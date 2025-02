Shawn „JAY-Z" Carter reaguje na konečné zamítnutí žaloby anonymní žalobkyně založené na falešném obvinění ze znásilnění

„Dnešek je vítězství. Nesmyslná, smyšlená a děsivá obvinění byla zamítnuta. Tato občanskoprávní žaloba byla neopodstatněná a nikdy nikam nevedla. Smyšlený příběh, který vytvořili, byl směšný, nebýt závažnosti jejich tvrzení. Tuto zkušenost bych nikomu nepřál. Trauma, které jsem prožil já, moje žena, moje děti a moji blízcí nelze jen tak vymazat.

Právník z infolinky může klidně podat žalobu a schovávat se za anonymní žalobkyni, a když si záhy uvědomí, že tato snaha o snadný výdělek nevyjde, může se z celé věci vyvléknout bez jakýchkoli následků. Systém selhal.

Soud musí chránit oběti, SAMOZŘEJMĚ, ale zároveň se stejnou etickou odpovědností musí soudy chránit nevinné před obviněním bez jakéhokoli důkazu. Kéž pravda vítězí stejně pro všechny oběti i falešně obviněné."

Carterův právní zástupce Alex Spiro v souvislosti se zamítnutím žaloby, kterou podal advokát Buzbee v prosinci 2024, rovněž vydal o prohlášení, v němž uvedl:

„Neopodstatněná žaloba vznesená proti JAYovi-Z, která nikdy neměla být podána, byla zamítnuta s konečnou platností. Tím, že se Jay postavil těmto odporným a nepravdivým obviněním čelem, dokázal něco, co zvládne jen málokdo – odrážel útoky, v ničem neustoupil, nepřistoupil na dohodu, nezaplatil ani jediný cent, zvítězil a očistil své jméno."

NBC News odhalila nepravdivost tvrzení žalobkyně v reportáži zveřejněné v prosinci. Žalobkyně původně uvedla pro NBC News, že na afterparty, kde mělo k údajnému napadení dojít, mluvila s hudebníkem Benjim Maddenem. Zástupce Benjiho a jeho bratra Joela však v reportáži potvrdil, že ani jeden z bratrů se předávání cen Video Music Awards v roce 2000 nezúčastnil, protože byli na turné na Středozápadě USA. Žalobkyně dále tvrdila, že ji po údajném napadení vyzvedl její otec. Ten však její verzi popřel a pro NBC News uvedl, že „nemůže její tvrzení potvrdit".

Smyšlená tvrzení žalobkyně se dále rozpadla poté, co uvedla, že sledovala předávání cen Video Music Awards 2000 na velkoplošné obrazovce před Radio City Music Hall. Podle newyorského policejního oddělení však v uvedeném roce nebylo pro umístění takové obrazovky vydáno povolení. Dále tvrdila, že „náhodou narazila" na limuzínu, přestože vyhrazená zóna pro limuzíny se nacházela několik bloků od místa konání akce.

Vyvráceno bylo rovněž nepravdivé tvrzení, že k napadení došlo 7. září 2000 ve „velké bílé rezidenci s uzavřenou příjezdovou cestou ve tvaru U" v New Yorku, zhruba 20 minut jízdy od Radio City Music Hall. Nakonec vyšlo najevo, že v okruhu 20 minut jízdy od tohoto místa se v New Yorku nenachází žádný dům, který by odpovídal popisu žalobkyně.

