Shanghai Electric u příležitosti Mezinárodního dne biologické rozmanitosti představuje lokální ekologické iniciativy

Autor:
  9:19
Sledovat Metro na Googlu
Šanghaj 23. května 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - U příležitosti Mezinárodního dne biologické rozmanitosti, který připadá na 22. května, společnost Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) upozorňuje na lokální ekologické postupy ve svých továrnách a projektových lokalitách a poukazuje na to, jak mohou průmyslové projekty díky konkrétním opatřením přizpůsobeným místním podmínkám snižovat dopady na životní prostředí a podporovat biologickou rozmanitost.

Letošní téma „Lokální opatření, globální přínos" vyzývá k tomu, aby se globální závazky v oblasti udržitelnosti promítly do konkrétních kroků na místní úrovni. U průmyslových podniků začíná ochrana biologické rozmanitosti praktickými opatřeními na úrovni projektů a místních provozů, od využívání čistší energie až po důslednější environmentální management. Projekty společnosti Shanghai Electric v Číně a Malajsii ukazují, jak lze tento přístup uplatňovat v různých provozních podmínkách.

Příkladem takového lokalizovaného přístupu je projekt větrné elektrárny Mianchuan – první velkoplošný „ostrov s nulovými emisemi uhlíku" poháněný obnovitelným zdrojem energie v povodí čínské řeky Jang-c'-ťiang. V květnu 2025 byl projekt, jehož součástí je 18 větrných turbín EW5.6N-202 navržených společností Shanghai Electric Wind Power Group na míru pro místní podmínky ostrova, plně připojen k síti a v září byl uveden do komerčního provozu.

Turbíny, propojené s úložištěm energie a fotovoltaickými systémy do podoby čisté mikrosítě, vyprodukují ročně 244 milionů kWh elektřiny pro 32.000 obyvatel a zároveň dodávají více než 200 milionů kWh zelené elektřiny do oblastí mimo ostrov. Projekt každoročně ušetří 96 000 tun standardního uhlí a snižuje emise CO2 o 240.000 tun, vytvořil 500 pracovních míst a generuje roční produkci v hodnotě 200 milionů juanů a 15 miliony juanů (2,2 milionu USD) na daních a ziscích.

Speciálně upravené turbíny pro oblasti s nízkými rychlostmi větru, přizpůsobené složitým ostrovním podmínkám, umožňují koordinovaný systém kombinující větrnou a solární energii s akumulací. Projekt tak vytváří model bezuhlíkové transformace ostrovů v povodí řeky Jang-c'-ťiang, který lze využít i jinde, řeší dlouhodobý problém závislosti ostrova na jediném zdroji energie a zároveň zachovává místní ekosystém a biologickou rozmanitost.

V malajsijském Sarawaku společnost Shanghai Electric rovněž uvedla do provozu přenosové vedení Similajau–Bunut o napětí 500 kV. Projekt o délce 106 kilometrů ukazuje, jak lze rozvoj infrastruktury provádět s ohledem na místní ekosystémy a komunity.

Během realizace projektu společnost Shanghai Electric uplatňovala systematický přístup k řízení HSSE (ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí) a nezaznamenala žádné environmentální škody ani závažné konflikty s místními komunitami. Projekt dosáhl stoprocentního souladu s předpisy v oblasti vypouštění odpadních vod a třídění odpadu, přičemž nebyly zaznamenány žádné případy znečištění, úhynu volně žijících živočichů ani poškození okolního ekosystému. Potvrdil tak možnost harmonického soužití infrastruktury s přírodou.

Do budoucna chce společnost Shanghai Electric i nadále zavádět lokalizované ekologické postupy ve všech svých provozech a projektových lokalitách, podporovat ochranu biologické rozmanitosti a zároveň pomáhat průmyslovým projektům snižovat dopad na životní prostředí. Další příklady aktivit na ochranu biologické rozmanitosti najdete ve videu.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2986010/Shanghai_Electric.mp4 

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2346204/5984108/Shanghai_Electric_logo.jpg 

KONTAKT: Wenqing Cao, caowq@shanghai-electric.com

 

 

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Karviná umístí na příjezdu do města obří mravence, mají symbolizovat pracovitost

ilustrační snímek

Kruhový objezd na příjezdu do Karviné ve směru z Českého Těšína budou od příštího týdne zdobit obří mravenci. Autorem uměleckého díla z cortenové oceli je...

