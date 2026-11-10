Shanghai Electric zavádí průmyslovou umělou inteligenci do výroby těžkých plynových turbín a služeb po celou dobu jejich životnosti

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  16:30
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Šanghaj 10. listopadu 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Umělá inteligence podporuje klíčové procesy při výrobě, provozu a údržbě špičkových energetických zařízení.

S tím, jak se průmyslová umělá inteligence (AI) přesouvá z pilotních projektů do běžného provozu, se výrobci stále více zaměřují na možnosti jejího dlouhodobého přínosu pro výrobu a provozní vlastnosti zařízení. V případě těžkých plynových turbín, označovaných za „klenot" výroby špičkových průmyslových zařízení, jde jak o přesné obrábění složitých součástí, tak o spolehlivý provoz po celou dobu jejich životnosti.

Společnost Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) ve svém segmentu těžkých plynových turbín propojuje odborné znalosti v oblasti konstrukce zařízení s daty z výroby a provozu. Umělou inteligenci využívá při flexibilní výrobě lopatek, kontrole kvality a servisu i při inteligentním řízení provozu a údržby (O&M). Tyto aplikace jsou součástí širšího úsilí společnosti o rozvoj výroby s využitím umělé inteligence.

Flexibilní výroba lopatek

Schopnost vyrábět klíčové součásti je pro dodavatele plynových turbín zásadní. Při výrobě lopatek je nutné pracovat s různými rozměry, tvary a technologickými postupy, což vyžaduje, aby automatizovaná zařízení dokázala zpracovávat různé typy lopatek a přizpůsobovat se požadavkům jednotlivých výrobních procesů. Flexibilní výrobní linka společnosti Shanghai Electric kombinuje strojové vidění s umělou inteligencí, digitální dvojčata, inteligentní plánování výroby a robotiku. Umožňuje tak souběžnou výrobu různých typů lopatek a automatické přestavování linky při změně vyráběného typu.

Systém využívá trojrozměrné strojové vidění a umělou inteligenci k rozpoznávání polotovarů lopatek, které jsou nahodile navršeny na hromadách, a následně je odebírá a umisťuje do požadované polohy. Přesnost odebírání přesahuje 99,99 %. Linka propojuje systémy plánování výroby, řízení výrobních operací a řízení kvality a integruje jednotlivé fáze od zakládání polotovarů přes obrábění a kontrolu až po konečné balení. Umožňuje přepínat mezi plně automatizovanou výrobou a samostatným provozem jednotlivých strojů, čímž poskytuje flexibilitu potřebnou k zajištění kontinuity výroby.

Kontrola kvality s podporou umělé inteligence

Vedle flexibility výroby se společnost Shanghai Electric při využívání umělé inteligence zaměřuje také na zajišťování kvality. Rotory patří mezi nákladné a klíčové součásti velkých energetických zařízení a kvalita svarů má přímý vliv na bezpečnost jejich provozu. Aby společnost překonala obtíže spojené s kontrolou obrobených prvků rozměrných součástí, vyvinula terminál pro vizuální kontrolu založený na umělé inteligenci, který spojuje AI, robotické řízení a odborné znalosti svařovacích technologií. Systém průběžně monitoruje celý proces svařování v reálném čase a umožňuje včas odhalovat vady.

Architektura systému založená na vtělené umělé inteligenci (embodied AI) kombinuje kolaborativního robota se speciálně vyvinutým koncovým nástrojem. Robotické rameno lze stisknutím tlačítka vysunout nebo zasunout a automaticky se přizpůsobuje svařovacímu cyklu. Díky připojení prostřednictvím sítě 5G systém během několika sekund analyzuje obrazová data a poskytuje výsledky kontroly. Zpětná vazba založená na datech propojuje poznatky z výrobního provozu, optimalizaci procesů a sledovatelnost kvality. Praktické zkušenosti z výroby se tak převádějí do digitální podoby, v níž je lze uchovávat a opakovaně využívat.

Provoz a údržba založené na datech

Využití umělé inteligence se neomezuje pouze na výrobu a kontrolu kvality, ale zahrnuje také dlouhodobý provoz elektráren. Inteligentní platforma SIMPLE společnosti Shanghai Electric pro řízení provozu a údržby využívá data z více než 60 turbínových jednotek, jejichž souhrnná doba provozu přesahuje jeden milion hodin. Kombinuje umělou inteligenci se znalostmi principů fungování plynových turbín a umožňuje sledovat provozní parametry v reálném čase, dynamicky optimalizovat provoz a včas upozorňovat na možné poruchy.

Prostřednictvím spolupráce cloudových systémů a lokálních výpočetních zařízení platforma propojuje konstrukční a provozní data do systému podpory rozhodování, který zahrnuje monitorování, včasné varování, diagnostiku a nápravná opatření. Podporuje tak přechod od oprav prováděných až po vzniku závady k proaktivní údržbě. Tyto funkce doplňují nástroje pro spolupráci na dálku, díky nimž mohou odborníci sledovat živý obraz z provozů elektráren a poskytovat pokyny k údržbě prostřednictvím poznámek a značek v rozšířené realitě. Umožňují tak poskytovat technickou podporu bez ohledu na vzdálenost.

Společnost Shanghai Electric bude nadále rozvíjet integraci dat v průběhu celého životního cyklu plynových turbín a využívat zpětnou vazbu z výroby a provozu ke zdokonalování konstrukce, výrobních postupů a poprodejních služeb. V rámci svého zaměření na mezinárodní trhy bude tyto schopnosti dále ověřovat a zdokonalovat v reálných projektech. Jejím cílem je uspokojovat potřeby elektráren v oblasti spolehlivého provozu, včasné podpory při údržbě a dlouhodobě hospodárného provozu a vytvořit tak základ pro mezinárodní expanzi svého podnikání v oblasti plynových turbín.

 

KONTAKT: caowq@shanghai-electric.com

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60007.

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