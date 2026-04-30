Sherlock Holmes: The Exhibition míří do Prahy!

Autor:
  9:08
Praha 30. dubna 2026 (PROTEXT) - Nejzáhadnější výstava všech dob - Sherlock Holmes: The Exhibition, která bude slavnostně zahájena 16. 6. 2026 v galerii Bílá Labuť na pražské Florenci, vtáhne doslova každého návštěvníka do světa kriminalistických stop a mistrovského umění pozorování! Tato interaktivní expozice, kterou producentsky zaštiťuje JVS Group, propojuje vědu, historii i kulturu a odhaluje skutečné zdroje inspirace, z nichž vyrůstají slavné a dodnes živé příběhy sira Arthura Conana Doyla.

Návštěvníci objeví, jak Sherlock Holmes, vědec, který předběhl svou dobu, dokázal z nepatrných detailů, jež ostatním unikaly, odhalovat i ty nejzáhadnější zločiny své éry. Jeho metody, zrozené v představivosti lékaře, jenž se stal spisovatelem, zásadně proměnily podobu kriminalistiky a v mnoha ohledech přetrvávají dodnes. Výstava představí originální rukopisy a dobové artefakty, vyšetřovací nástroje inspirované Holmesovými postupy i interaktivní stanoviště, kde si návštěvníci mohou vyzkoušet vlastní detektivní schopnosti. Přenesou se do Londýna viktoriánské doby a stanou se součástí případu ve světě, který se s jeho převratnými metodami teprve seznamoval.

My v organizaci Conan Doyle Estate, která spravuje autorská práva k dílu Arthura Conana Doyla, si nepamatujeme projekt, který by byl tak rozsáhlý a zároveň tak vzrušující,“ říká její americký zástupce Jon Lellenberg. „Návštěvníci zažijí vědecké i literární podněty, které inspirovaly sira Arthura Conana Doyla k vytvoření právě postavy Sherlocka Holmese. Seznámí se také s jeho jedinečnými metodami vyšetřování a řešení zločinů, díky nimž se stal prvním detektivem svého druhu na světě, a zároveň vstoupí do obou těchto světů včetně autentických míst, kde se vše odehrávalo.“

Co návštěvníky čeká:

  • Věda a historie – Sherlock Holmes řešil záhady pomocí pozorování a důsledného vědeckého experimentování. Přístupu, který tehdejší skuteční detektivové, ať už policejní či soukromí, ještě nepoužívali. Návštěvníci se sami zapojí do experimentů a prozkoumají vědecké a technologické objevy 90. let 19. století, které mají svůj význam i v moderní kriminologii.
  • Sherlock Holmes na Baker Street – Návštěvníci vstoupí do obývacího pokoje Sherlocka Holmese a doktora Watsona na adrese 221 B Baker Street v Londýně, kde jejich případy začínaly i končily.
  • Staňte se detektivem – Na začátku dostanou návštěvníci zápisník plný stop, s jehož pomocí se vydají rozluštit neobyčejný zločin. Díky vlastním pozorovacím schopnostem mohou vyřešit zcela nový případ Sherlocka Holmese, napsaný speciálně pro tuto výstavu.
  • Kultura Sherlocka Holmese – Závěrečná část výstavy potěší všechny milovníky populární kultury a představí bohatou sbírku všeho „sherlockovského“.

 

Vstupenky již nyní v prodeji na www.goout.net

Více informací naleznete na www.sherlockholmespraha.cz

 

Zdroj: JVS HOLDING GROUP

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.