Shincheonji reagovala na zadržení 95letého předsedy kulturním programem

Zářivá atmosféra
Událost zahájily rozzářené chvály následované vřelým přivítáním hostů. Podle organizátorů účastníci ocenili zejména organizaci akce a její profesionální připravenost.
Devadesátipětiletý předseda byl zadržen 24. června 2026 na základě pouhého podezření z porušení zákona o politických stranách — nenásilného trestného činu. Orgány činné v trestním řízení jako důvod pro uvalení vazby uvedly možné riziko ovlivňování důkazů, a to i přesto, že vyšetřování v tu chvíli probíhalo už pět měsíců a zahrnovalo desítky domovních prohlídek.
Program plný svědectví
Program byl rozdělen do tří tematických bloků. Po úvodních chválách následovala část věnovaná faktům — video s vlastním vyjádřením předsedy, přehled reakcí ze světa a řada svědectví od významných osobností i od účastníků, kteří se události zúčastnili na místě nebo online. Další část programu představila osobní zkušenosti členů české komunity Shincheonji, které měly případ zasadit do domácího kontextu. Součástí akce byla také výstava věnovaná životu předsedy a informační stánky představující dobrovolnické projekty Shincheonji v České republice i zahraničí — např. darování krve, úklid okolí, podpora seniorů, pomoc při katastrofách. Program doplnilo divadelní vystoupení, které paralelu k současné situaci našlo v biblickém příběhu uvězněných apoštolů.
Ohlasy zvenčí
Akce přilákala velkou pozornost mimo řady samotné církve. Mezi těmi, kdo se k případu vyjádřili, byl i italský sociolog náboženství Massimo Introvigne: „Společnost, která respektuje lidskou důstojnost, nezavírá své nejstarší náboženské představitele do vazby kvůli nenásilným obviněním," napsal.
Znepokojení nad případem zaznělo i v akademickém prostředí. Na konferenci Evropské akademie náboženství v Římě, konané 3. července na univerzitě LUISS, věnovali účastníci jeden z panelů právě Shincheonji. Mezi řečníky byli mimo jiné Massimo Introvigne, bývalá litevská diplomatka Rosita Šoryte, maďarský badatel a zástupce ředitele CESNUR Márk Nemes a londýnský právník Alessandro Amicarelli, prezident Evropské federace za svobodu vyznání. V reakci na zadržení předsedy přítomní podepsali společnou výzvu k ukončení jeho vazby. „Je to varovné znamení. A svět by tomu měl věnovat pozornost," shodli se.
Podobné znepokojení zaznělo i přímo v Jižní Koreji. Korejské křesťanské koexistenční sdružení uspořádalo 23. července v Kwangdžu fórum na téma odluky církve od státu a přiměřenosti vazby u osoby v extrémně pokročilém věku. Zúčastnilo se ho na sto duchovních a představitelů náboženských kruhů, mimo jiné 70 pastorů ze 17 křesťanských denominací. Předseda sdružení Ku Sang-jol zdůraznil, že ústavní princip presumpce neviny musí platit stejně pro všechny občany. Anglikánský kněz Heo Jong-hyun v této souvislosti kritizoval připravovaný zákon o rozpouštění náboženských organizací a uvedl: „Moc by se neměla snažit ovládat náboženství." Účastníci fóra přijali společné prohlášení a petici žádající převedení vyšetřování na svobodu. Podobnou petici v posledních týdnech podepisují i lidé napříč Evropou a dalšími částmi světa.
Osobně se k případu vyjádřil i pražský imám: „Jako muslim vidím, že to, co se stalo panu Leemu, je nespravedlivé. Je smutné, že člověk, který šíří mír po celém světě a je mužem víry, má tolik nepřátel," řekl a dodal: „Přeji si, aby byl co nejdříve propuštěn."
Podobně se vyjádřil i další z hostů, Manjit Singh Bansal, představitel sikhismu: „Lee Man-hee je velmi dobrý člověk. Šíří poselství lásky a míru od Boha a myslím, že je to starší člověk, který neudělal nic špatného."
Programu se zúčastnilo také 17 pastorů z různých křesťanských denominací, kteří se s ostatními hosty spojili ve společné modlitbě za předsedu Lee Man-hee. Klíčovým bodem pro pastory, kteří akci navštívili, bylo právě představení případu předsedy.
Nezvyklé opatření
Podle dostupných informací jde o téměř bezprecedentní případ — je obtížné dohledat srovnatelnou situaci, kdy by byl člověk starší 90 let vzat do vazby kvůli podezření z nenásilného trestného činu. Často zmiňovaným srovnáním je případ bývalého příslušníka SS Oskara Gröninga, odsouzeného za spoluúčast na vraždě více než 300 tisíc lidí v Osvětimi — ani on ve věku 94 let před nástupem trestu ve vazbě nebyl.
Případ tak nadále otevírá otázky nejen o samotném vyšetřování, ale i o přiměřenosti vazby u vysokého věku a o dodržení presumpce neviny až do pravomocného rozhodnutí soudu. Podle organizátorů akce v Praze svědčí o tom, že tyto otázky rezonují a přesahují i mimo řady samotné církve.
Zdroje (výběr):
- Bitter Winter, "Shincheonji: A Session in Rome Held Under the Shadow of an Arrest" (9. 7. 2026): https://bitterwinter.org/shincheonji-a-session-in-rome-held-under-the-shadow-of-an-arrest/ — ke konferenci Evropské akademie náboženství v Římě.
- Pinpoint News, "??? 70?, ??? ????????????" (28. 7. 2026): https://www.pinpointnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=471750 — k fóru Korejského křesťanského koexistenčního sdružení v Kwangdžu.
- Akademické zprávy CESNUR: https://www.cesnur.org/2020/shincheonji-second-white-paper.pdf
- Zápis a prohlášení pro OSN (Human Rights Council): https://freedomofconscience.eu/hrc-58-written-statement-religious-freedom-under-scrutiny-shincheonjis-canceled-event-raises-concerns-in-south-korea/
- Zahraniční zpravodajství: https://www.fair-news.de/3824890/inhaftiert-mit-95-suedkoreas-strafverfolgung-eines-religioesen-fuehrers-loest-internationale-besorgnis-aus, https://www.theindiansun.com.au/2026/07/06/international-scrutiny-grows-over-detention-of-shincheonji-leader-in-south-korea/
Zdroj: Církev Nové nebe, nová země, Shincheonji
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