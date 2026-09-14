Shanghai Electric získala první zahraniční zakázku na dodávku vysokovýkonných plynových turbín pro malajský projekt o výkonu 500 MW

V rámci této dohody dodá společnost Shanghai Electric kompletní řešení typu EPC (smlouvy o energetické výkonnosti) na klíč pro plynovou elektrárnu, spojené s pětadvacetiletou dlouhodobou servisní smlouvou (LTSA) pokrývající veškeré hlavní zařízení. Je třeba zdůraznit, že všechny klíčové komponenty – od plynových a parních turbín po generátory, parní generátory s rekuperací tepla a vzduchem chlazené systémy – budou vyrobeny vlastními silami společností Shanghai Electric, která bude rovněž jediným poskytovatelem dlouhodobého programu údržby a servisu. Díky této integrované komplexní schopnosti pokrývá Shanghai Electric celý životní cyklus, od výroby zařízení přes integraci systémů až po provozní podporu trvající několik desetiletí – jedná se o vertikální model, který společnost staví na roveň zavedeným světovým vedoucím podnikům v odvětví těžkých plynových turbín.
Současná řada vysokovýkonných plynových turbín společnosti Shanghai Electric zahrnuje dva hlavní modely s jmenovitým výkonem 300 MW, respektive 78 MW. K dnešnímu dni společnost dodala 103 jednotek, přičemž celkový instalovaný výkon zprovozněných projektů přesahuje 21.000 MW. Jednotky, na které se vztahují dlouhodobé programy servisu a údržby od Shanghai Electric, mají za sebou více než 1,3 milionu provozních hodin. Díky robustní výrobní kapacitě v obou třídách turbín je Shanghai Electric připravena nabídnout dodávku nových jednotek již v roce 2028. Kromě malajského energetického developera, který zadal současnou zakázku, projevili silný zájem o zadání objednávek také projektoví developeři v Indonésii, Thajsku, na Filipínách a ve Vietnamu.
KONTAKT: Wenqing Cao, caowq@shanghai-electric.com