci k výročním výsledkům, která se konala 2. dubna v Hongkongu, představila společnost Shanghai Electric své výsledky za rok 2025 a klíčové finanční ukazatele a zároveň jednala s celou řadou institucionálních investorů a analytiků o vývoji podnikání a budoucích plánech. Společnost v roce 2025 dosáhla solidních výsledků ve všech hlavních provozních ukazatelích, přičemž došlo k výraznému zlepšení celkové kvality podnikání díky průlomovým úspěchům v získávání nových zakázek, technologickým inovacím a synergiím mezi jednotlivými segmenty.
Výrazný růst ziskovosti, nových zakázek a tržeb v jednotlivých segmentech
V roce 2025 dosáhla společnost Shanghai Electric zásadních průlomů v rozvíjejících se odvětvích, urychlila realizaci a zavádění vlastních inovací v oblasti výroby a dále posilovala svou přítomnost na globálních trzích.
Celkový provozní zisk skupiny dosáhl 5,02 miliardy RMB (736,73 milionu USD), což představuje meziroční nárůst o 34,28 %. Základní zisk na akcii činil 0,078 RMB, což znamená výrazné zvýšení o 62,50 %.
Segment energetických zařízení vygeneroval tržby ve výši 75,02 miliardy RMB (11,01 miliardy USD), což představuje meziroční nárůst o 21,48 %, a nadále tak upevňuje svou vedoucí pozici v odvětví.
Výrazného růstu bylo dosaženo v rychle se rozvíjejících segmentech:
- Objednávky zařízení pro větrnou energetiku dosáhly 22,966 miliardy RMB (+32,18 %, 3,37 miliardy USD);
- Objednávky zařízení pro jadernou energetiku dosáhly 9,888 miliardy RMB (+25,37 %, 1,45 miliardy USD);
- Objednávky zařízení pro výrobu elektřiny z plynu dosáhly 3,095 miliardy RMB (+33,35 %, 454,04 milionu USD);
- Objednávky služeb pro elektrárny dosáhly 7,312 miliardy RMB (+45,28 %, 1,07 miliardy USD).
Posílené inovační kapacity a průlomové výsledky v nových odvětvích
Společnost Shanghai Electric dosáhla významných technologických pokroků v nových oblastech, jako jsou zelený metanol, zelený vodík, ukládání energie a supravodivé technologie v energetice, čímž postupně zvyšuje svou technologickou nezávislost.
V oblasti špičkové výroby urychlují vlastní inovativní produkty, jako jsou humanoidní roboti, průmyslové obráběcí stroje a přesná ložiska, čímž dále posilují klíčové schopnosti společnosti v tomto odvětví.
Výdaje na výzkum a vývoj dosáhly v roce 2025 výše 6,164 miliardy RMB (904,26 milionů USD), přičemž dlouhodobě vysoké investice společnosti Shanghai Electric do výzkumu a vývoje nadále podporují technologické inovace a vylepšování produktů.
Posilování průmyslové optimalizace a přítomnosti na globálních trzích
V reakci na dotazy investorů týkající se zavádění robotiky, rozvoje v oblasti letecké techniky, vývozu zařízení pro jadernou energetiku, výhledu na výběrová řízení v oblasti uhelných elektráren a vývozu plynových turbín společnost Shanghai Electric znovu potvrdila své odhodlání dále posilovat svou pozici v oblasti energetických zařízení, zvyšovat provozní efektivitu průmyslových zařízení a rozšiřovat svou globální schopnost poskytovat integrované služby.
- Tradiční energetika: posílení schopností regulace elektrizační soustavy a podpora nízkouhlíkových modernizací současně s urychlením inženýrské realizace projektů v oblasti jaderné energetiky a jaderné fúze.
- Pokročilá výroba: rozšiřování vývoje robotiky, letecké techniky a pokročilých obráběcích strojů se zaměřením na průlomy v klíčových základních technologiích.
- Růst v zahraničí: prohlubování působení na zahraničních trzích a současné posilování kapacit v oblastech odsolování vody, přenosu a distribuce elektřiny a energetických zařízení.
Realizace priorit pro rok 2026 prostřednictvím inovací a digitální transformace
V roce 2026 bude společnost Shanghai Electric i nadále posilovat svou klíčovou konkurenceschopnost, přičemž hlavním hnacím motorem budou technologické inovace, hlavním strategickým směrem digitální transformace a základem udržitelný rozvoj. Cílem je dosáhnout modernizace tradičních odvětví směrem k špičkovým technologiím, rozšiřovat strategická rozvíjející se odvětví a podniknout proaktivní kroky v odvětvích budoucnosti.
Video – https://mma.prnewswire.com/media/2959127/2026.mp4
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2346204/5922493/Shanghai_Electric_logo.jpg
Zdroj: Shanghai Electric