23. května 2026  10:10,  aktualizováno  10:10

V zámeckém parku v Buchlovicích se příští týden sejdou sekáči trávy

ilustrační snímek

V zámeckém parku v Buchlovicích na Uherskohradišťsku se v neděli 31. května po roce opět sejdou folklorní pěvecké soubory. Lidoví zpěváci a zpěvačky v krojích...

23. května 2026  9:50,  aktualizováno  9:50

Na hlavním železničním koridoru u Ostravy vykolejily dva nákladní vagony, zastavily provoz

Na železničním koridoru směrem na Polsko a Slovensko je od dopoledne zastaven...

Na hlavním železničním koridoru směrem na Polsko a Slovensko je zastaven provoz. V úseku mezi Ostravou a Bohumínem na Karvinsku vykolejily dva vagony nákladního vlaku. Událost se obešla bez zranění,...

23. května 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Špína na odboj i facky při výslechu. Jak komunisté v roce 1946 rozjeli kampaň

Václav Kopecký na mítinku v České Lípě (květen 1946)

Vybičovaná kampaň okořeněná demagogií, polopravdami a „podpásovkami“ předchází každé volby. Některé z těchto atributů možná budou doprovázet letošní podzimní, komunální volby. Mimořádné věci se však...

23. května 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Venkovní plovárny se připravují na sezonu. V Kaplici plánují nový bazén

Plovárny v kraji se připravují na blížící se sezonu. Provozovatelé věří, že...

Teploty vzduchu vyskočily a mohou lákat ke koupání, ale venkovní plovárny zatím zůstávají zavřené. Výjimkou je areál U Václava v Písku. Provozovatelé je připravují na blížící se začátek sezony a...

23. května 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Výr letos znovu vyplenil jedno z hnízd sokolů v Moravském krasu

ilustrační snímek

Jedno ze tří hnízd sokolů stěhovavých v Moravském krasu letos opět vyplenil výr velký. Obětí se pravděpodobně stala i samice, která na hnízdě seděla, stejně...

23. května 2026  8:45,  aktualizováno  8:45

Obce v okolí Dukovan mění územní plány, i kvůli omezení ubytoven

ilustrační snímek

Obce v okolí Jaderné elektrárny Dukovany na Třebíčsku mění územní plány. Chtějí zastavit možnost budování nových ubytoven. Obávají se hlavně o bezpečnost v...

23. května 2026  8:40,  aktualizováno  8:40

MS v hokeji 2026: Češi narazí na šampionátu neporažené Slovensko, ve hře jsou důležité body

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Slovinsko - Česko, 16. května...

České hokejisty čeká na mistrovství světa ve Švýcarsku jeden z klíčových duelů základní skupiny. Ve fribourgské BCF Areně vyzvou dosud neporažené Slovensko a ve hře budou mimořádně důležité body...

23. května 2026  10:14

9. den na MS v hokeji 2026: Česko čeká derby se Slovenskem, v plánu je i severský souboj

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Sobota 23. května nabídne na MS v hokeji 2026 další atraktivní program základních skupin. Největší pozornost českých fanoušků bude směřovat k derby se Slovenskem. Přinášíme kompletní program dne,...

23. května 2026  10:13

Čeští hokejisté na MS v hokeji 2026: Výsledky, soupiska, program zápasů a kde sledovat zápasy?

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Radim...

Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Loučit se bude trenér Radim Rulík, který tým dovedl před dvěma lety ke zlatu v Praze. Program a výsledky...

23. května 2026  10:09

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, výsledky, tabulky, s kým hrají Češi a kde sledovat zápasy?

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26....

Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku je v plném proudu. Šampionát nabídne atraktivní program, silné skupiny i souboje největších favoritů. Kdy se hraje, kde se turnaj koná a na koho narazí...

23. května 2026  10:07

Rádiem řízený kolos hloubí v Pardubicích dno Labe, buduje ochranné stání pro lodě

Zatímco obsluha s dálkovým ovládáním sedí na břehu, buldozer cestuje po dně...

Po dně koryta Labe u pardubického zdymadla se v těchto dnech pohybuje čtyřicetitunový kolos. Speciální podvodní buldozer zde začal budovat nové ochranné stání pro lodě. Investice Ředitelství vodních...

23. května 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.